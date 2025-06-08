Почему русские считали левшей «колдунами»

Левшам всегда жилось не просто. Так как таких людей на планете не очень много (всего 10-15% от общего населения), то мир оказался не приспособлен для тех, кто выполняет основные действия правой рукой. До начала XX века «леворукость» и вовсе считалась отклонением, с которым пытались бороться. А на Руси к левшам относились как к колдунам.

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Кто же ты на самом деле?

Демонизация левшей началась с Древнего Рима. В то время таких людей называли sinister, что в переводе означает «злой», «зловещий». В период Инквизиции «леворуким» пришлось особенно непросто. «Борцы за праведность» видели в каждом мужчине-левше колдуна, а в женщине-левше – ведьму. Кстати, печально известная Жанна д’Арк тоже являлась «леворукой». С учётом одной этой особенности, рассчитывать на помилование она уже не могла.

Практичные немцы же считали, что левши – это самые нерасторопные работники. Поэтому их неохотно принимали на работу в мастерские и старались не поручать никаких важных дел. Женщины, выполнявшие домашние обязанности левой рукой, автоматически переходили в категорию «немумех». Брать таких в жёны хотел далеко не каждый мужчина. А в Японии «леворукость» являлась причиной, на основании которой мужчина мог бросить жену.

Ничего удивительного в том, что левши прослыли неумехами, нет. Так как правшей в мире значительно больше, то все инструменты, оружие, приборы, да даже одежда создавались исключительно для них. Понятно, что пользоваться этими предметами левшам не так уж и удобно.

Осторожно, левша!

На Руси левая рука, которую именовали «шуйцей», считалась порождением Чернобога. По этой причине все левши без исключения, по понятиям славян, были колдунами и ведьмами. Такое верование перекочевало в православие. Согласно церковной обрядовой системе, креститься нужно только правой рукой. Но особенно преуспел в ущемлении прав левшей российский император Пётр I. Он издал указ, запрещающий этим «ненадёжным личностям» свидетельствовать в суде.

Отношение к левшам стало меняться после публикации сказа Николая Лескова об умельце Левше, который умудрился подковать блоху. Так начал рушиться миф о том, что все левши – растяпы. На самом же деле, называть «леворуких» не профессионалами язык не поворачивается. Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Вольфганг Амадей Моцарт, Людвиг Ван Бетховен, Наполеон, Марк Твен, Чарли Чаплин были левшами. Представить настоящее без их выдающегося наследия сегодня уже невозможно.