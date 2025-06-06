«Бессмысленный и беспощадный»: почему в России бунтовал народ

«Бессмысленный и беспощадный»: самые страшные народные бунты в России
«Не приведи Бог видеть русский бунт — бессмысленный и беспощадный. Те, которые замышляют у нас невозможные перевороты, или молоды и не знают нашего народа, или уж люди жестокосердные, коим чужая головушка полушка, да и своя шейка копейка», - писал А. С. Пушкин. За тысячелетнюю историю Россия видела десятки бунтов. Представляем главные.
Соляной бунт. 1648 год
Причины
Политика правительства боярина Бориса Морозова, свояка царя Алексея Романова, включавшая введение налогов на самые нужные товары, в том числе соль – без нее тогда невозможно было хранить продукты; коррупция и произвол чиновников.
Форма
Неудачная попытка послать делегацию к царю 11 июня 1648 года, которая была разогнана стрельцами. На следующий день беспорядки переросли в бунт, в Москве «учинилась большая смута». На сторону горожан перешла значительная часть стрельцов.
Подавление
Выдав стрельцам двойное жалованье, правительство раскололо ряды своих противников и получило возможность провести широкие репрессии по отношению к вожакам и наиболее активным участникам восстания, многие из которых были казнены 3 июля.
Результат
Восставшие подожгли Белый город и Китай-город, разгромили дворы наиболее ненавистных бояр, окольничих, дьяков и купцов. Толпа расправилась с начальником Земского приказа Леонтием Плещеевым, думным дьяком Назарием Чистым, придумавший налог на соль. Морозов отстранен от власти и отправлен в ссылку в Кирилло-Белозерский монастырь (позже вернулся), окольничий Петр Траханиотов казнен. Волнения продолжались до февраля 1649. Царь пошел на уступки восставшим: было отменено взыскание недоимок и созван Земский собор для принятия нового Соборного Уложения.
Медный бунт. 1662 год
Причины
Обесценивание медных монет по сравнению с серебряными; расцвет фальшивомонетничества, всеобщей ненависть к некоторым представителям элиты (во многом к тем же, кого обвиняли в злоупотреблениях во время соляного бунта).
Форма
Толпа разгромила дом купца («гостя») Шорина, собиравшего «пятую деньгу» во всем государстве. Несколько тысяч человек отправились к царю Алексею Михайловичу в Коломенское, окружили царя, держали его за пуговицы, а когда тот дал слово расследовать дело, один из толпы бил с царем всея Руси по рукам. Следующая толпа была настроена агрессивно и требовала выдать «изменников на расправу».
Подавление
Стрельцы и солдаты по приказу царя атаковали угрожавшую ему толпу, загнали ее в реку и частично перебили, частично взяли в плен.
Результат
Сотни людей погибли, 150 человек из числа схваченных повесили, часть утопили в реке, остальных били кнутом, пытали, «по сыску за вину отсекали руки и ноги и у рук и у ног палцы», клеймили и ссылали на окраины Московского государства на вечное поселение. В 1663 году по царскому указу медного дела дворы в Новгороде и Пскове были закрыты, а в Москве была возобновлена чеканка серебряной монеты.
Стрелецкий бунт. 1698 год
Причины
Тяготы службы в пограничных городах, изнурительными походами и притеснениями со стороны полковников – как следствие, дезертирство стрельцов и их совместный мятеж с посадскими людьми Москвы.
Форма
Стрельцы сместили своих начальников, избрали по 4 выборных в каждом полку и направились к Москве.
Подавление
18 июня в 40 верстах к западу от Москвы восставшие были разбиты правительственными войсками.
Результат
22 и 28 июня по приказу Шеина были повешены 56 «пущих заводчиков» бунта, 2 июля — ещё 74 «беглеца» в Москву. 140 человек были биты кнутом и сосланы, 1965 человек разосланы по городам и монастырям. Срочно возвратившийся из-за границы 25 августа 1698 года Пётр I возглавил новое следствие («великий розыск»). Всего было казнено около 2000 стрельцов, биты кнутом, клеймены и сосланы 601 (преимущественно несовершеннолетние). Пятерым стрельцам Петр I отрубил головы лично. Дворовые места стрельцов в Москве были розданы, строения проданы. Следствие и казни продолжались до 1707 года. В конце 17 — начале 18 века 16 стрелецких полков, не участвовавших в восстании, были расформированы, а стрельцы с семьями высланы из Москвы в другие города и записаны в посадские.
