В Японии брошенный хозяевами пес спас настоятеля храма от медведя

В Японии собака породы бигль по кличке Чико спасла буддийского монаха от медведя. Об этом сообщает Sora News 24.

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29 мая настоятель храма Йококу в префектуре Ниигата Тогэн Tсихара гулял с псом по горной тропе. Внезапно на них напал полутораметровый медведь. Хищник повалил мужчину на землю, вывихнув ему плечо и повредив связки на руке. Годовалый Чико бросился на помощь — он громко залаял и стал бросаться на хищника, вынудив его отступить в лес. Отразив атаку, Чико продолжил преследовать напавшего на хозяина медведя и убежал за ним в лес.

Придя в себя, настоятель первым делом подумал о Чико. Несмотря на травмы, он дошел до машины и отправился на поиски пса. Однако через полчаса получил звонок от жены, которая сообщила, что Чико самостоятельно вернулся домой с очень гордым видом.

Бигль оказался в доме настоятеля случайно: прежние хозяева бросили его из-за громкого лая. По иронии судьбы, именно этот лай и спас жизнь священнику.

Ранее сообщалось, что в США кошка по кличке Мираж вместе с хозяевами упала с высоты 120 метров в национальном парке Брайс-Каньон. Мираж выжила, а одна из участниц спасательной операции забрала ее к себе.