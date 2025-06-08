Как яйца Фаберже стали легендой

Санкт-Петербург, 1846 год. В семье скромного ювелира Густава Фаберже, чьи семейные корни уходили во Францию и Данию, родился мальчик. Ему суждено было стать синонимом непревзойденной роскоши и ювелирного гения, — Петер Карл Фаберже. Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».

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Образование Карл получил в Дрездене, затем учился коммерции и ювелирному делу у франкфуртских мастеров. Вернувшись в 1864 году в Санкт-Петербург, он начал работать в отцовской фирме и в 26 лет полностью взял бразды правления в свои руки.

— Слава пришла к Фаберже в 1885 году, — рассказывает искусствовед Сергей Нефедов. — Император Александр III заказал у него в подарок супруге Марии Федоровне пасхальное яйцо «Курочка». Внешне белое эмалевое, оно напоминало настоящее, но внутри — золотой «желток» с крошечной золотой курочкой с рубиновыми глазками, в которой, в свою очередь, скрывались миниатюрная императорская корона и кулон. Императрица была очарована. С этого момента фирма Фаберже получила высочайший покровительственный титул «Поставщик Императорского Двора» и эксклюзивное право ежегодно создавать пасхальные яйца для царской семьи. Содержание каждого шедевра до вручения держалось в строжайшем секрете.

Всего Фаберже сделал 50 яиц для Романовых плюс 15 для частных заказчиков. Многие скрывали потайные отделения, миниатюрные заводные фигурки. Фаберже довел до совершенства гильошированные эмали, создающие завораживающие объем и переливы.

— Его фирма также производила ювелирные украшения, часы, фигурки животных и «цветы» из полудрагоценных камней, столовое серебро и интерьерные предметы, — продолжает Нефедов.

Кстати, Фаберже считал, что главное — не стоимость материалов, а красота замысла и виртуозность исполнения.

Самые знаменитые работы:

«Курочка» (1885): пасхальное яйцо, положившее начало традиции

«Коронационное» (1897)

«Ландыши» (1898)

«Пятнадцатая годовщина царствования» (1911)

«Зимнее» (1913)

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