От телятины до картофеля: самая скандальная еда в истории России

За употребление некоторых продуктов ещё некоторое время можно было поплатиться жизнью, а что-то из привычной сегодня еды долгое время считалось «бесовским» и ядовитым.

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Телятина

Телятина с хреном, запеченные ребрышки, телятина с грибами в горшочке – от одних названий текут слюнки! На протяжении долгого времени подобные кушанья были недоступны для наших предков. И дело не том, что телята были неприкосновенными, а в бережливости русских крестьян.

Много веков подряд на Руси существовал запрет на употребление в пищу телятины.

Первоначально он был вызван заботой крестьянина о сохранении молодняка, — в убое теленка с целью полакомиться его нежным мясом он видел непростительное расточительство. Затем этот обычай стал традицией и принял характер мистического запрета.

Об этом писали и иностранные гости нашей страны, например, Жак Маржерет:

«Что касается быков и коров, то они размножаются так же поразительно, поскольку во всей России совсем не едят телятины…».

Только в конце XVIII века телятина стала блюдом пиршественных столов знати, а позже появилась и на столах более скромных.

Помидоры

«А я – томат!» — восклицал умилительный карапуз в телевизионной рекламе: сегодня красные плоды известны и любимы людьми всех возрастов, но когда-то этот овощ не мог занять место на столе наших предков.

Официально помидоры никогда не были запрещены, но съедобными их признали совсем не сразу.

Долгое время их считали ядовитыми, у томатов даже закрепились народные прозвища: их называли «бешеными ягодами», «греховными плодами» и «псинками».

В Россию помидоры попали предположительно во второй половине XVIII века из Европы. Изначально томаты на Руси использовали как украшение для изгородей, садовых беседок. Сочетание темно-зеленой ботвы и красных плодов нравилось хозяйкам: горшочки с ростками помидоров использовали как домашние растения, на подоконниках.

Среди дворян при российском императорском дворе было принято дарить возлюбленным небольшие кустики помидоров в знак вечной любви и верности.

Чуть позже были открыты целебные свойства томатов: кашица из протертых плодов считалась лучшим лекарством от ран. И только на рубеже XVIII-XIX веков томаты были причислены к числу съедобных культур. Широкое же распространение этой ягоды началось только после Второй мировой войны.

Кофе

Кофе был под запретом во многих странах в разные годы: от Арабских берегов до Европы он считался «дьявольским зельем».

Английские леди находили, что напиток этот «иссушает» в их мужьях влечение к супругам.

Россия недаром снискала славу государства парадоксального, нестандартной была и ситуация с появлением кофе на Руси. По сути, у нас его не запрещали, а даже…заставляли пить.

В эпоху правления Петра I кофе получил свое распространение по всей России. Сам Петр пристрастился к «тонизирующему зелью» во время поездки в Голландию.

По приезду он издал указ, предписывающий подавать кофе на своих ассамблеях. И даже больше — кофе стали предлагать при входе в Кунсткамеру. Но питие на Руси хватало национальных напитков: квасы, сбитни, травяные настойки и отвары, а безумно дорогие бобы особо не прельщали люд.

В народе же считалось, что кофе дан самим дьяволом. Даже бытовали поговорки вроде: «Чай проклят на трех соборах, а кофе на семи».

Самым страстным любителем кофе оказалась императрица Екатерина II. Чтобы сварить для императрицы пять чашек, повара использовали 400 г молотых зерен — менее крепкий напиток она не признавала.

Картофель

Картофель, как позже назовут его «второй хлеб», в России не то чтобы был запрещен, но приживался, а точнее приедался, он в народной среде долго.

В Россию он был завезен поздно, в самом начале XVIII столетия. Сделал это признанный любитель заморских кушаний Петр I. Попробовав блюда из корнеплода в Голландии, он распорядился о доставке в Россию мешка клубней для посадки и выращивания.

В нашей земле картофель прижился очень хорошо, но российские крестьяне испытывали страх перед неизвестным растением и зачастую отказывались его выращивать.

К тому же первое время часты были случаи отравления. Это происходило, как правило, из-за неумения правильно употреблять корнеплод. Крестьяне ели ягоды, напоминающие мелкие помидоры, которые, как известно, не пригодны для пищи и даже ядовиты.

Не нравилось народному уху и название: земледельцы прознали, что слово «картофель» происходит от немецких слов «крафт тойфель», что означает «дьявольская сила».

Бытует забавная история-миф о том, как Петр повышал популярность картофеля. Царь приказал засадить поля картофелем и приставить к ним вооруженную охрану, которая должна была целый день напролет стеречь поля, а на ночь расходилась спать. Соблазн был велик, крестьяне из близлежащих селений не могли удержаться и воровали картофель, ставший для них сладким запретным плодом, для посадки на своих участках.

Конина

Конину человек начал употреблять в пищу много тысячелетий назад. Дикая лошадь была добычей для первобытных охотников. Да и приручили ее как источник съедобного мяса. В I веке нашей эры Церковь Христова сохраняла ветхозаветный запрет есть конское мясо.

Долгое время во всем мире коней не пускали на мясо из-за их хозяйственной ценности. С появлением в XIX веке машин, запрет на потребление в пищу конины был снят, на Руси это произошло в 1867 году. После того, как по Европе прокатились эпидемии заболеваний крупного рогатого скота, продажи конины стремительно возросли.

Но к конине до сих пор относятся с предубеждением: для многих россиян кушать мясо лошади, которая воспринимается как друг человека, неприемлемо.

В некоторых англоязычных странах существует запрет на употребление этого мяса. Это мясо также запретно для ортодоксальных евреев.

Кстати, среди европейцев распространен миф о плохом вкусе конины. Связано это с тем, что во время отступления из Москвы солдаты Наполеона ели павших лошадей, используя вместо соли и приправ порох, что вызывало многочисленные пищевые отравления.