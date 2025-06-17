Эффект НЛО: появление советского Ту-104 шокировало Запад

70 лет назад, 17 июня 1955 года, состоялся первый полет первого отечественного пассажирского реактивного самолета Ту-104. Машиной управлял экипаж под руководством летчика-испытателя Юрия Алашеева. Ту-104 был разработан в конструкторском бюро московского авиационного завода номер 156 (ныне КБ ОАО "Туполев" в составе Объединенной авиастроительной корпорации). Это был двухдвигательный самолет на 50 пассажиров со стреловидным крылом, положивший начало массовой эксплуатации гражданских реактивных лайнеров.

Легендарный авиаконструктор Андрей Туполев говорил:

"Хорошо летать могут только красивые самолеты".

Он был убежден и в другом: каждый военный самолет может иметь пассажирский аналог. Так что Ту-104 создавался на базе многоцелевого реактивного бомбардировщика Ту-16, от которого позаимствовал компоновку кабины экипажа, крыло, оперение, шасси и двигатели с осевым компрессором. Взлетная масса - 75,5 т, размах крыла - 34,5 м, длина - 38,8 м, высота - 11,9 м. Практическая дальность - до 2 750 км. Крейсерская скорость - 850 км/ч (максимальная - 950 км/ч).

Экипаж Ту-104 состоял аж из пяти человек: пилоты, штурман, бортинженер, радист.

Его появление в Лондоне в 1956 году вызвало настоящий фурор. Запад был шокирован не только тем, что Советский Союз смог построить такой сложный самолет, но и уровнем его интерьера. Британская пресса сравнила произведенный эффект с приземлением НЛО. Когда на следующий день прилетел второй Ту-104, с другим номером, запестрели сообщения: русские "перекрашивают номера на своей опытной машине". И тогда Андрей Туполев приказал прислать в Лондон сразу три Ту-104! Прилетели СССР-Л5400, СССР-Л5412 и СССР-Л5413, развеяв все слухи о "перекрашивании".

15 сентября 1956-го на Ту-104 начались регулярные пассажирские перевозки. Самый первый рейс выполнялся по маршруту Москва - Омск - Иркутск. Для миллионов советских людей он тоже стал сенсацией: полет всего за семь часов против привычных двадцати. Было положено начало и новому сервису - впервые в СССР на борту появилось полноценное обслуживание и горячая еда.

В декоре салона использовали полированную латунь и красное дерево. Американский пианист Ван Клиберн вспоминал Ту-104 как одно из чудес, поразивших его в СССР. Наряду с Красной площадью и московским метро. Клиберн написал об этом в своих воспоминаниях о поездке в Советский Союз, где участвовал в конкурсе пианистов имени П.И. Чайковского.

Регулярные рейсы Ту-104 были прекращены только через 20 лет, когда был выработан ресурс и созданы машины следующего поколения. Ту-104 перевез около 100 млн пассажиров, проведя в воздухе 2 млн летных часов и выполнив 600 тысяч полетов. На самолете был выполнен ряд выдающихся перелетов, установлено 26 мировых рекордов.

Было создано примерно 20 модификаций лайнера. Среди них серийные 50-местный (Ту-104), 70-местный (Ту-104А), 100-местный (Ту-104Б) и 115-местный (Ту-104В-115) варианты, опытные модификации, летающая лаборатория для подготовки космонавтов при воздействии невесомости (Ту-104АК), штурманский учебный самолет (Ту-104Ш), "ретранслятор" для испытаний сверхзвукового лайнера Ту-144, четырехдвигательная экспортная модификация (Ту-110, программа была свернута из-за отсутствия заказов, четыре построенных машины использовались как летающие лаборатории), опытный военно-транспортный самолет Ту-107 и другие.

На базе Ту-104 был разработан самолет для местных авиалиний Ту-124. Опыт создания этих машин был впоследствии использован КБ Туполева при проектировании Ту-134, который стал самым массовым ближнемагистральным реактивным самолетом в Советском Союзе. Настоящим "работягой" в небе.