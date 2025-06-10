10 июня: почему в день Никиты Гусятника наши предки не играли свадьбы

Православная церковь сейчас отмечает день преподобного епископа Никиты Исповедника. В народе это день Никиты Гусятника или Полудница.

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Славяне считали святого Никиту защитником домашней птицы. А гусь был птицей благословенной, символом семейного уюта и покоя. Полудница - это дух полей, которого можно встретить в середине июня. Считалось, что он появляется в полдень, помогает всходить урожаю. На того, кто работает в полдень, дух может наслать солнечный удар, а детей - закрутить так, что те заблудятся. Чтобы не пострадать от духа, ему приносили в поле разное угощение: пряники, хлеб.

В этот день запрещено было в полдень работать, а детям в полдень гулять, считалось, что счастье может уйти из дома. Не приглашали в этот день в свой дом гостей, так как они могли "унести достаток". Не играли свадьбы - брак будет недолгим.

Если стоит тихая и безветренная погода - впереди хороший урожай. Лес стал темно-синим - жди теплые дни. Утром сильно пахнет травой или ящерицы греются на солнце - днем пройдет ливень.