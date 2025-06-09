Как в России появились и чем прославились гусары

Сводный Лейб-гвардии гусарский полк был создан в России осенью 1796 года. Однако излюбленные персонажи многих кинематографистов появились в Венгрии еще в XV веке, поэтому первыми русскими гусарами были преимущественно иностранные наемники, действовавшие в составе отдельных эскадронов. К середине XVIII века в Российской империи уже были созданы Болгарский, Сербский, Далматский и Македонский гусарские полки. На базе двух последних к концу столетия сформировали Александрийский полк, который в конце ноября 1796 года также получил название гусарского.

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Сам образ гусар — не только в кинематографе, но и в классической литературе — неизменно связан с праздничным весельем, бесшабашным поведением и безоглядной удалью. Однако шумные балагуры, покорители женских сердец и беспечные дуэлянты всегда оставались бравыми воинами. Подробнее — в материале MIR24.TV.

Аналог современного спецназа

Первые гусарские полки появились в Венгрии еще в XV веке. Особые отряды легкой кавалерии сформировали в Венгрии для защиты границ от турецких набегов и выполняли функции, аналогичные современным специальным подразделениям: проводили разведывательные рейды в тылу, вели разведку боем и устраивали диверсии. Свое название воины получили от венгерского слова «húsz», что в переводе означает «двадцать» (согласно законам королевства того времени, каждый двадцатый дворянин должен был служить в коннице). Тем не менее существуют и другие версии происхождения данного термина. Одна из них гласит, что «гусар» происходит от латинского «cursus» и означает «набег».

В России отличительным атрибутом иностранцев-наемников были крылья: сначала перья размещали на специальной деревянной дуге, которую воины держали в руках вместо щита. Однако позже — для удобства ведения боя — дугу стали прикреплять к седлу с левой стороны, что позволяло защищать всадников от боковых ударов сабель.

Кстати, образ молодых и беззаботных героев, закрепившийся за легковооруженными всадниками, объясняется их недолгой жизнью: редко кто из гусар перешагивал через 40-летний рубеж. К примеру, кавалерийский генерал Лассаль в эпоху наполеоновских походов и вовсе отмечал, что «гусар, доживший до 30 лет, — дрянь, а не гусар». В основном средний возраст гусар колебался в районе от 19 до 30 лет. Сам Лассаль погиб в 34 года.

Одними из сильнейших в Российской империи стали гусарские полки, возникшие при Екатерине II. Солдаты проходили через строгий отбор и серьезную подготовку, а также сочетали в себе высокий уровень боевых навыков и блестящую дисциплину.

Критерии отбора и особенности формы

Одним из главных критериев при отборе в гусары, принимая во внимание специфику действий на поле боя, стал невысокий рост. Отличительной чертой гусарских офицеров были знаменитые усы, отсутствие которых едва не стоило разоблачения героине ленты «Гусарская баллада» Шурочке Азаровой.

Кстати, вспомним отрывок из стихотворения Михаила Лермонтова:

Гусар! ты весел и беспечен, Надев свой красный доломан; Но знай — покой души не вечен, И счастье на земле — туман. Крутя лениво ус задорный, Ты вспоминаешь стук пиров; Но берегися думы черной,— Она черней твоих усов.

Также следует отметить, что основу гусарских полков в начале XIX века во многом составляло казачество: в полковых документах сохранилось описание внешности попавших в полк казаков-новобранцев. Согласно им, типичный представитель полка в те времена был «лицом смугл, кругловат, нос умеренный, волосы черные, глаза карие».

Кавалеристы не только ярко проявляли себя в сражениях, но и играли важную роль в церемониалах и парадах. Форма гусар всегда отличалась особенной нарядностью и богатством. Гардероб состоял из следующих элементов: доломан (короткая расшитая куртка), ментик (меховая накидка), чакчиры (штаны со штрипками), ботики (узкие сапоги со шпорами и кисточками), кивер (цилиндрический головной убор), ташка (плоская пятиугольная сумка), а также гусарский кушак (пояс из цветных шнурков с золотыми или серебряными перехватами). Цвет униформы определялся принадлежностью к полку. Например, у Александрийского гусарского преобладал черный цвет с красными акцентами, а у Изюмского — синий с желтым.

Помимо цвета формы, отличием также служил полковой знак. Одним из самых выразительных знаков в России стал созданный в 1913 году мальтийский крест Александрийского полка: с гусарскими вензелями на лепестках и черепом и костями в центре. Автором полкового знака был правнук автора «Истории государства российского» — гусар Василий Александрович Карамзин.

Холостяки и дуэлянты

В мирное время неотъемлемой частью гусарской жизни были балы и приемы, офицеров всегда радушно встречали на всех светских мероприятиях. Для представителей Николаевского военного училища, основанного в Санкт-Петербурге в 1823 году, два раза в год устраивали балы в женских гимназиях.

«Считалось, что мы должны получать удовольствие от посещения балов, но мы думали иначе, — вспоминал в книге «Русские гусары. Мемуары офицера императорской кавалерии» участник Первой мировой войны и мемуарист Владимир Литтауэр. — С одной девушкой нам разрешалось сделать только два круга по залу и поговорить после танца не более нескольких минут, и все это время за нами следили зоркие глаза пожилых дам, наблюдавших за поведением девушек. В любом случае, балы, согласно школьной традиции, не считались подходящим времяпрепровождением для благородных корнетов».

Особой популярностью пользовались товарищеские пирушки, где солдаты соревновались в остроумии, умении пить и играть в карты. Во время таких посиделок новичков могли подвергать традиционным испытаниям. Например, предлагали выпить залпом бокал вина или продемонстрировать ловкость и умение ездить верхом.

Конечно, не менее насыщенной была и личная жизнь гусар. Доблестные кавалеристы снискали славу любимцев женщин и коварных сердцеедов. При этом жениться они, как правило, не спешили: у многих военнослужащих браки не приветствовались на официальном уровне.

«Одна из причин, по которой начальство косо смотрело на желание гусаров обзавестись семейными узами, была проста и прагматична, — писал культуролог Лев Бердников в новелле «В семье не без гусара». — Выплаты пенсий женам погибших в постоянных войнах офицеров были слишком накладны для бюджета».

А вот легкомысленные романы зачастую приводили к дуэлям. Также в смертельно опасные конфликты выливались и азартные увлечения гусар. Несмотря на то, что вооруженные поединки были запрещены на законодательном уровне, данные состязания с оружием стали распространенным явлением в офицерской среде.

А главным принципом русских гусар всегда была верность Отечеству, своему делу и славным боевым товарищам. С изобретением магазинных винтовок и развитием артиллерии легкая конница утратила военный смысл.

Однако доблестные гусары по сей день живут в литературе и кинематографе.