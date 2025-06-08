Зачем Россия отдала Калифорнию американцам

Зима 1805-1806 годов для русских колонистов на Аляске выдалась холодной и голодной. Тогда для решения продовольственной проблемы руководство Российско-американской компании (РАК) задумало установить прочные торговые отношения с принадлежащей Испании Калифорнией. В результате русские смогли расширить свои владения, но закрепиться на новых территориях окончательно не получилось.

Любви всё под силу

Во главе экспедиции к тёплым калифорнийским берегам был поставлен царский камергер Николай Резанов. Задача перед ним стояла непростая. Дело в том, что Испания, выступая союзником наполеоновской Франции, не желала идти на контакт с представителями Российской империи.

Резанов сумел расположить к себе испанские власти, но договориться о поставках продовольствия всё никак не удавалось. И вот на приёме у коменданта крепости Сан-Франциско Хосе Аргуэльо Резанов познакомился с его 15-летней дочерью Консепсьон (Кончитой). Несмотря на разницу в возрасте (камергеру на тот момент было 42 года) между новыми знакомыми завязались любовные отношения. Вскоре Кончита согласилась стать женой Резанова. Благодаря Консепсьон к лету 1806 года необходимые товары для поселенцев Аляски в изобилии потекли в трюмы русских кораблей.

К сожалению, счастье влюблённых продлилось недолго. Николай отправился в Петербург, пообещав Кончите вернуться. Но в пути он заболел и скончался.

Сделка века

Начинания командора продолжил купец Александр Баранов. Он снарядил две экспедиции во главе со служащим РАК Александром Кусковым, который и основал в Калифорнии русскую колонию. В 1812 году в 80 километрах к северу от Сан-Франциско появился Форт-Росс.

Кусков умело сыграл на отсутствии взаимодействия между испанцами и коренным населением. Формально район, где было заложено первое русское поселение, принадлежал Испании, но распоряжались там индейские племена. У них-то и выкупили за одежду и орудия труда необходимую площадь. К тому же индейцы стали помощниками у русских переселенцев.

В рекордные сроки (за пять месяцев) в Калифорнии выросли крепость и деревня, которые стали очагом культуры и цивилизации для тех диких мест. Колонисты построили ветряные мельницы, наладили торговые отношения с испанцами, начали вести систематические наблюдения за погодой.

В 1823 году Кусков скончался. Будущее Форт-Росса оказалось в руках главы канцелярии Российско-американской компании Кондратия Рылеева. В 1825 году он подписал распоряжение РАК о постройке в Калифорнии новых русских крепостей для дальнейшего освоения территорий. Уже к началу 30-х годов владения русских переселенцев заметно расширились и стали доходить вплоть до границ современной Мексики.

Но через несколько лет Аляска нашла другой источник поставок продовольствия – форт Ванкувер. Освоение Калифорнии стало русским властям неинтересно, поэтому в 1841 году Форт-Росс продали гражданину Мексики швейцарского происхождения Джону Саттеру за 42 857 рублей.