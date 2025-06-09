«Жареный Бугор»: какой обряд посвящения проходили бурлаки

На Руси бурлаками называли всех крестьян, шедших на заработки на чужбину. Но чаще всего они нанимались на речные суда, а поэтому со временем их стали представлять исключительно тянущими корабли на себе против течения. Бурлаки трудились артелями (от 10 до 150 человек), во главе которой стоял самый опытный в судоходном деле человек. От него требовалось следить за многим, в том числе и за соблюдением «бурлацких законов», и за проведением ритуала посвящения в профессию.

© И. Репин «Бурлаки на Волге»

А по Волге вверх…

«Главарь» артели бурлаков – должность ответственная. Он распределял время стоянок, заступался за подопечных перед судохозяином, ведь изнурительный труд и плохие санитарные условия часто приводили к болезням, травмированию и даже смертям работяг. Так, по данным издания «Исторические записи» Академии наук СССР, в 1692 году среди 16383 умерших от морового поветрия, свирепствовавшего в Астрахани, было 7290 бурлаков. Это наглядно демонстрирует, что работа бурлаков была «и опасна, и трудна».

Жизненный путь бурлака не отличался продолжительностью, а поэтому в артелях то и дело появлялись новенькие. Бурлаки-«деды» придумали для них обряд посвящения. Проводился он в урочище Жареный Бугор, который располагался, предположительно, в верховьях реки Волги, недалеко от Костромы.

По бурлацким законам

Старшие товарищи заставляли новичков, которые ещё не бывали в Астрахани, взбираться на этот бугор в одних лаптях. Сделать это быстро не получалось, так как глинистый склон был довольно скользким. Не слишком ловких будущих бурлаков «деды» хлестали лямками пониже спины. Считалось, что тот, кто достигнет вершины, но не отведает лямки, будет хорошим бурлаком.

Николай Хренов в издании «Субкультурные картины мира в российской цивилизации» отмечал, что бурлаки имели и куда более странные традиции. Например, в день найма владелец судна должен был закатить пирушку. На такой «вечеринке» бурлаки выбирали старосту, который после «вступления в должность» надевал на голову опорожненное ведро. Трудяги считали, что человек, получивший высокую должность, должен непременно испытать унижения и побои.

Не принято было церемониться с теми коллегами, которые по состоянию здоровья не могли больше «тянуть лямку». Как правило, их просто оставляли на берегу, иногда вдали от людей.