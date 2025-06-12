Вылечившийся от рака канадец четырежды сорвал джекпот в лотерее

Канадец четыре раза выиграл джекпот в лотерею. Выживший после рака Дэвид Серкин сорвал победный куш в августе, затем ноябре прошлого года, в мае нынешнего, а также еще один более десяти лет назад. Общая сумма выигрыша составила 2,5 миллиона долларов.

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78-летний Серкин выиграл в лотерею, которую играл в течение 40 с лишним лет в своей жизни.

"Я знаю, что шансы на четыре выигрыша астрономические, и я не думаю, что это произойдет снова, - сказал Серкин в пресс-бюллетене, выпущенном недавно Лотерейной корпорацией Западной Канады (WCLC). - Но мне все еще нравится покупать билеты".

Серкин выиграл розыгрыши на 500 тысяч долларов 20 августа, один миллион долларов 16 ноября и миллион долларов 3 мая, сообщает Guardian. Последний джек-пот он выиграл по билету, который купил на автозаправочной станции в своем родном городе Летбридж. У него был 1 к 33,3 миллиона шансов выиграть первый из этих джекпотов, говорится в бюллетене WCLC.

Мужчина рассказал, что играет в лотерею с 1982 года, добавив, что просто наслаждается ритуалом покупки билетов, а затем их проверки.

"Вы проверяете свой билет, и, если вы выигрываете - вы счастливы", - сказал Серкин. "Если вы этого не сделаете, вы всегда можете попробовать снова. Я пережил рак и вышел на пенсию, поэтому я просто благодарен за все это", - добавил удачливый пенсионер.

Серкин сказал, что купил свой последний триумфальный билет по прихоти, покупая бензин и думая: "Что мне терять?". Он сказал, что его друзья отреагировали словами "Опять, что ли?!", когда он пригласил их выпить кофе и сообщил, что снова сорвал джекпот.

По словам Серкина, его жену ждали незабываемые впечатления.