Откуда появилось суеверие про пятницу 13-е и какие есть приметы в этот день

Пятницу, когда она выпадает на 13-е число, некоторые люди называют страшным днем, в который, как они верят, могут происходить странные вещи. Своей сомнительной славой пятница, 13-е, обязана прежде всего усилиям писателей и кинематографистов — в книгах и фильмах в этот день часто оживают мертвецы или активизируются маньяки. Но и задолго до изобретения кино и книгопечатания этот день считался плохим. «Лента.ру» рассказывает, сколько таких пятниц в 2025 году, откуда повелись суеверия и что на самом деле происходит в этот день.

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Когда будет пятница, 13-е в 2025 году

Пятница 13-го числа в 2025 году будет лишь однажды — 13 июня.

«В среднем пятница выпадает на 13-е число раз в 212,35 дней или 1,7218 раза в год. Чаще всего в году бывает один или два таких дня, реже — три, и это максимум», — рассказывает в беседе с «Лентой.ру» учитель и репетитор математики Александр Гуревич.

В прошлом 2024 году было две «зловещих» пятницы — в сентябре и в декабре. А в 2026-м будет три — они придутся на февраль, март и ноябрь. Нынешний 2025 год беден на дни, воспетые в литературе и кино, — пятница 13-го будет всего одна.

Зато пятница 13 июня 2025 года действительно будет не обычным днем — она будет выходным

Почему 13 июня 2025 года будет выходным

«Согласно производственному календарю, пятница 13 июня в 2025 году будет нерабочим днем, — рассказывает в беседе с «Лентой.ру» адвокат московской коллегии адвокатов «Адвокатская Лига» Илья Бердников. — Это следует из постановления правительства РФ "О переносе выходных дней в 2025 году". На 13 июня был перенесен нерабочий день с праздника 8 Марта, который выпал в этом году на субботу. Это касается всех регионов РФ — 13 июня является общероссийским выходным».

Если же говорить об оплате труда всех категорий работников за пятницу, 13-е, то, согласно Днем России 12 июня, а за ней начнутся выходные, поэтому рабочая неделя с 9 июня будет короткой, а уикенд — длинным, четырехдневным.

История возникновения суеверия

«Исторический контекст этого суеверия многослоен, — рассказывает в беседе с «Лентой.ру» профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при правительстве РФ, доктор экономических наук Надежда Капустина. — Средневековая Европа считала число 13 несчастливым из-за евангельской истории о тайной вечере, последней трапезе Сына Божьего Иисуса Христа с его учениками, где тринадцатым участником был предатель Иуда Искариот. Пятница же ассоциировалась с распятием Христа. Слияние двух негативных символов создало мощный культурный феномен».

Неблагоприятные дни в других странах

Во многих странах мира пятница, 13-е является обыкновенным днем, зато есть свои, другие «страшные дни и числа».

Во странах Латинской Америки несчастливыми считаются четверги, выпавшие на 13-е число, а вот родившихся в пятницу, 13-го, считают людьми, приносящими удачу.

Греки боятся вторника, выпадающего на 13-е, еще со времен Древней Эллады. По-древнегречески он называется «химера Ареос» (ἡμέρα Ἄρεως) и находится под влиянием бога войны Ареса (Марса), поэтому считается, что в эти дни есть риск для жизни.

В Италии не любят пятницу, но только когда она приходится на 17-е число. Дело в том, что римскую цифру XVII можно прочесть как анаграмму vixi, что означает «я жил» (в прошедшем времени).

В Китае и Японии число «4» (四, sì) произносится так же, как слово «смерть» (死, si), а потому вызывает суеверный трепет.

Боязнь числа 13 зафиксирована как минимум с 1450 года, когда в колоде карт Таро под номером 13 появилась Смерть. А вот с пятницей это число увязали гораздо позже.

В 1834 году в Париже была поставлена осовремененная французом Эдмоном Рошфором пьеса древнегреческого драматурга Аристофана «Лягушки», где один из персонажей сокрушался: «Я родился в пятницу, 13 декабря 1813 года, откуда и произошли все мои несчастья».

Британский автор биографии великого итальянского композитора Джоаккино Россини утверждал, что композитор ушел из жизни в «день двойной неудачи» — пятницу, 13 ноября 1868 года.

В то же время английский «Словарь выражений и крылатых слов» только после 1889 года начинает упоминать пятницу, 13-е как устоявшееся словосочетание.

Пятница, 13-е — в культуре

Книги

Но в культуре «страшный день» появился лишь в начале 1907 года. Одним из первых, кто придумал легенду, что пятница, 13-е, — это роковой день, был американский мультимиллионер и соратник Рокфеллера Томас Лоусон. Он был чрезвычайно суеверен и написал роман «Пятница, тринадцатое», повествующий о страхах перед этим днем, которыми пользуется молодой брокер, чтобы обрушить Уолл-стрит. Книга тут же стала бестселлером, а громкий заголовок с удовольствием использовали газетчики.

Интересно, что известный судовладелец Джон Кроули настолько проникся романом, что построил единственную в мире семимачтовую шхуну, названную Thomas W. Lawson. Она потерпела крушение в первом же плавании у берегов Великобритании 14 декабря 1907 года. Для Томаса Лоусона, который узнал о катастрофе, находясь в США, была все еще пятница, 13-е. Это породило новый всплеск суеверий и панических атак.

Эстафету Томаса Лоусона подхватили писатели XX века. В середине XX века вышла серия знаменитого французского писателя Мориса Дрюона «Проклятые короли», в одном из романов которой повествовалось о разгроме ордена тамплиеров в роковую пятницу 13-го, в октябре 1307 года, когда по приказу французского короля Филиппа IV были арестованы сотни рыцарей. Американский писатель Дэн Браун в своем «Коде да Винчи» также коснулся этой темы.

