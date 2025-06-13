Кодекс Хаммурапи: почему нельзя показывать пальцем на человека

Каждый ребёнок в России знает, что показывать пальцем на человека или предмет неприлично. При этом более естественный жест, демонстрирующий интерес, и придумать сложно. Например, маленькие дети на интуитивном берутся тыкать пальцем в сторону объектов, притягивающих их внимание. Но откуда же тогда взялся данный запрет, который многие мировые лидеры (например, Владимир Ленин, Иосиф Сталин, Барак Обама) иногда нарушали?

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Ты мне угрожаешь?

Тыканье пальцем – характерный предупреждающий жест. В древности он символизировал направленное на человека оружие. Следовательно, если человек указывал на другого пальцем, то это означало готовность применить силу. За такое тыканье непременно пришлось бы отвечать.

Более 4 тысяч лет назад в Древнем Вавилоне впервые ввели запрет на такой агрессивный жест. Его зафиксировала стела с Кодексом законов царя Хаммурапи.

Преступление и наказание

Данный свод правил был призван закрепить правовые нормы в древневавилонском обществе, а поэтому любителей показывать пальцем ждал приличный штраф. Если же средств для того, чтобы расплатиться за неподобающие вольности у нарушителя не было, то ему могли «указующий перст» и отрезать. Понятно, что к крайним мерам прибегали не так часто, но представители низшего сословия древневавилонского общества очень боялись такого наказания.

Дело в том, что кодекс Хаммурапи сумел заслужить репутацию правовых норм, которые требуется неукоснительно соблюдать. Любой же спорный вопрос рассматривал лично царь, но его по пустякам предпочитали не беспокоить, стараясь решить разногласия на месте.

Стоит отметить, что кодекс Хаммурапи появился в 1750 году до н. э., а показывать пальцем на что-то или кого-то неприлично до сих пор. Вот такой авторитетный источник у этого запрета!