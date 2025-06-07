Какие страны едва не стали частью СССР

В состав Советского Союза на момент распада входило 15 социалистических республик. Но территория государства могла бы быть значительно больше…

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Финляндия

Часть Финляндии в виде Карело-Финской ССР была одной из союзных республик Советского Союза с 31 марта 1940 года по 16 июля 1956 года. Она появилась после того как красноармейцы заняли часть финской территории. Иосиф Сталин на этом останавливаться не планировал и рассчитывал в будущем присоединить к СССР всю Финляндию.

Осуществить задуманное ему не удалось, а в 1956 году Никита Хрущёв и вовсе сделал из Карело-Финской ССР автономную республику. Так появилась Карельская АССР – нынешняя Республика Карелия.

Болгария

Это европейское государство пыталось стать частью СССР добровольно. Болгарский лидер Тодор Живков не только активно «прощупывал почву» в этом направлении, но и несколько раз подавал официальные заявления на такое объединение. В 1963 году Никита Хрущёв дал отказ, мотивировав его тем, что не хочет платить репарации грекам по итогам Второй мировой войны, в которой Болгария воевала на стороне нацистов. В начале 70-х годов просьбу отклонил уже Леонид Брежнев. Якобы объяснять он ничего не стал, лишь отшутился:

«Курица – не птица, Болгария – не заграница».

Монголия

Монголия стала на планете вторым официальным социалистическим государством на планете. «Переформатирование» произошло аж в 1921 году! Вплоть до распада СССР азиатское государство в мире воспринимали как «шестнадцатую республику», но неофициальную.

После Второй мировой войны Монголию не стали включать в состав СССР по причине недовольства Китая. Советские номенклатурщики решили ограничиться развитием тесных связей, чтобы лишний раз не нервировать Поднебесную.

Иран

На протяжении всей Великой Отечественной войны Иосифа Сталина очень беспокоили германофильские настроения шаха Реза Пехлеви. Его опасения были небезосновательны, так как фашистская Германия могла в таком случае получить доступ к иранской нефти. После Второй мировой войны Иосиф Виссарионович попытался расширить советское влияние в этой стране. Вождь даже рассматривал вариант оккупации части Ирана с возможным включением её в состав среднеазиатских республик СССР. В итоге от такого плана решили отказаться – чтобы не повышать градус напряжённости на планете.

Турция

В конце войны Советский Союз предъявил территориальные претензии к Турции. При этом создание Турецкой Союзной Социалистической Республики даже не рассматривалось. Земли, которые когда-то принадлежали Российской империи, просто хотели разделить между Грузинской ССР и Армянской ССР. Но советское руководство перестало настаивать на «турецком береге» в 1953 году после смерти Сталина.

Польша

Отношения с Польшей у России всегда были непростыми. Ничего не изменилось и с приходом к власти большевиков. В СССР думали над тем, чтобы вернуть контроль над западными губерниями бывшей Российской империи (Украиной и Белоруссией), после чего можно было рассмотреть вопрос присоединения Польши. Первую часть плана удалось выполнить Сталину, а вот к реализации второй так и не приступили. Не исключено, что Иосиф Виссарионович Польшу в составе Советского Союза и не видел.

Венгрия

В период Гражданской войны в России в мире на протяжении 133 дней существовала Венгерская Советская Республика. Венгерские коммунисты очень рассчитывали на помощь со стороны «старшего товарища», но Советская Россия на тот момент ничем не могла помочь. Зато румынская армия в августе 1919 года сумела оперативно покончить с «венгерским экспериментом».