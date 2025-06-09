Убийство священника раскрыли спустя 700 лет

Сотрудники Института криминологии Кембриджского университета раскрыли нападение на священнослужителя 700 лет назад, закончившееся для него фатально. Об этом пишет Popular Science.

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В мае 1337 года англиканский священник Джон Форд шел по центру Лондона, как вдруг на него напало четверо мужчин. Один из них перерезал ему горло, а два других вонзили ему нож в живот. Мужчину не удалось спасти. Спустя столетия ученые нашли виновника преступления. По их мнению, в деле замешана аристократка Эла Фицпейн — глава лондонского преступного синдиката и бывшая любовница Форда.

По мнению ученых, таким образом Фицпейн решила отомстить за публичное унижение. В январе 1332 года архиепископ Кентерберийский обвинил женщину в сексуальных отношениях с холостыми и женатыми мужчинами, в том числе рыцарями и священнослужителями. За это он приговорил ее к позорному шествию босиком по Солсберийскому собору с двухкилограммовой свечой в руках.

Фицпейн отказалась выполнять указания архиепископа, и ее отлучили от церкви. Женщина была уверена, что о ее греховном поведении архиепископу рассказал именно Форд. Он также состоял в интимной связи с аристократкой, но не понес никакого наказания.

После нападения на Форда трое свидетелей заявили, что на священника набросились родный брат Фицпейн, а также двое слуг ее семьи. Несмотря на это, аристократов не привлекли к суду. Лишь в 1342 году одного слугу Фицпейнов, ранившего священника, отправили в тюрьму. Британские ученые отметили, что подобное уклонение от ответственности было типично для классового общества того времени. Выводы, связанные с преступлением, они опубликовали в журнале Criminal Law Forum.

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