Как врачи-белорусы развивали медицину в России

В преддверии Дня медицинского работника в России и Беларуси хочу поделиться c читателями газеты уникальным материалом, который собрал, работая над биографическим словарем "Беларусь - России и миру". Можно смело говорить - значительное место в мировой медицине занимают врачи-белорусы. О многих из них мы знаем, но многие неизвестны нашему читателю, и для нас станут открытием их белорусские корни.

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Богат на медиков-белорусов XIX век

Рафал Червяковский родился в предместье Пинска, основатель и первый профессор кафедры анатомии, хирургии и акушерства и университетской клиники в Кракове. Хирург от Бога! Производил сложные операции - трепанации черепа, трахеотомии и др. Подготовил шеститомный труд "Обзор хирургических инструментов", изданный в 1816-1817 годах. Лев Нагумович из Могилева - лекарь Фанагорийского гренадерского полка, участвовал в Отечественной войне 1812 года. В 1814 году вместе с полком вступил в Париж, где в Парижской медицинской академии прочитал свою работу "Об использовании фосфора при лечении перемежающейся лихорадки" и был избран членом-корреспондентом этой академии. Врач и путешественник Николай Судзиловский из Могилева, переселился на Гавайские острова, пользовался большим уважением среди местного населения (канаков), получил прозвище Каука Лукини (что означает "русский доктор"). Президент Гавайской Республики (Первый Президент Сената Территории Гавайи) (1901-1902). С 1920 года поселился в Тяньцзине, где продолжал работу в клинике и лаборатории.

Доктора со степенью

Многие врачи с белорусскими корнями защитили докторские диссертации по медицине. Среди них Антон Савицкий из Минской губернии. Он получил ученую степень за изучение злокачественных опухолей и раковых заболеваний. Врач-психиатр, уроженец Минской губернии Оттон Чечотт защитил докторскую диссертацию по психиатрии, Иосиф Забелин - в области фармакологии (1861). В городе Чаусы родилась Варвара Кашеварова-Руднева (1842-1899) - первая в России женщина - студентка Петербургской медико-хирургической академии, получила диплом "врача с отличием" с золотой медалью и ученую степень доктора медицины. Женщина в России впервые была признана полноправным врачом. Викентий Герберский из Гродно впервые в мире начал широко исследовать заболевания грудной клетки методом выслушивания с помощью стетоскопа.

Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, академик РАН, создатель знаменитого "аппарата Илизарова" - Гавриил Илизаров родом из Гродненской губернии.

Белорус Иван Балинский - основоположник русской психиатрии, основал первую в России (и в мире) кафедру психиатрии и психиатрическую клинику.

Уроженцы Витебской губернии Иван Догель и Иосиф Забелин стали основоположниками фармакологии в России.

Первым в России освоил ряд сложных операций и превзошел знаменитых европейских хирургов своим "искусством хирурга" Евстафий Богдановский из д. Подсолтово Мстиславского уезда. Его дочь - Вера, доктор химии, погибла в 29-летнем возрасте при очередном химическом опыте.

Генералы медицины

В ХХ веке более 25 уроженцев Беларуси стали генералами медицинской службы. Среди них в разные годы возглавляли Военно-медицинскую академию в Санкт-Петербурге Вадим Юревич из Осипович, Павел Гончаров из д. Тетерино Круглянского района, Дмитрий Лукашевич из Новогрудка. Руководили всей военной медицинской службой в разные годы белорусы Болеслав Радзевич, предположительно из Гродненской губернии (начальник санитарной службы императорской армии России), Иван Чиж из д. Шилинок Брестской области, Владимир Шаппо из г. Витебск, Игорь Корнюшко из Борисова, Петр Вязицкий из Витебской области, Владимир Лось из д. Подгалье Гомельской области.

Михаил Могучий (родители из Витебской губернии) был начальником Национальной службы здравоохранения Польши.

У истоков курортологии

Федор Пастернацкий из местечка Дукора под Минском одним из первых исследовал Кавказские Минеральные Воды и климатические особенности Черноморского побережья России. Александр Залманов из Гомеля с 1918 года был начальником Главного курортного управления Наркомздрава, создал Институт физиотерапии и курортологии и Бальнеологический институт в Москве. Открывал санатории для советских трудящихся, курировал работу новых исследовательских медицинских центров. Личный врач В.И. Ленина, М.И. Ульяновой и Н.К. Крупской.

Многим детям известен пионерский лагерь-санаторий "Артек" в Крыму. Он был основан по инициативе и при активном участии Зиновия Соловьева из Гродно в 1925 году. Был начальником Главного Военно-санитарного управления Красной Армии, занимался расширением здравницы Красного Креста в Крыму для лечения больных воинов. Заместитель Народного комиссара здравоохранения.

Известны более 20 белорусов, которые руководили медицинскими учебными и научными заведениями. Среди них Александр Богданов - основатель и руководитель первого в мире (1926) Института переливания крови. Он умер от неудачного эксперимента на самом себе. Эксперимент проводился в разных модификациях, и только на себе - 11 раз, 12-й кончился трагически. Уже понимая, что умирает, до последней минуты вел научные наблюдения за собственным организмом.

Михаил Неменов родился в г. Витебск, один из основоположников отечественной рентгенологии и военно-полевой рентгенологии. Организатор и директор первого в мире Государственного рентгенологического и радиологического института (1921-1950). Николай Ющук из д. Оводы Кобринского района - ректор Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова.