Кино

В 1980 году к интересной дате обратились кинематографисты: вышел первый фильм знаменитого американского сериала ужасов Friday the 13th режиссера Шона Каннингема по сценарию Виктора Миллера. А в 1987 году по суперуспешному сериалу стартовала серия романов ужасов, которую выпустил ряд издательств. Также по фильму были отрисованы многочисленные комиксы, создана компьютерная игра и даже нарисована картина, которая на лондонском аукционе Sotheby's ушла за 10 миллионов долларов.

Коммерциализация этого дня до сих пор идет полным ходом. Например, в последние годы пятница, 13-е превратилась в праздник тату-салонов и любителей тату, когда многие набивают татуировки с числом 13.

Почему многие боятся числа 13

Один из широко известных случаев панической боязни этого дня связан с австрийским композитором Арнольдом Шенбергом. Он родился 13 сентября 1874 года и стал одним из тех, кто верил, что 13 — несчастливое число. Шенберг практически всю жизнь панически боялся этой цифры и избегал ее. Однако по иронии судьбы он скончался в пятницу, 13 июля 1951 года, прожив ровно 76 лет (7+6=13).

«Отрицательное отношение к числу 13 объясняется с точки зрения психологии, — считает доцент кафедры маркетинга Финансового университета при правительстве РФ, кандидат философских наук Сергей Скороходов.

«Это можно объяснить следующими положениями: поскольку число 12 олицетворяет гармонию и полноту — 12 апостолов, 12 месяцев, 12 знаков Зодиака, 12 цифр циферблата, то число 13 нарушает этот порядок и воспринимается как нечто избыточное и потенциально опасное», — Сергей Скороходов, кандидат философских наук.

Неслучайно сформировалось устойчивое выражение относительно данного числа — чертова дюжина.

Страх перед пятницей 13-го формирует у некоторых людей особые фобии. Например, трипофобию, выражающуюся в иррациональном страхе перед отсутствием определенного порядка и стройности. Она вынуждает людей отменять важные встречи, поездки, мероприятия. Маркетологи отмечают, что некоторые субъекты малого и среднего бизнеса в этот день могут нести убытки из-за снижения активности суеверных потребителей и клиентов.

Традиции в пятницу, 13-го

«Современное общество выработало особые традиции, связанные с пятницей, 13-го, — рассказывает ведущий научный сотрудник Института исследований международных экономических отношений Финуниверситета, доцент кафедры экономической теории Дмитрий Морковкин. — Тематические вечеринки, марафоны фильмов ужасов, специальные акции в магазинах и многое другое».

«Коммерциализация суеверия превратила «несчастливый» день в повод для развлечений», — Дмитрий Морковкин, доцент кафедры экономической теории Финуниверситета.

Впрочем, следуя предпочтениям суеверных клиентов, некоторые отели исключают 13-й номер из номерного фонда и даже пропускают 13-й этаж, а авиакомпании — 13-й ряд.

«Вопреки распространенному мнению, статистика не подтверждает особую опасность пятницы 13-го, — уверяет профессор Капустина. — Исследования, проведенные Финским центром технических исследований, не выявили значимого увеличения несчастных случаев в "неблагоприятный" день. Авиакомпании отмечают, что число пассажиров в пятницу, 13-го снижается, хотя объективных причин для беспокойства нет».

Топ-10 суеверий про пятницу 13-го

Эксперты «Ленты.ру» назвали те самые приметы и суеверия в пятницу, 13, которые способствуют убыткам не только бизнеса, но и самих людей — тех, кто верит в неблагополучие этого в общем-то обыкновенного дня. По их мнению, в этот день нельзя:

брать и давать в долг;

вступать в брак;

выходить на новую работу;

мыть голову;

начинать новые дела.

подписывать контракты и договоры;

путешествовать;

рассказывать сны;

сажать растения;

спорить.

«В 1910 году один из первых американских психоаналитиков Айседор Кориат ввел в обиход термин "трискаидекафобия" — в переводе с греческого это боязнь числа 13, — рассказывает клинический психолог Александр Шевченко. — А в начале 1990-х американский историк фольклора Доналд Досси придумал другой термин —"параскаведекатриафобия", что в переводе с того же греческого означает боязнь пятницы, 13-го».

Досси шутил, что эта фобия излечивается просто — надо всего лишь выучить наизусть ее название, продолжает Шевченко. Впрочем, этот сложный термин в медицинских кругах используется до сих пор.

Праздники в пятницу, 13 июня 2025 года

То, что не стоит бояться пятницы, 13-го, доказывает хотя бы тот факт, что для миллиардов людей в мире этот день — по-настоящему праздничный.

Так, Русская православная церковь продолжает праздновать Троицкую седмицу, когда положено радоваться и пировать. Католики с такой же радостью вспоминают святого чудотворца Антония Падуанского. А у мусульман каждая пятница (и 13-е — не исключение) считается днем особых молитв в мечети, поскольку, согласно Корану, именно в этот день Аллах завершил сотворение небес и земли.

Если же говорить о гражданских праздниках, то в пятницу 13 июня 2025 года будет официально отмечаться Генассамблеей ООН. А неофициально — День божьих коровок, День швейной машинки и День рождения безопасной булавки, которую ровно 200 лет назад в этот день запатентовал нью-йоркский механик Уолтер Хант.

Кроме того, в пятницу, 13 июня 2025 года, будут отмечать дни рождения знаменитые актеры: