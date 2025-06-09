Дело священника с перерезанным горлом раскрыли спустя 700 лет

Lenta.ru

Сотрудники Института криминологии Кембриджского университета раскрыли нападение на священнослужителя 700 лет назад, закончившееся для него фатально. Об этом пишет Popular Science.

Убийство священника раскрыли спустя 700 лет
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В мае 1337 года англиканский священник Джон Форд шел по центру Лондона, как вдруг на него напало четверо мужчин. Один из них перерезал ему горло, а два других вонзили ему нож в живот. Мужчину не удалось спасти. Спустя столетия ученые нашли виновника преступления. По их мнению, в деле замешана аристократка Эла Фицпейн — глава лондонского преступного синдиката и бывшая любовница Форда.

По мнению ученых, таким образом Фицпейн решила отомстить за публичное унижение. В январе 1332 года архиепископ Кентерберийский обвинил женщину в сексуальных отношениях с холостыми и женатыми мужчинами, в том числе рыцарями и священнослужителями. За это он приговорил ее к позорному шествию босиком по Солсберийскому собору с двухкилограммовой свечой в руках.

Фицпейн отказалась выполнять указания архиепископа, и ее отлучили от церкви. Женщина была уверена, что о ее греховном поведении архиепископу рассказал именно Форд. Он также состоял в интимной связи с аристократкой, но не понес никакого наказания.

После нападения на Форда трое свидетелей заявили, что на священника набросились родный брат Фицпейн, а также двое слуг ее семьи. Несмотря на это, аристократов не привлекли к суду. Лишь в 1342 году одного слугу Фицпейнов, ранившего священника, отправили в тюрьму. Британские ученые отметили, что подобное уклонение от ответственности было типично для классового общества того времени. Выводы, связанные с преступлением, они опубликовали в журнале Criminal Law Forum.

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