Огромные очереди выстроились к Мавзолею Ленина перед его закрытием

Огромные очереди на несколько километров в четверг, 5 июня, выстроились из желающих посетить Мавзолей Ленина на Красной площади перед его закрытием на ремонтные работы. Жители и гости города надеются попасть в комплекс до временной остановки его работы.

— Москвичи и любовь к очередям: утро четверга на Красной площади, — передает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Реставрация Мавзолея может начаться в ближайший месяц. Основные работы закончат до 27 августа 2026 года, а до 19 марта 2027 года объект сдадут. При этом комплекс уже закрывался в 2025 году: в феврале там начались профилактические работы, которые продлились два месяца.

Дискуссии о переносе тела Ленина или устранении некрополя у Кремлевской стены возникают с завидным постоянством. «Вечерняя Москва» вспоминает, как это начиналось. Вместе с тем споры о причинах смерти политического деятеля ведутся по сей день, хотя с момента его кончины прошло 100 лет. Так, профессор, доктор наук и специалист по лечению сифилиса Денис Заславский заключил, что лабораторно невозможно подтвердить, что отец революции скончался от сифилиса.