Военные госпитали возглавляли генералы Михаил Кравченко из д. Власовичи Минской губернии (Севастопольский и Владивостокский) и Игорь Максимов из Минска (ГВКГ им. Н.Н. Бурденко).

Оставили достойный след

Уроженец Слонима Вацлав Пеликан был ректором Виленской медико-хирургической академии, президент Петербургской медико-хирургической академии (1851-1864). Его сын - Евгений - директор Медицинского департамента Министерства внутренних дел.

Валентин Войно-Ясенецкий - ученый-медик, религиозный деятель, из белорусского шляхетского рода, дед его держал мельницу в Сенненском уезде Могилевской губернии. В Великую Отечественную войну - хирург-консультант эвакуационного госпиталя. Под его руководством для нужд фронта было перечислено более 250 тыс. руб. на строительство танковой колонны им. Дмитрия Донского и авиаэскадрильи им. Александра Невского. В 1946 году ему присуждена Сталинская премия за научную разработку новых хирургических методов лечения гнойных заболеваний и ранений в размере 200 тыс. рублей, из которых 130 тыс. рублей он передал на помощь детским домам. Единственный священнослужитель, удостоенный этой премии! Сегодня люди почитают его как целителя и врачевателя души и тела, приезжают к его мощам, молясь об исцелении, особенно при болезнях глаз и нагноениях. Мощи святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого) покоятся в Крыму, в Свято-Троицком женском монастыре.

Гавриил Илизаров родился в Пружанском уезде Гродненской губернии, Герой Социалистического труда, лауреат Ленинской премии, академик РАН. В 1951 году предложил аппарат для чрескостного остеосинтеза - знаменитый "аппарат Илизарова", который дал шанс стать на ноги и пойти многим, кто на это уже не рассчитывал. Директор Курганского НИИ экспериментальной и клинической ортопедии и травматологии.

Виталий Волович, один из основателей современной "медицины выживания". Участвовал в высокоширотных экспедициях "Север-4" и "Север-5". 9 мая 1949 года совершил первый в мире прыжок с парашютом на Северный полюс. Врач и научный сотрудник на дрейфующей станции "Северный полюс-2", "Северный полюс-3". В 1960 году возглавил группу врачей-парашютистов созданную для оказания медицинской помощи и медицинского обследования космонавтов на месте приземления. Лично встречал космонавтов Ю. Гагарина, Г. Титова, А. Николаева и В. Быковского с космических полетов и проводил их медицинское обследование.

Белорусский Данко - врач Петр Буйко, Герой Советского Союза. С июля 1941 года - ведущий хирург медицинского санитарного батальона. Был врачом партизанского отряда в Фастовском районе Киевской области. Во время боя (13.10.1943) схвачен гитлеровцами и после истязаний заживо сожжен вместе с другими партизанами-заложниками.

Павел Лукомский - российский ученый-медик, Герой Социалистического Труда (1969), уроженец м. Суворовский Штаб Гродненской губернии, участвовал в попытках реанимации И. Сталина в последние дни его жизни, в течение ряда лет был главным терапевтом Минздрава СССР.

В г. Пинске родился Михаил Мошковский, Герой Социалистического Труда. Принимал участие в создании первых в СССР лекарственных препаратов - димедрол, аминалон, пирацетам, промедол, лидокаин и других.

Юрий Сенкевич (родители, дедушка и бабушка из Нарочанского края, г. Вилейка). В качестве врача-исследователя проходил подготовку для участия в космическом полете, был дублером врача Бориса Егорова при подготовке к космическому полету первого советского многоместного космического корабля "Восход" в октябре 1964 года. С 1973 г. до конца своей жизни Юрий Сенкевич был ведущим телепередачи "Клуб кинопутешествий".

Династии Гиппократов

Родоначальник династии медиков Новицких - Альберт Новицкий (отец из Озаричи Калинковичского района). Под его руководством обследовано более 30 тыс. лиц, проживающих на радиоактивно зараженных территориях Белоруссии, Украины и России. В роду кроме него 8 человек медицинские работники - профессора, доктора медицинских наук, хирурги, врачи-терапевты, невропатологи.

Четыре брата Савицкие - Валерий, Аркадий, Леонид, Святослав родом из д. Ничипоровичи Шкловского района - полковники медицинской службы. Шестеро их детей и внуков выбрали медицинское служение России и Беларуси.

Иван Косачев из д. Акушки Горецкого района более 60 лет посвятил врачебной, научной и педагогической деятельности! Особый его талант организатора и хирурга проявился при исполнении обязанностей главного хирурга 40-й армии Минобороны СССР в Демократической Республике Афганистан. Его жена, братья посвятили жизни медицинской службе. Их дети также медицинские работники.

Долгожитель в медицине! 4 сентября 2024 года отметил свой 92-й год рождения уроженец д. Каменка Горецкого района Анатолий Левшанков. 74 года он работал на медицинских должностях, с 1969 года - в Военно-медицинской академии, главный анестезиолог-реаниматолог Минобороны СССР и РФ.

Среди выходцев из белорусских земель есть и лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине "за открытия в области изучения медиаторов нервных волокон и механизмов их сохранения" (1970). Это Бернард Кац. Он родился в 1911 году в Лейпциге (его отец - Мака Кац, уроженец Могилева). С 1942 года служил офицером радиолокации на Тихом океане в Королевских ВВС Австралии. С 1946 года работал в Университетском колледже в Лондоне.

Низкий поклон Вам, люди в белых халатах!