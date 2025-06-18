Почему русским староверам запрещено есть осетров и сомов

Одной из главных ценностей для многих старообрядцев различных конфессий является стремление к моральной чистоте, которую они считают необходимым сохранять в непосредственном окружении, так как считают, что мир несет скверну.

Как очиститься от скверны

Некоторые староверы просят священников прочитать молитву над продуктами, которые они покупают, чтобы очистить их от скверны. Беспоповцы считают, что весь мир осквернен и невозможно сохранить чистоту, находясь в нем. Существует убеждение, что оскверниться можно даже через общение с православными христианами-никонианцами, иноверцами или неверующими людьми.

Именно поэтому они никогда не употребляли пищу, приготовленную людьми других конфессий (или согласий, как сами староверы называют направления в христианстве). Они обязательно "очищали" продукты, купленные на рынке, молитвами и поклонами, но в целом старались избегать такой еды. Федосеевцы и филипповцы были особенно строги в этом вопросе. Они по-прежнему считают, что еда, приготовленная "еретиками" или "неверными", должна быть освящена из-за того, что все, кроме староверов, находятся под властью дьявола, и даже если они не поклоняются идолам, то "бесы везде живут".

"Неверные"

Во время своих странствий по тайге, сибирские охотники часто натыкались на поселения староверов. Им всегда было любопытно, что старообрядцы делали с кружкой, после того как они напились воды. Оказалось, что эта кружка должна быть немедленно выброшена, потому что посуда, из которой пил "неверный", считалась оскверненной и ее нужно было уничтожить.

Некоторые охотники думали, что староверы так делают из-за страха заразиться болезнями, которые могут быть занесены ими. Но на самом деле все было гораздо проще - это было просто табу, связанное с верой в скверну и специфическими обрядами, призванными ее избежать.

То же самое относилось и к воде из колодцев староверов. Они не позволяли черпать ее чужой посудой или ведром, потому что после такого нарушения табу вода тоже считалась оскверненной. Все это было связано с религиозными обрядами и верой старообрядцев, которые считали, что каждый предмет, который приходит в контакт с "неверным", теряет свою чистоту.

Ветхозаветные запреты

Учитывая, что староверы игнорируют реформу патриарха Никона, то они по сейчас день соблюдают ветхозаветные пищевые табу, которые когда-то были приняты русской православной церковью, но оказались отменены после раскола. Староверы сохранили несколько пищевых запретов, которые и по сей день строго соблюдаются.

Например, книги Левит и Второзаконие устанавливают, что верующие и почитающие Бога люди не могут есть рыбу без чешуи, так как она считается нечистой. Поэтому староверы отказываются употреблять в пищу осетра, сома и угря. Согласно Ветхому Завету, человек, который даже просто коснется такой рыбы, становится оскверненным. Кроме того, запрещалось есть морских и речных животных, не имеющих чешуи или перьев, поэтому староверы не едят креветок или раков.

Помимо этого у них распространен старинный русский запрет на употребление в пищу мяса телят.