Приметы и поверья на 18 июня: что нельзя делать в Дорофеев день

18 июня по народному календарю отмечают Дорофеев день. Его еще называют Воробьиные ночи, так как в это время они становятся самыми короткими в году, сравнимыми с щебетом птиц. Также начинает цвести сон-трава, которая обладает магическими свойствами. Многолетнее растение с желтыми и синими цветами распускается только ночью. На Руси верили, что оно обладает снотворным действием. Во сне также можно было увидеть будущее. Православные вспоминают Дорофея Тирского.

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В старину сон-траву использовали в качестве оберега, из нее делали лечебные снадобья и закладывали в фундамент строений на удачу. Девушки шли собирать растение, чтобы высушить и сделать запасы. Женщины хлопотали по дому, устраивали стирку, готовили еду, ухаживали за огородом. Мужчины откладывали в сторону пилы. Поговаривали, что если пораниться, то в дом придет несчастье.

От прогулок в темное время суток стоит отказаться, так как они сулят неудачу и скорые болезни. Не нужно рассказывать о сновидениях — они считаются пророческими. Нельзя вступать в разговоры с незнакомыми женщинами, так как под их личиной может ходить нечисть, способная навредить человеку, узнав его тайны. Запрещается сквернословить и сплетничать, иначе заболят зубы.

Согласно приметам, если рано утром сильно пахнет трава скоро пойдет дождь. Туман стелется по воде год будет грибным. Воробьи кричат и дерутся к хорошей погоде. Много росы к урожаю хлеба.