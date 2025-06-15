Петров пост — 2025: даты, что можно и нельзя есть во время поста, календарь питания

Когда начинается и сколько длится Петров пост в 2025 году В 2025 году православные верующие будут соблюдать Петров пост (его также называют Апостольским постом и постом Пятидесятницы) ~с понедельника 16 июня по пятницу 11 июля~. Этот пост подготовляет душу и тело к празднованию дня памяти первоверховных апостолов Петра и Павла, который ежегодно отмечается 12 июля. Священник храма Петра Митрополита Московского в Санкт-Петербурге отец Николай Савченко пояснил "Газете.Ru", что название "Апостольский" связано с описанием в Деяниях святых апостолов того, как ученики Христовы постились после праздника Троицы (Пятидесятницы), прежде чем приступить к проповеди Евангелия. Начало Петрова поста определяется днем Святой Троицы, который в 2025 году пришелся на 8 июня, а его продолжительность, зависит от даты Пасхи. "Конец Петровского поста всегда выпадает на 12 июля — в день памяти апостолов Петра и Павла. Потому он и называется Петровым. Если Пасха поздняя, то пост может длиться совсем немного, до 10 дней. Если Пасха ранняя, то пост длинный и бывает до шести недель", — объяснил священник. История и суть Петрова поста Первые упоминания о Петровом посте встречаются в "Апостольском писании" III века, созданном Ипполитом Римским. Изначально он не ассоциировался с апостолами Петром и Павлом и носил название поста Пятидесятницы. Его главной целью было дать возможность тем христианам, которые не смогли поститься во время Великого поста — например, из-за тяжелой болезни или беременности. Позднее, когда праздник в честь Петра и Павла стал более значимым в церковной традиции, пост получил свое современное название. Петров пост был установлен в первые века христианства. Окончательно он сформировался в IV веке (в 324 году), когда по инициативе святого Константина Великого в Константинополе и Риме построили храмы, посвященные первоверховным апостолам Петру и Павлу. Торжественное освящение константинопольского храма состоялось в день почитания апостолов – 29 июня (по юлианскому календарю) или 12 июля (по григорианскому). С тех пор эта дата стала особо значимой для христиан во всем мире. Главная цель Петрова поста — духовно подготовить верующих к празднику в честь апостолов Петра и Павла, которые также соблюдали пост перед тем, как отправиться проповедовать христианство всему миру. Пост необходим не только для "телесной" чистоты, но и для духовной. Его смысл не просто в отказе от некоторых продуктов, но в том, чтобы избегать разрушительных эмоций, уделять больше времени молитвам и благочестивым поступкам. Согласно христианской вере, пост помогает почувствовать единение с Богом. "Перед Петровым постом последняя неделя, троичная — без поста в среду и пятницу. А воскресенье, после которого уже начинается Петров пост — это Неделя всех святых. Считается, что это как будто второй день ангела для всех верующих", — отметил отец Николай. Традиции в Петров пост Петров пост сочетает элементы строгого богослужебного устава, призванные укрепить веру и подготовить душу к празднику, с народными обрядами. * Литургия и молитва. В каждом храме по будням читают аллилуйные службы с земными поклонами, звучат особые тропари и кондаки апостольской тематики, а по воскресеньям и праздникам совершается Божественная литургия. В эти дни особенно уместны молебны в честь Петра и Павла и чтение апостольских посланий, напоминающих о самоотверженности первых учеников Христовых. * Ограничения в еде. Основное воздержание — от мяса и молочных продуктов, а по средам и пятницам добавляется отказ от рыбы и масла. В субботы, воскресенья и церковные праздники разрешается вино и рыба, что делает пост менее строгим, чем Великий. * Народные обычаи. В некоторых регионах во время Петровского поста были особые обряды: например, в Карелии устраивали Радкольское воскресенье с поминальными "кабушами" и лодочными гуляньями, а после окончания поста крестьяне отправлялись на сенокос, веря, что это дарует хорошую погоду и обильный урожай. * Духовное содержание. Помимо воздержания от пищи, Петров пост — время усиленной молитвы, покаяния и милосердия: многие священники призывают "отдать часть хлеба алчущему" и уделить больше внимания благотворительности. Чтение покаянных канонов и участие в вечернях и утренях помогают сконцентрироваться на внутренних преобразованиях. Главные ограничения и календарь питания в Перов пост Что касается пищевых ограничений, то, по сравнению с Великим постом, Петров не такой строгий, уточнил священник Николай Савченко. Во