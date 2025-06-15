Россиянин выиграл в лотерею 100 миллионов рублей

Житель Челябинской области выиграл в лотерею «Мечталлион» от бренда «Национальная Лотерея» 100 миллионов рублей. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ее представитель пояснил агентству, что розыгрыш проводился ко Дню России (12 июня). Кроме того, еще два участника стали обладателями билетов, которые принесли им по миллиону рублей.
Суперпобедитель купил выигрышный билет в Челябинской области, указали в бренде.
До этого житель Кургана внезапно разбогател, выиграв миллион рублей в моментальной лотерее, и решил порадовать дочь.
Еще раньше в России появилось 18 новых миллионеров благодаря лотерее «Мечталлион». Общая сумма выигрыша в тираже 142 составила более 37 миллионов рублей.