Почему русские полюбили черный чай, а не зеленый

Исстари на Руси пили клюквенные да брусничные морсы, всевозможные квасы, а из горячих напитков - сбитень: медовый настой со зверобоем, корнем валерьяны, лавровым листом и другими специями. Как же азиатский чай завоевывал русскую душу?

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Пришествие чая: лжесвидетельство номер один

Источники XVIII—XIX веков нередко приписывали «введение» чая на Руси все тому же Петру I. Но нет… Петр привез из Голландии самовар, и Петр привез привычку пить кофе. Но русские уже знали к тому времени о существовании чая и начали пить его задолго до воцарения - и не только пить, но и лечить им боли в желудке.

Пришествие чая: лжесвидетельсво номер два

В своей книге «Чай» историк кухни с говорящей фамилией Похлёбкин писал о том, что в России узнали о чае в 1567 году, после того как побывавшие в Китае казачьи атаманы Петров и Ялышев описали обычай его употребления в Азии и Юго-Восточной Сибири. Эта версия берет свое начало в трудах XIX века известного собирателя исторических документов Ивана Сахарова, который ссылается на древнюю рукопись. Однако современные историки в большинстве считают эту рукопись поддельной, а само «посольство Петрова и Ялышева» — вымышленным.

Чай на Руси: первое документальное свидетельство

Первые достоверно зафиксированные контакты России с Китаем относятся к началу XVII века: экспедиции 1608 и 1615 годах были неудачны, и лишь в 1618 году отряд казака Ивана Петелина добрался до Китая. Как раз описание его путешествия легло в основу той самой старинной рукописи, рассказывающей о посольстве Петрова и Ялышева.

Китайцы передали Михаилу Фёдоровичу Романову несколько ящиков чая, который на царя не произвел впечатления. Спустя двадцать лет, в 1638 году, целых четыре пуда сухого чайного листа привез в Москву российский посол Василий Старков в качестве подарка монгольского Алтын-хана царю Михаилу Федоровичу. Но Михаил Федорович остался верен исконно русским напиткам, и к чаю остался равнодушным. Впрочем, сибиряки пили и уважали чай задолго до миссии Старкова. Привозили этот товар из Монголии и заваривали его они крепко.

Первые регулярные закупки чая

Не полюбив вкус чая, его оценили на Руси за целебные свойства: в 1665 году лекари посоветовали Алексею Михайловичу, «маявшемуся болями в животе», лечение чаем - государю полегчало, и государство стало регулярные закупать траву в Китае. Практически весь ввозимый из Китая чай поступал в Москву, где продавался наряду с прочими товарами и был, несмотря на дороговизну, достаточно широко доступен. К середине XVII века в Москве уже можно было купить до десяти сортов чая.

Самой слово «чай» на русском языке впервые встречается в медицинских текстах середины XVII века. Название, по всей видимости, заимствовано непосредственно из китайского языка, в котором (на кантонском диалекте) слова «ча» и «чаэ» обозначают, соответственно, «чай-напиток» и «чай-лист»).

Чай покоряет Россию

С этого момента чай, доставлявшийся в Россию посуху через Кяхту и Сибирь, стал основным товаром на Макарьевской (Нижегородской) ярмарке: с его перепродажи начинался очередной торговый сезон. Импорт чая удваивался каждые двадцать лет - и русские купцы стали открывать свои фабрики в Китае.

Отечественная любовь к чаю поднимала целые индустрии: миллионы тульских самоваров, тысячи чайных сервизов из фарфора и фаянса, массовый чайный фарфор на любой вкус! К XIX веку цены на чай упали благодаря новым поставщикам - Индии и Цейлону и благодаря новым путям доставки - по железной дороге и по морю. Чай стал ежедневным массовым удовольствием для всех сословий.

Особенности русского чаепития

По статистике 1830—1840 гг., в тех районах, где росло потребление чая, падало потребление крепких спиртных напитков. А пили его в основном в городах, на территории Европейской России и Сибири. В то же время в Среднем Поволжье, на Дону, равно как и в Белоруссии, чай был практически неизвестен. И если в Москве количество чайных магазинов превышало сотню, а количество чайных – три сотни, то в Петербурге до середины XIX века существовал всего один магазин на весь город.

В целом Россия всегда потребляла больше чёрного чая, чем зелёного, но до начала XIX века высококачественный зелёный чай составлял заметную долю в чайном импорте. В 1860-х — 1880-х гг. зеленый чай резко подскочил в цене и стал стоить в 6-10 раз дороже черного. На этом его поставки прекратились.

В Россию попадали также очень редкие китайские чаи, например, жёлтый китайский «императорский» чай, который китайцы продавали только русским и только за меха. В числе чёрных чаёв ввозились как ординарные сорта, так и дорогие «цветочные» (типсовые) чаи.

Дворяне пили высшие сорта китайского чая, дорогие и редкие, или же завезённый из Европы ароматизированный чай. Купечество предпочитало не столь дорогие, но дающие тёмный настой чаи; пили в большом количестве, но заваривали слабее, чем в дворянской среде. На чашках завода Ситегина в 60-е годы девятнадцатого века можно встретить надписи: «Кяхтенский чай и муромский калач — завтракает богач».

Обставили Англию

Во второй половине XIX века к районам, пьющим чай, присоединились такие сильные игроки как Одесса, Полтава, Харьков, Ростов, Оренбург, Самар, Уральск и Астрахань. Поэтому к началу XX века Россия стала лидером по абсолютному потреблению чая в мире (исключая Китай, по которому нет достоверных сведений о собственном потреблении чая в это время). Кстати в этом раунде мы оставили позади англичан. Да, и наша традиция пить чай разбавленным – «зов предков», в чьи времена чай был дорог и дефицитен.