время него следует отказаться только от мясной и молочной пищи. "Петров пост — самый легкий из всех постов. В него можно есть рыбу, но от молочных продуктов и тем более от мясных надо воздерживаться. В старые времена этот пост был непрост для крестьян, поскольку к этому времени все зерно и все овощи прошлого урожая были съедены за год и посеяны весной, а нового урожая еще не было. При этом коровы на сочной зеленой траве уже обильно давали молоко, а курицы — яйца. Но это как раз скоромные продукты, от которых надо воздерживаться", — обратил внимание собеседник "Газеты.Ru". Календарь питания в Петровский пост в 2025 году В дни поста ~мясо, молоко, яйца и продукты из них — строго запрещены~. Рыба, растительное масло и вино разрешаются в определенные дни недели. Строгие дни (понедельник, среда и пятница): сухоядение, то есть разрешается употребление неприготовленной растительной пищи: сырых овощей, фруктов, орехов, сухофруктов, меда, иногда хлеба. Даты: • 16 июня (понедельник), 18 июня (среда), 20 июня (пятница); • 23 июня (понедельник), 25 июня (среда), 27 июня (пятница); • 30 июня (понедельник), 2 июля (среда), 4 июля (пятница); • 7 июля (понедельник), 9 июля (среда), 11 июля (пятница). Умеренные дни (вторник и четверг): разрешена горячая растительная пища без масла, а также рыба. Даты: • 17 июня (вторник), 19 июня (четверг); • 24 июня (вторник), 26 июня (четверг); • 1 июля (вторник), 3 июля (четверг); • 8 июля (вторник), 10 июля (четверг). Праздничные дни в посту (суббота и воскресенье): разрешены горячая пища с растительным маслом, рыба и морепродукты, вино в умеренном количестве. Даты: • 21 июня (суббота), 22 июня (воскресенье), • 28 июня (суббота), 29 июня (воскресенье), • 5 июля (суббота), 6 июля (воскресенье). Если по состоянию здоровья вы не можете держать пост в полной мере, можно попросить благословение у священника не соблюдать пост. Кому можно не соблюдать пост Выделяют несколько категорий людей, кому разрешены послабления во время поста: * беременные женщины; * кормящие матери; * несовершеннолетние; * люди, имеющие серьезные медицинские диагнозы; * военнослужащие; * рабочие, занятые тяжелым физическим трудом. Как правильно подготовиться к посту За одну-две недели до начала Петровского поста необходимо облегчить работу организму, чтобы не навредить своему здоровью. По словам священника, не стоит "наедаться наперед", поскольку так можно только усугубить положение. Заранее в качестве подготовки к посту рекомендуется: * меньше употреблять мясных и кисломолочных продуктов; * упор сделать на зелень, овощи и фрукты; * пить больше воды для улучшения пищеварения и снижения дискомфорта от смены рациона. Что можно и нельзя делать в Петров пост Пост — это не только ограничения в рационе. Важнее позаботиться о чистоте души. Церковь не устанавливает конкретных запретов в период поста, но православные верующие все равно стараются придерживаться определенных традиций и правил. Во время Петровского поста следует: * Отказаться от вредных привычек. Алкоголь в больших количествах в пост не употребляют. Можно попробовать отказаться от сигарет и меньше сидеть в социальных сетях. * Посетить церковь. Если есть потребность, можно исповедоваться или причаститься. Также не будет лишним посетить несколько церковных служб. * Побыть в одиночестве. В народе сложилась традиция не устраивать в дни Петрова, да и любого другого поста, шумные гулянья и празднования. Это время можно полностью посвятить себе и своим мыслям и проанализировать совершенные поступки. По народным поверьям, в Петров пост нельзя стричься. Этому суеверию много лет и, согласно ему, стрижка в пост навлечет долгие годы несчастья. Также в этот период не стоит брать и давать в долг, иначе начнутся финансовые проблемы. Нельзя заниматься рукоделием, шить и вышивать — согласно примете, нарушивший запрет "зашьет" свое счастье и навлечет на себя беду. Зато ближе к празднику Петра и Павла, который выпадает на 12 июля, можно и нужно устраивать генеральную уборку в доме, чтобы очистить свое жилище перед важным церковным праздником, и привести дом в порядок. Можно ли жениться и венчаться в Петров пост Отмечать заключение брака в ЗАГСе не запрещается, но, по церковным правилам, все же лучше отложить пышное торжество. Поверье гласит: молодые люди, сыгравшие свадьбу в этот период, быстро разойдутся или будут несчастливы. Если вы планируете и церковную церемонию, и праздничный обед, зарегистрируйте брак в ЗАГСе в любое удобное время, но венчаться и устраивать торжество следует после 12 июля. Хотя сам пост закончится 11-го, на 12-е пост выпадает праздник Петра и Павла. По церковному уставу венчаться в великие праздники запрещено.