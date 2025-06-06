Кого в истории России можно считать самым добрым человеком

«Русь не без добрых людей!» Русских людей можно смело отнести к самым отзывчивым народам мира. И нам есть на кого равняться.

© А.П. Рябушкин "Царь Михаил Федорович с боярами"

Окольничий Федор Ртищев

Еще при жизни близкий друг и советник царя Алексея Михайловича Федор Ртищев получил прозвище «милостивого мужа». Ключевский писал, что Ртищев исполнял только часть заповеди Христа – любил ближнего, но не самого себя. Он был из той редкой породы людей, которые ставили интересы других выше собственных «хочу». Именно по инициативе «светлого человека» появились первые приюты для нищих не только в Москве, но и за ее пределами. Для Ртищева было обычным делом подобрать на улице пьяного и отвести в организованный им же временный приют – аналог современного вытрезвителя. Сколькие были спасены от смерти и не замерзли на улице, стоит только догадываться.

В 1671 году Федор Михайлович направил в голодающую Вологду хлебные обозы, а затем и деньги, вырученные с продажи личного имущества. А когда узнал о нужде арзамасцев в дополнительных землях, просто подарил свои.

Во время русско-польской войны выносил с поля боя не только соотечественников, но и поляков. Нанимал врачей, арендовал дома, покупал еду и одежду для раненых и пленных опять-таки на собственные средства. После смерти Ртищева появилось его «Житие» - уникальный случай демонстрации святости мирянина, а не монаха.

Императрица Мария Федоровна

Вторая жена Павла I Мария Федоровна славилась отменным здоровьем и неутомимостью. Начиная утро с холодных обливаний, молитвы и крепкого кофе, весь оставшийся день императрица посвящала хлопотам о своих бесчисленных воспитанниках. Она умела убедить толстосумов пожертвовать деньги на строительство учебных заведений для благородных девиц в Москве и Петербурге, Симбирске и Харькове. При ее непосредственном участии была создана крупнейшая благотворительная организация - Императорское Человеколюбивое общество, просуществовавшее до начала XX века.

Имея 9 собственных детей, она особенно трепетно заботилась об отказных младенцах: больных выхаживали в воспитательных домах, крепких и здоровых – в благонадежных крестьянских семьях.

Такой подход позволил значительно сократить детскую смертность. При всех масштабах деятельности Мария Федоровна обращала внимание и на необязательные для жизни мелочи. Так, в Обуховской психиатрической больнице Санкт-Петербурга каждый пациент получил собственный садик.

Князь Владимир Одоевский

Потомок Рюриковичей князь Владимир Одоевский был убежден, что посеянная им мысль непременно «взойдет завтра» или «через тысячу лет». Близкий друг Грибоедова и Пушкина, писатель и философ Одоевский являлся активным сторонником отмены крепостного права, хлопотал в ущерб собственным интересам за декабристов и их семьи, неустанно вмешивался в судьбы самых обездоленных. Он был готов броситься на помощь любому обратившемуся и в каждом видел «живую струну», которую можно заставить звучать на пользу дела.

Организованное им петербургское Общество посещения бедных помогало 15 тысячам нуждающихся семей.

Здесь работала женская мастерская, детская ночлежка со школой, больница, общежития для престарелых и семейных, социальный магазин.

Несмотря на происхождение и связи Одоевский не стремился занять важный пост, считая, что на «второстепенной должности» способен принести «действительную пользу». «Странный ученый» старался помочь юным изобретателям реализовать свои идеи. Главными чертами характера князя, по свидетельствам современников, были человечность и добродетель.

Принц Петр Ольденбургский

Врожденное чувство справедливости отличало внука Павла I от большинства сослуживцев. Он не просто нес службу в Преображенском полку во времена правления Николая I, но и обустроил по месту службы первую в истории страны школу, в которой обучались солдатские дети. Позднее этот успешный опыт был применен и в других полках.

В 1834 году принц стал свидетелем публичного наказания женщины, которую прогнали сквозь солдатский строй, после чего ходатайствовал об увольнении, заявив, что никогда не сможет выполнить подобные приказы.

Дальнейшую свою жизнь Петр Георгиевич посвятил благотворительности. Он являлся попечителем и почетным членом многих заведений и обществ, в том числе Киевского дома призрения бедных.

Сергей Скирмунт

Отставной подпоручик Сергей Скирмунт почти не известен широкой публике. Он не занимал высоких постов и не сумел прославиться добрыми поступками, зато смог построить социализм в отдельно взятом имении.

В 30 лет, когда Сергей Аполлонович мучительно размышлял над дальнейшей судьбой, на него свалились 2,5 миллиона рублей от скончавшегося дальнего родственника.

Наследство не было спущено на кутежи или проиграно в карты. Одна его часть стала основой для пожертвований Обществу содействия устройству общедоступных народных развлечений, основателем которого стал сам Скирмунт. На остальные деньги миллионер построил в усадьбе больницу, школу, а все его крестьяне смогли переехать в новые избы.

Анна Адлер

Вся жизнь этой удивительной женщины была посвящена просветительской и педагогической работе. Она была активным участником различных благотворительных обществ, помогала во время голода в Самарской и Уфимской губерниях, по ее инициативе была открыта первая народная читальня в Стерлитамакском уезде. Но основные ее усилия были направлены на изменение положения людей с ограниченными возможностями. На протяжении 45 лет она делала всё, чтобы незрячие получили возможность стать полноценными членами общества.

Она смогла найти средства и силы, чтобы открыть первую в России специализированную типографию, где в 1885 году вышел первый тираж «Сборника статей для детского чтения, изданный и посвященный слепым детям Анною Адлер».

Чтобы выпустить книгу с использованием шрифта Брайля она работала без выходных до позднего вечера, лично набирая и корректируя страницу за страницей.

Позже Анна Александровна перевела нотную систему, и слепые дети смогли обучаться игре на музыкальных инструментах. При ее активном содействии через несколько лет была выпущена первая группа незрячих студентов из Петербургской школы слепых, а через год – из Московской. Грамотность и профессиональная подготовка помогала выпускникам найти работу, что поменяло стереотипное представление об их недееспособности. Анна Адлер совсем чуть-чуть не дожила до открытия Первого съезда Всероссийского общества слепых.

Вся жизнь прославленного русского хирурга – это череда гениальных открытий, практическое использование которых спасло не одну жизнь. Мужики считали его волшебником, который для своих «чудес» привлекает высшие силы. Он первым в мире стал использовать хирургию в полевых условиях, а решение применять анестезию избавило от мучений не только его пациентов, но и тех, кто лежал на столах его учеников позднее. Его же стараниями лубки были заменены на пропитанные крахмалом бинты.

Он первым стал использовать метод сортировки раненых на тяжелых и тех, кто дотянет до тыла. Это сократило смертность в разы. До Пирогова даже несерьезное ранение в руку или ногу могло закончиться ампутацией.

Он лично проводил операции и неустанно контролировал, чтобы солдаты были обеспечены всем необходимым: теплыми одеялами, едой, водой.

По легенде, именно Пирогов научил российских академиков проводить пластические операции, демонстрируя успешный опыт приживления нового носа на лице своего брадобрея, которому помог избавиться от уродства.

Будучи великолепным педагогом, о котором все ученики отзывались с теплотой и благодарностью, он считал, что главная задача воспитания – научить быть человеком.