Какое метро собирались построить в России в XIX веке

Первая линия Московского метрополитена открылась в 1935 году. А в Ленинграде метро появилось лишь в 1955 году. При этом подземные железные дороги в этих двух городах планировалось построить ещё в Российской империи, то есть задолго до 1917 года.

Санкт-Петербург

Впервые о строительстве транспортных тоннелей в Северной столице заговорили аж в 20-х годах XIX века. Тогда мещанин Торгованов представил императору Александру I проект подводного тоннеля, соединяющего Васильевский остров и Адмиралтейство. Позже подобное предложение «презентовали» инженеры Базен и Ганеман. Тоннель должен был состоять из нескольких ярусов для транспорта, а также предусматривался самодвижущийся тротуар для пешеходов.

В 1889 году руководство Балтийской железной дороги озвучило идею соединить железной дорогой, проходящей по эстакадам, Варшавский, Балтийский, Царскосельский (ныне Витебский), Московский и Финляндский вокзалы.

Но самый смелый проект появился в 1901 году. Железная дорога, расположенная на эстакадах, должна была связать центр города с Васильевским островом, Охтой, Петроградской и Выборгской сторонами. Таким образом, общая её протяжённость составляла бы 102 километров, что обошлось казне в 190 миллионов рублей. Но петербургские власти признали – денег на реализацию амбициозной задумки нет.

Вариант поскромнее в 1902 году предложил инженер Гиршзон. Суть проекта заключалась в строительстве частично подземной трамвайной линии, а также станций с освещением, скамейками и уборными для пассажиров. Не осуществили…

Москва

Примерно параллельно с Петербургом проекты по созданию подземки озвучивались и в Москве. Автором одного из первых замыслов стал инженер Василий Титов. Это произошло в 1875 году. Но в его идеи никто даже вникать не стал, так как против выступила Церковь. Священнослужители сочли спуск под землю аналогом «сошествия в ад».

Далее поступило предложение соединить подземной железной дорогой Замоскворечье с Тверской заставой. Инженер П. А. Балинский хотел построить несколько радиальных линий и две кольцевых. А на Красной площади предполагалось возведение грандиозного Центрального вокзала.

Проект вызвал большой ажиотаж, ведь общая длина линий должна была составлять 54 километра, на что потребовалась бы «круглая сумма» – 155 миллионов рублей. Она оказалась неподъёмной для бюджета.

Вскоре началась Первая мировая война, а потом и вовсе перестала существовать Российская империя. Пришедшим к власти большевикам почти на два десятилетия пришлось забыть про метро. Других проблем достаточно оказалось…