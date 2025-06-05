Нюрнбергский процесс: почему «суд истории» ответил не на все вопросы

20 ноября 1946 года начался суд над нацистскими преступниками. Этот процесс стал крупнейшим в истории ХХ века. Он не зря получил название «Суд истории». Но все ли вопросы решены? Все ли наказаны?

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Где главный обвиняемый?

Впервые список обвиняемых был утвержден в августе 1945 года. Что касается доказательств: «Большая часть... являлась документальными доказательствами, захваченными союзными армиями в германских армейских штабах, в правительственных зданиях и в других местах. Некоторые из документов были обнаружены в соляных копях, зарытыми в землю, спрятанными за ложными стенами и в других местах, которые считались недоступными с точки зрения обнаружения этих документов». Но, несмотря на объемные свидетельства, ни Гитлер, ни Геббельс, ни Гиммлер не были в списке осужденных. Гитлер не был осужден даже заочно, как, например, Мартин Борман. Хотя последний также покончил жизнь самоубийством, пытаясь покинуть Берлин в мае 1945 года.

Где единство?

«8 августа 1945 года Правительство Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Правительство Союза Советских Социалистических Республик, Правительство Соединенных Штатов Америки и Временное Правительство Французской Республики вступили в соглашение, в соответствии с которым учрежден Трибунал для суда над военными преступниками, преступления которых не связаны с определенным географическим местом». Среди главных обвинителей были представители СССР, Франции, Великобритании, США. Но между ними не было единства, процесс шел напряженно. Уинстон Черчилль 5 марта 1946 года открыто высказал недоверие в адрес Советского Союза:

«Если сейчас Советское правительство попытается сепаратными действиями создать в своей зоне прокоммунистическую Германию, это вызовет новые серьезные затруднения в британской и американской зонах и даст побежденным немцам возможность устроить торг между Советами и западными демократиями».

А в США был подготовлен план «Boiler», план атомной атаки на советские города. Такая международная обстановка не могла не отразиться и на атмосфере в зале суда. Это позволяло обвиняемым надеяться, что процесс развалится.

Где охрана?

Герман Геринг был обвинен по всем четырем пунктам, по которым предъявлялись обвинения на Нюрнбергском процессе: планы нацистской партии, включающие агрессию против всего мира; преступления против мира; военные преступления; преступления против человечности. Главнокомандующего военно-воздушными силами Третьего рейха приговорили к смертной казни. В своей публичной речи он сказал:

«Я рад, что меня приговорили к казни, а не к пожизненному заключению, ибо тех, кто сидит в тюрьме, никогда не производят в мучеников».

Но план его стать мучеником не удался - Геринг покончил жизнь самоубийством незадолго до казни. По одной из версий, яд ему передал один из охранников. Хотя на содержание Шпандау, этой особо охраняемой тюрьмы, тратилось миллион долларов в год.

Каков срок?

Не все, представшие перед трибуналом, получили одинаковый срок. Из 24 человек по всем четырем пунктам обвинения были признаны виновными шестеро. Например, Франц Папен, посол в Австрии, а затем в Турции, был освобожден в зале суда, хотя советская сторона настаивала на его виновности. В 1947 году он получил срок, который затем смягчили. Закончил нацистский преступник свои годы... в замке, но далеко не тюремном. И продолжал гнуть линию свой партии, выпустив «Воспоминания политического деятеля гитлеровской Германии. 1933– 1947», где говорил о правильности и логичности политики Германии в 1930-х годах:

«Я совершил в жизни много ошибок и не раз приходил к ложным выводам. Однако я обязан ради собственной семьи исправить хотя бы некоторые из наиболее оскорбительных для меня искажений действительности. Факты, при беспристрастном их рассмотрении, воссоздают совершенно иную картину. Тем не менее не это является моей основной задачей. На закате жизни, которая растянулась на три поколения, я озабочен более всего тем, чтобы поспособствовать большему пониманию роли Германии в событиях этого периода».

А судьи кто?

Последующие процессы над нацистскими преступниками проходили в том же Нюрнбергском дворце правосудия, что и главный процесс. Однако дела заслушивал теперь не Международный военный трибунал, а созданный военным командованием США, так называемый «Нюрнбергский военный трибунал». И в него не вошли представители союзников, так как Нюрнберг входил в зону, контролируемую американцами. Американцы вообще весьма вольно распорядились Великой Победой, переправив к себе в страну людей, которые могли бы им пригодится. Взять хотя бы Вернера фон Брауна, в ходе операции "Скрепка" доставленного в США.

Все ли осуждены?

«Обвиняемый Роберт Лей покончил с собой в тюрьме 25 октября 1945 г. 15 ноября 1945 года. Трибунал вынес постановление о том, что обвиняемый Густав Крупп фон Болен унд Гальбах не может предстать перед судом в связи со своим физическим и умственным состоянием, но что обвинения, предъявленные ему по Обвинительному заключению, остаются в силе, и обвиняемый должен будет впоследствии предстать перед судом, если его физическое и умственное состояние позволит это», - говорилось в приговоре трибунала.

Последний Малый Нюнбергский процесс завершился в 1949 году. По итогам всех малых процессов было осуждено 142 человека, 35 - оправданы. Однако в 1951 году некоторым осужденным были сокращены сроки или они вовсе попали под амнистию.

Продолжение следует?

Но список обвиняемых был всего из 24 человек, верхушка нацистских органов. На Малых Нюнбергских процессах было 185 обвиняемых. Но что же случилось с теми, кто не предстал перед судом ни в 1946 году, ни потом? Они бежали по «крысиным тропам» в Италии, Испании, обосновывались в Южной Америке. Так Эрих Прибке был найден только в 1990-х годах, причем жил он под своим именем и даже свободно ездил в Италию, где во время войны руководил расстрелами.