Как в Европе установили новый международный порядок

210 лет назад произошла битва при Ватерлоо
210 лет назад произошла битва при Ватерлоо, в которой англо-прусско-голландские войска одержали решающую победу над армией Наполеона. Вскоре после проигранного сражения французский император отрёкся от престола. Битва при Ватерлоо завершила эпоху наполеоновских войн и способствовала установлению в Европе нового международного порядка, просуществовавшего до середины XIX века. То, что войсками союзников при Ватерлоо командовал британский полководец Артур Уэлсли Веллингтон, усилило позиции официального Лондона на мировой арене.
«Полёт орла»
Великая французская революция подтолкнула официальный Париж к конфликту с большинством европейских государств. Монархи Европы опасались распространения республиканских выступлений на территорию их стран, а новые власти Франции стремились расширить своё влияние и решить экономические проблемы военным путём.
В ходе боевых действий быструю карьеру сделал корсиканец Наполеон Бонапарт, который всего за несколько лет прошёл путь от младшего офицера до командующего французскими войсками в Италии. В 1799 году он устроил государственный переворот, объявив себя первым консулом Франции, а ещё через пять лет был провозглашён императором.
Серия военных побед сделала наполеоновскую Францию наиболее могущественной державой в континентальной части Западной Европы. Однако поход против России в 1812 году обернулся для Наполеона жестоким поражением. Противники Франции образовали международную коалицию, которая одержала победу в «Битве народов» под Лейпцигом. В 1814 году Наполеон отрёкся от французского престола и отправился в ссылку на остров Эльба.
Бывший император оперативно получал новости с континента. Он хорошо знал, что среди населения Франции крепнет недовольство реставрацией старой династии Бурбонов, а на Венском конгрессе между вчерашними союзниками произошёл раскол: Великобритания и Австрия сопротивлялись усилению влияния России в Европе.
В начале 1815 года Наполеон пришёл к выводу, что Франция готова к его возвращению. В ночь на 25 февраля он самовольно покинул Эльбу на бриге «Энконстан», а 1 марта высадился во французской бухте Жуан.
«Начался период, известный в историографии как «Сто дней», или «Полёт орла». Практически не встречая сопротивления, Наполеон дошёл до Парижа и вступил в него без единого выстрела. Сначала он хотел мира, был готов править в старых границах Франции, но другие европейские лидеры на это не согласились. Забыв о противоречиях, возникших на Венском конгрессе, они объединились против реставрации Наполеона», — рассказал в беседе с RT представитель московского отделения Российского военно-исторического общества Сергей Перелыгин.
Другие европейские монархи объявили Бонапарта вне закона. Он в ответ стал быстро создавать новую армию, общая численность которой в начале лета составила почти 200 тыс. человек.
«Франция, побеждённая в 1814 году, измождённая, уставшая, вдруг воспряла духом. Огромная империя и великая армия вновь собирались», — заявил в разговоре с RT старший научный сотрудник ИВИ РАН Андрей Митрофанов.
Столкнувшись с нежеланием противников договариваться о мире, французский император, как в былые времена, собрался решить вопрос силой.
«Наполеон стремился взять реванш и стал готовиться к наступлению в северном направлении», — отметил в беседе RT доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Андрей Лотменцев.
Седьмая антинаполеоновская коалиция, в состав которой входили Россия, Великобритания, Австрия, Пруссия, Испания, Нидерланды, Швеция и небольшие германские государства, выставила против французского императора 700 тыс. человек и была готова довести численность своих сил до 1 млн.
«Расчёт Наполеона был только на то, что он разобьёт по отдельности передовые армии союзников — британскую и прусскую, а других противников после этого принудит к мирным переговорам», — подчеркнул Перелыгин.
14 июня Наполеон двинулся на территорию современной Бельгии. Два дня спустя он в битве при Линьи одержал победу над прусско-саксонской армией генерал-фельдмаршала Гебхарда Блюхера. Решив, что тот полностью разгромлен, Бонапарт отправил преследовать его маршала Эммануэля Груши, а сам сконцентрировался на противостоянии с английским военачальником Артуром Уэлсли Веллингтоном, командовавшим войском, в состав которого входили британские, нидерландские, бельгийские и германские силы.
Ход сражения
Армии Наполеона и Веллингтона встретились 17 июня на позициях близ селения Ватерлоо. Французские силы перед решающим сражением историки оценивают примерно в 72 тыс. человек, а численность войск их противника — в 68 тыс.
