«Мальчики для битья»: в чем секрет самой необычной профессии

Несколько веков назад в мире существовала необычная профессия – «мальчик для битья». Сегодня это словосочетание мы продолжаем использовать в переносном смысле, но что требовали «работодатели» от таких «специалистов» в прошлом?

© Решетников, Федор Павлович, «Опять двойка»

Бок о бок

Специальная должность «мальчик для битья» появилась в XVI-XVII веках в Англии при королевском дворе. В обязанности такого «сотрудника» входило получать телесные наказания за проступки принца. Возникла же такая профессия после того как король был провозглашён единоличным верховным главой Английской церкви, то есть наместником Бога на земле. Таким образом, право ругать или наказывать детей правителя мог только сам монарх, но никак не наставники.

Однако, быть главой государства совсем непросто. Длительные «командировки», официальные приёмы и прочая «нагрузка» не позволяли правителям много времени уделять воспитанию детей. Поэтому было решено приставить к принцу мальчика, на котором учителя при необходимости могли срывать свой гнев и оттачивать рукоприкладство.

«Мальчик для битья» в то время считалась престижной должностью. Занять её могли дети благородного происхождения, хотя порой делались и исключения.

«Мальчика для битья» приставляли к принцу с самого рождения. «Сотрудник» должен быть ровесником сына монарха, так как им предстояло вместе получать образование и воспитание. С учётом этого, между принцем и пажом завязывались тесные дружеские отношения, которые в своих воспитательных и образовательных целях и использовали педагоги. Наказывая на глазах у принца за его же проказы ни в чëм не повинного друга, наставники хотели вызвать у своего подопечного чувства стыда и жалости.

Вверх по карьерной лестнице

Конечно, на карьерный рост «мальчикам для битья» рассчитывать не приходилось. История знает только один случай, когда «сотрудника» отблагодарили за «несение службы». Так, «мальчик для битья» Вильям Мюррей, принимавший наказания за Чарльза I, получил титул первого графа Мэнсфилда.

Современное же значение фразеологизм приобрёл благодаря литературе. Данную «профессию» «воспел» в своём произведении «Принц и нищий» Марк Твен. С его лёгкой руки выражение «мальчик для битья» стало крылатым и обозначало человека без вины виноватого.