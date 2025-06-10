Кого считают первым казаком в истории

Первый казак был евреем. Эта сенсационная версия была выдвинута «инженер-генерал-майором и кавалером» Александром Ригельманом, в конце XVIII века составившим сборник, куда вошли малороссийские и казацкие летописи. Книгу издали в 1847 году. Особое внимание в данной работе привлекает летопись под названием «Сказание козаков о себе».

© Андрей Лях “Казак, горы, река”

Смысл этого сказания состоит в том, что казачий род берет свое начало в 948 году от «вышедшего из Польши» человека по имени Семен «роду казарского» (то есть, хазарского). Этот Семен обосновался на устье Бог-реки, чтобы заниматься рыбной ловлей и промыслом зверя. Бог-река – современный Южный Буг, расположенный в Подолье. Примечательно, что «БУГ» в переводе с польского как раз и означает «БОГ».

К Семену, как пишет летописец, «присовокупились» земляки и поставили его над собою атаманом. Численность «шайки» (так она поименована в сказании) с течением времени росла. Этимология слова «казак» («козак») Ригельманом объясняется просто: Семен со товарищи «носили одежду от ловли своей, поделанную из кож диких коз и сайгаков».

Исследователи «Сказания козаков о себе» подмечают интересные детали: 1) раз Семен (Шимон) хазарин, то он по определению должен быть иудеем – в Х веке хазары исповедовали именно эту религию; 2) год обоснования Семена в окрестностях Бог-реки – 948-й – по мнению историков, как раз время, когда Хазария начала войну против Киевской Руси; тогда же германцами-христианами стали завоевываться земли западных и южных славян – вследствие этих обстоятельств хазарин-иудей на самом деле мог сменить место жительства;3) в иврите есть слово «хазак», означающее силу, мужество – не от него ли в действительности произошло наименование «казак»?

Первое упоминание о казачестве в русских летописях относится к 1444 году, а его расцвет приходится на начало XVII века. Сформировалось донское казачество, низовья Днепра и территория Запорожья – также места массового расположения казачьих поселений.

Запорожская Сечь, как утверждал польский историк Яков Собесский, всегда была довольно интернациональной – бок о бок с украинцами, поляками, литовцами, белорусами, болгарами, татарами, турками, калмыками, грузинами, немцами, французами, итальянцами, испанцами и англичанами мирно сосуществовали и евреи. Причем, не только и не столько торговали и ремесленничали – вояк среди евреев хватало. Об отваге еврея Берахи, в частности, упоминается в документе, где описывается роль 11 евреев-казаков в войне 1613 года: «…И многие казаки говорили: «О, Боже! Как жалко, что рыцарь еврей Бераха так плачевно скончался, будучи разрублен и расколот бердышами…».

Гетманщина для многих еврейских родов стала периодом массового перехода в казачество – он начался в конце XVII века и продолжался до правления гетмана Ивана Мазепы. Роды Боруховичей, Магеровских, Герциков, Крыжановских, Марковичей и Перехристов не просто поменяли свой социальный статус, их представители оставили заметный след на службе в казачестве.

К примеру, представителю рода Боруховичей, Михайле Андриевичу Боруховичу, удалось дослужиться до полковника и даже побывать в должности наказного гетмана! А выкреста, ставшего полтавским полковником, Павло Петровича Герцика, гетман Мазепа и вовсе ввел в свое ближайшее окружение.

Влияние еврейской «ассимиляции» в казачестве стало ощутимо заметно на исходе XVIII века – исследователями отмечается интересная тенденция: довольно большое количество казачьих фамилий имело явно еврейское происхождение. У казаков Юдиных, Юдаевых, Халаевых, Нивроченков, Мацуненков, Шабатных, Жидченковых, Шафаревичей и Маривчуков предки были точно иудеями.

Непременными условиями для зачисления в казаки в золотой век казачества были профессионализм и собственно стремление человека, его национальность при этом решающего значения не имела. Правда, казак должен быть именно христианином – до 1635 года в казачестве допускалось как православие, так и католичество, а потом условия ужесточились – настоящим казаком мог стать только православный. Однако из правил были и исключения – метрические книги указывают, что в Майкопском и Лабинском отделах в нескольких станицах жили казаки-евреи, которые исповедовали иудаизм.

Согласно исследованию историка В. Грибовского, в XVIII веке, за время существования Новой Запорожской Сечи (с 1734 по 1775 годы), превращение этнических евреев в казаков было вполне себе привычным явлением. Причем многие из этих выкрестов сделали при переходе в Сечь неплохую карьеру. Как, к примеру, Семен Чернявский, дослужившийся до казацкого старшины и участвовавший в запорожской посольской делегации, посетившей Екатерину ІІ.