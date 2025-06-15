Россиянин выиграл в лотерею 100 миллионов рублей

Житель Челябинской области выиграл в лотерею «Мечталлион» от бренда «Национальная Лотерея» 100 миллионов рублей. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

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Ее представитель пояснил агентству, что розыгрыш проводился ко Дню России (12 июня). Кроме того, еще два участника стали обладателями билетов, которые принесли им по миллиону рублей.

Суперпобедитель купил выигрышный билет в Челябинской области, указали в бренде.

До этого житель Кургана внезапно разбогател, выиграв миллион рублей в моментальной лотерее, и решил порадовать дочь.

Еще раньше в России появилось 18 новых миллионеров благодаря лотерее «Мечталлион». Общая сумма выигрыша в тираже 142 составила более 37 миллионов рублей.