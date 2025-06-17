Культ предков у русских: какие правила существовали

Для многих народов характерен культ предков. С древности люди верят в то, что духи умерших родственников принимают активное в их жизни, всячески оберегают. Русские – не исключение.

По правилам

На Руси были уверены не только в том, что усопшие родственники помогают своим семьям и защищают их членов от пагубного влияния злых сил. Если похоронить умершего с нарушением определённых правил, то его дух будет всячески вредить живым. Особое внимание уделялось «нечистым» покойникам: грешникам, самоубийцам, пьяницам, а после принятия христианства и некрещёным младенцам. Их могилы дополнительно обкладывали камнями – чтобы мертвецы не смогли выбраться наружу. Старейшин рода никогда не хоронили на кладбищах. Им отводили самое почётное место в доме. Хозяева же просто переезжали жить в другое место.

Нередко использовалась погребальная ладья. В лодку помещали тело умершего и поджигали, а на месте костра насыпали курган.

Помощь с того света

Олицетворением почитаемого предка считался домовой. Он охранял дом и заведовал хозяйством, за что хозяева оставляли ему еду за печкой. А покровителем рода считался Чур или Щур. Отсюда и пошло слово «пращур». В трудных ситуациях его призывали на помощь фразой «Чур меня!».

Долгое время на кладбищах было принято разводить костры (чтобы покойники погрелись), на могилах – оставлять еду (чтобы насытились). Всю неделю после Пасхи для усопших накрывали стол и топили баню, где обязательно оставляли для них полотенца и чистое нижнее белье. Порой даже приветствовалась добровольная жертва. Пожилого человека сажали в сани и отвозили далеко от дома, где оставляли умирать от голода и холода. Предварительно смертнику давали «поручение» – помогать живым с того света. На Святки же одним из главных блюд на столе до сих пор является кутья, известная как поминальное блюдо.