По словам историков, Наполеон был уверен, что армия Блюхера не представляет для него угрозы, считал, что у него есть все шансы справиться с силами Веллингтона, и не торопился атаковать.
Французская армия перешла в наступление только в первой половине дня 18 июня 1815 года. Перед этим прошёл сильный дождь. Войскам было тяжело перемещаться по размокшей земле, а ядра наполеоновской артиллерии после выстрела не рикошетили, в результате чего их убойная сила резко снижалась.
Значительные силы Наполеон бросил против фланга Веллингтона — на замок Угумон. По словам историков, Бонапарт рассчитывал отвлечь силы с центральной части построения противника и обойти вражеские позиции. Однако Веллингтон отправил к Угумону свои элитные части. Сначала французам удалось прорваться в Угумонский лес и даже во двор самого замка. Однако прибывшее к британцам подкрепление оттеснило неприятеля. Несмотря на то что ожесточённые схватки продолжались целый день, сразить противника французские части так и не смогли.
Примерно в середине дня французская пехота атаковала центр союзных войск. К этому времени стало ясно, что Наполеон просчитался: прусские силы, совершив смелый манёвр, шли на помощь Веллингтону — у Бонапарта осталось всего два-три часа на то, чтобы попытаться разбить войска противника по частям. Кроме того, в наполеоновской армии наблюдались проблемы с координацией действий.
«Генералы и маршалы Наполеона не могли наладить между собой чёткую коммуникацию. Они ждали новых назначений, новых наград. Поэтому на поле боя начались путаница и неразбериха», — отметил Андрей Митрофанов.
Французская пехота потеснила англичан, однако в критический момент боя контратака тяжёлой британской кавалерии остановила наступление наполеоновских войск. Французы потеряли бесценное время — к их неприятелю подходили подкрепления.
Во второй половине дня французское командование бросило против центральных позиций британцев кавалерию без пехотного прикрытия. Кавалеристы Наполеона даже обратили часть подразделений Веллингтона в бегство, однако попали под мощный залп британской артиллерии с короткой дистанции и понесли огромные потери.
Преследовавший Блюхера маршал Груши не смог верно оценить ситуацию и вместо того, чтобы идти на соединение с Наполеоном, ввязался в бой с частью прусских войск, в то время как основные силы пруссаков двинулись на помощь Веллингтону.
Вечером Бонапарт отправил в бой свою гвардию. Она смогла отбросить британцев. Над англо-голландским центром нависла серьёзная опасность обрушения. Однако союзники отбросили французов, перейдя в штыковую атаку. Отступление гвардии вызвало панику у основных сил Наполеона, значительное число которых составляли неопытные новобранцы.
Силы Веллингтона перешли в масштабное наступление. Наполеоновская гвардия отказалась сдаваться и была уничтожена. Бонапарт хотел погибнуть на поле боя вместе с ней, но офицеры штаба его увезли.
«Среди причин поражения Наполеона при Ватерлоо следует отметить две ключевые: подход в самый критический момент битвы прусских частей под командованием Блюхера и слишком медленный манёвр маршала Груши», — отметил Андрей Митрофанов.
Потери войск под Ватерлоо вызывают у историков споры. Согласно наиболее распространённым оценкам, французы потеряли убитыми и ранеными 25—27 тыс., силы Веллингтона — 17 тыс., а армия Блюхера — 7 тыс.
Исследователи расходятся в оценках того, насколько решающим для Наполеона было сражение при Ватерлоо. Одни считают, что даже в случае победы в битве он всё равно не смог бы справиться в дальнейшем с объединёнными силами союзников, другие полагают, что у него появился бы шанс измотать противника в затяжной войне.
После сражения при Ватерлоо французы одержали несколько небольших тактических побед, но это уже не смогло изменить ситуацию в целом. 21 июня Наполеон вернулся в Париж. На следующий день палата представителей сформировала временное правительство и потребовала отречения императора. Бонапарт окончательно отказался от трона.
«Битва при Ватерлоо стала последним крупным сражением Наполеоновских войн. Учитывая, что войсками союзников командовал в ней Веллингтон, англичане объявили себя главными победителями и стали основными выгодоприобретателями от разгрома Наполеона. Великобритания резко расширила свою колониальную империю и стала «фабрикой» для всего мира, насыщая его своими товарами», — подытожил Сергей Перелыгин.