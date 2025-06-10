Разоблачен героический миф о знаменитом серебре испанского флота

Ученые доказали, что знаменитый серебряный таз из Рейксмюсеума вовсе не сделан из трофейного серебра, как считалось раньше. Исследование, опубликованное в Journal of Cultural Heritage, опровергает старую легенду о том, что предмет был отлит из слитков, захваченных Голландией у испанской флотилии в XVII веке.

© Lenta.ru

История гласит, что в 1628 году голландский адмирал Пит Хейн перехватил испанский корабль, перевозивший огромное количество серебра, золота и других сокровищ. С тех пор бытовала версия, что из этого серебра был сделан комплект — кувшин и таз. На кувшине даже выгравирована надпись о его происхождении, и ученые подтвердили: он действительно изготовлен из мексиканского серебра, скорее всего — именно трофейного.

С тазом все оказалось иначе. Специалисты проанализировали состав металла и выяснили, что он сделан позже из разных видов серебра. Вероятнее всего, таз просто добавили в комплект спустя много лет — возможно, чтобы усилить патриотическое значение предмета в глазах общественности.

«Скорее всего, история о тазе как части трофея — выдумка XIX века, когда государства активно создавали героические мифы о своем прошлом», — говорит исследователь Йоше ван Беннеком.

Так был развенчан миф, просуществовавший более 200 лет: легендарный таз, как выяснилось, не имеет прямого отношения к захваченным испанским сокровищам.

Ранее археологи обнаружили на берегу Бискайского залива в Испании костяные орудия возрастом до 20 тысяч лет, изготовленные из останков китов. Это стало одним из самых древних свидетельств использования морских млекопитающих для создания инструментов, таких как скребки и долота.