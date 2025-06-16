Почему Россия пыталась овладеть Константинополем

Когда в начале XVI века псковский инок Филофей сформулировал концепцию «Москва – Третий Рим», он не предполагал ставить России задачу овладеть бывшим Вторым Римом – Константинополем – реально. Его идея говорила только о переносе на Москву значения Византии как хранительницы истинной веры, единственного настоящего православного царства.

Возникновение идеи экспансии

Но с течением времени многое изменилось. Прежде всего, в сознании самих московских царей. Правда, не без подачи с Запада.

Ещё в XIV веке в Западной Европе стала популярной идея крестового похода против турок для освобождения Балкан от мусульман. Её даже дважды попытались воплотить в жизнь, но оба раза соединённые армии некоторых европейских монархов, двигавшиеся на Балканский полуостров, были разбиты турками: в 1396 году под Никополем и в 1444 году под Варной. После этого, в 1453 году, турки овладели Константинополем и превратили его в столицу своего султаната, что вызвало уныние во всей христианской Европе.

В XVI веке идея освобождения Константинополя начинает возрождаться, прежде всего, при престоле Римского папы и в купеческой Венецианской республике. В это время на востоке Европы усиливаются две державы: Польско-Литовская и Русская. Характерно, что папский престол в видах похода на турок старается установить тесные связи с Россией, льстит русским царям и намекает на их преемство (через жену Ивана Великого) от византийских императоров. Эти послания римских пап в Москву вызывали постоянную ревность в Польше.

Планы создания широкой европейской коалиции против турок, вдохновляемые Ватиканом, переходят и в XVII век. В Москве внимательно прислушиваются не только к ним, но и к лести приходящих в Москву за подачками представителей православных народов – сербов, болгар и особенно греков – угнетаемых турками. «Братушки» постоянно напоминают московскому царю, что только он – их единственная надежда во Вселенной. Только ему по силам победить турок, восстановить православие на Балканах и овладеть Константинополем.

Эти убеждения сыграли заметную роль, в частности, в церковном Расколе, потрясшем Россию в середине XVII века. Церковные реформы патриарха Никона двигались идеей приведения обрядов Русской церкви в соответствие с обрядами, принятыми в данный момент у греков, которые рассматривались как потенциальные будущие подданные московского царя и будущая паства московского патриарха.

Таким образом, от идеи сохранения, как в заповеднике, истинной православной веры Россия пришла к идее непосредственного, земного овладения прежней столицей Византии, что неизбежно привело её к забвению своей церковной старины и к заимствованию церковных нововведений, шедших из Греции и даже из католической Италии.

Первая попытка Петра I

Но только в XVIII веке такие геополитические амбиции обрели какие-то реальные очертания.

Первым осуществить их попытался Пётр I. После победы над шведами под Полтавой он решил, что ему всё по плечу. В 1711 году он выступил во главе 70-тысячной армии в поход на Дунай против Турции.

Все предыдущие войны между Россией и Турцией велись за пограничные области на Украине и на Дону. Теперь же цели русского царя были гораздо обширнее. Он благосклонно внимал внушениям сербских, болгарских и греческих эмигрантов, суливших восстание своих народов, как только русская армия окажется на Дунае. Пётр легкомысленно понадеялся на обещание валашского и молдавского господарей предоставить ему в помощь стотысячное ополчение.

Прутский поход Петра 1711 года завершился крупной неудачей. Чудом для России явилось спасение русской армии из, казалось бы, безнадёжной ситуации, когда турки могли пленить её всю во главе с царём! Выручили русских только находчивость вице-канцлера Петра Шафирова и исключительная продажность турецких чиновников.

Больше чем на полвека об освобождении своих балканских единоверцев в России забыли.

«Геологический процесс»

Оживление идеи завоевания Константинополя связано с успешными войнами Екатерины II против турок. С тех пор эта идея жила весь XIX век и начало ХХ.

После своей первой победы над турками в войне 1768-1774 гг. Екатерина решила, что задачей, достойной России, может быть только овладение Царьградом.

Родившегося в 1779 году у её сына Павла второго сына она назвала Константином и начала готовить его к занятию будущего престола Греции, которая мыслилась как отдельное от России государство, но непременно со столицей в Константинополе. Греция в XIX веке действительно возродилась как независимое государство, правда и без Константинополя.

Все русско-турецкие войны после этого были этапами постепенного приближения России к куполам Святой Софии Царьградской. 1787-1791 гг. – завоевание всего северного побережья Чёрного моря. 1806-1812 гг. – завоевание Бессарабии. 1828-1829 гг. – провозглашение независимости Греции и автономии Сербии, получение Россией исключительного права покровительствовать своим православным единоверцам в Турции.

Это триумфальное шествие приостановилось в 1853-1856 гг., когда противниками России, помимо Турции, выступили Англия и Франция.

В 1877-1878 гг. Россия одержала очередную победу над Турцией. Получили независимость Болгария, Румыния и Сербия. Русские войска стояли всего в одном переходе от Константинополя и легко могли войти в него – у турок уже не было войск, чтобы защищать свою столицу. Но император Александр II испугался английского ультиматума о вводе своего флота в Босфор: в России ещё живо помнили свою неудачу в Крымской войне 1853-1856 гг. Самый реальный за всё время шанс взять Царьград остался неиспользованным.

В 1896 году император Николай II, в связи с известиями о восстании против турецкого владычества на греческом острове Крит, отдал секретный приказ части соединений армии и флота быть наготове для осуществления десантной операции на берегах Босфора. В тот момент, однако, исполнение такой операции было признано в итоге нецелесообразным по ряду причин, не последнее место среди которых у царя занимало сомнение: как посмотрят западные державы на такое приобретение России?

Во время Первой мировой войны Николай II неоднократно вновь обращался к плану высадить войска на Босфоре и овладеть древним Царьградом. Первый раз он повелел готовиться к такой операции в 1915 году. Тогда помешали события на главном фронте – против Германии. На весну 1917 года эта операция, под руководством командующего Черноморским флотом вице-адмирала Александра Колчака, была намечена твёрдо. Помешала революция.

В ноябре 1940 года во время своего визита в Берлин нарком иностранных дел СССР Молотов обратился к Гитлеру с требованием надавить на Турцию, чтобы та передала Советскому Союзу проливы Босфор и Дарданеллы под военные базы. После окончания Второй мировой войны в 1946 году Сталин повторил такое требование уже к США и Англии.

Эмигрантский публицист Иван Солоневич сравнил вековое стремление России к овладению Константинополем с «геологическим процессом», медленным, но неотвратимым.