Постучать по дереву: что означает это русское суеверие

Русские с древности использовали различные ритуалы, призванные защитить от сглаза, дурных мыслей завистников и прочих неприятностей. Наиболее распространённый обряд – стучать по дереву. Но для чего так принято делать?

Три раза по дереву

Троекратный стук по дереву появился ещё, как утверждают исследователи, в дохристианскую эпоху. Наши предки для того чтобы не навлечь на себя беду чрезмерным хвастовством, старались обязательно дотронуться до дерева. Объяснялось данное требование тем, что в дереве живут духи, которые способны защитить человека. Стуком по дереву хвастуны заглушали свой голос и не привлекали внимания нечистой силы. А вот современная традиция стучать три раза по дереву относится к христианскому времени. У верующих дерево ассоциировалось с крестом, на котором распяли Иисуса Христа.

Но для выполнения обряда подходит не любое дерево. Стучать лучше по дубу, так как он считается божественным. При этом нужно помнить – «колотить» по деревянному столу и осине нельзя.

Через левое плечо

Ещё одна не менее интересная примета – плевок через левое плечо. Согласно народным поверьям, человека с правой стороны сопровождает ангел-хранитель, а с левой – чëрт, постоянно толкающий на грех. Слюна же является той жидкостью, которая способна избавить и от дурных мыслей, и усилить добрые последствия предстоящих событий.

Поэтому, чтобы долгожданное дело сбылось, нужно трижды плюнуть через левое плечо. Левая сторона у многих отождествляется ещё и с неправдой, так что сплëвывая в эту сторону, человек прогоняет злые силы от себя подальше.