Чумной бунт. 1771 год
Причины
Московский архиепископ Амвросий попытался во время эпидемии чумы 1771 года помешать молящимся и паломникам собираться у чудотворной Иконы Боголюбской Богоматери у Варварских ворот Китай-города. Он приказал запечатать короб для приношений, а саму икону убрать. Это вызвало взрыв возмущения.
Форма
По звуку набата толпа восставших разгромила Чудов монастырь в Кремле, на другой день взяла приступом Донской монастырь, убила скрывавшегося там архиепископа Амвросия, принялась громить карантинные заставы и дома знати.
Подавление
Подавлен войсками после трехдневных боев.
Результат
Более 300 участников были отданы под суд, 4 человека повешены, 173 — биты кнутом и отправлены на каторгу. «Язык» Спасского набатного колокола (на Набатной башне) был удален властями, чтобы предотвратить новые выступления. Правительство было вынуждено принять меры по борьбе с чумой.
Кровавое воскресенье. 1905 год
Причины
Проигранная забастовка, начавшаяся 3 января 1905 года на Путиловском заводе и охватившая все заводы и фабрики Петербурга.
Форма
Шествие петербургских рабочих к Зимнему дворцу с целью вручить царю Николаю II коллективную петицию о рабочих нуждах, включавшую экономические и политические требования. Инициатором выступил амбициозный священник Георгий Гапон.
Подавление
Жестокий разгон рабочих колонн солдатами и казаками, в ходе которого против демонстрантов было применено огнестрельное оружие.
Результат
По официальным данным, погибло 130 и было ранено 299 человек (в том числе несколько полицейских и солдат). Однако назывались гораздо большие цифры (до нескольких тысяч человек). Император и императрица назначили из собственных средств 50 тысяч рублей для оказания помощи членам семей «убитых и раненых во время беспорядков 9-го сего января в С.-Петербурге». Тем не менее, после «Кровавого воскресенья» усилились забастовки, активизировалась как либеральная оппозиция, так и революционные организации — и началась Первая русская революция.
Кронштадтский мятеж. 1921 год
Причины
В ответ на забастовки и митинги рабочих с политическими и экономическими требованиями в феврале 1921 года Петроградский комитет РКП(б) ввел в городе военное положение, арестовав рабочих активистов.
Форма
1 марта 1921 года на Якорной площади Кронштадта состоялся 15-тысячный митинг под лозунгами «Власть Советам, а не партиям!». На митинг прибыл председатель ВЦИК Калинин, он попытался успокоить собравшихся, но матросы сорвали его выступление. После этого он беспрепятственно покинул крепость, однако затем комиссар флота Кузьмин и председатель Кронштадтского совета Васильев были схвачены и брошены в тюрьму, начался открытый мятеж. 1 марта 1921 года в крепости был создан «Временный революционный комитет» (ВРК).
Подавление
Восставшие оказались «вне закона», с ними не вели переговоров, последовали репрессии в отношении родственников руководителей восстания. 2 марта Петроград и Петроградская губерния были объявлены на осадном положении. После артобстрела и ожесточенных боев Кронштадт был взят штурмом.
Результат
По данным советских источников, штурмующие потеряли 527 человек убитыми и 3285 ранеными (реальные потери могли быть гораздо выше). При штурме было убито 1 тыс. мятежников, свыше 2 тыс. было «ранено и захвачено в плен с оружием в руках», более 2 тыс. — сдались в плен и около 8 тысяч — ушли в Финляндию. К высшей мере наказания были приговорены 2103 человека, к различным срокам наказания 6459 человек. С весны 1922 началось массовое выселение жителей Кронштадта с острова.
Новочеркасский расстрел. 1962 год
Причины
Перебои со снабжением из-за стратегических недочетов правительства СССР, рост цен на продовольствие и снижение заработной платы, некомпетентное поведение руководства (директор завода Курочкин заявил бастующим: «Не хватает денег на мясо — ешьте пирожки с ливером»).
Форма
Забастовка рабочих Новочеркасского электровозостроительного завода и других горожан 1—2 июня 1962 года в Новочеркасске (Ростовская область). Переросла в массовые беспорядки.
Подавление
Задействованы войска, в том числе танковая часть. Открыт огонь по толпе.
Результат
В больницы города с огнестрельными ранениями всего обратилось 45 человек, хотя пострадавших было гораздо больше. Погибло 24 человека, ещё два человека убиты вечером 2 июня при невыясненных обстоятельствах (по официальным данным). Власть пошла на некоторые уступки, но прошли массовые аресты и суды. 7 «зачинщиков» были расстреляны, остальные 105 получили сроки заключения от 10 до 15 лет с отбыванием в колонии строгого режима.