Как в Европе установили новый международный порядок

210 лет назад произошла битва при Ватерлоо, в которой англо-прусско-голландские войска одержали решающую победу над армией Наполеона. Вскоре после проигранного сражения французский император отрёкся от престола. Битва при Ватерлоо завершила эпоху наполеоновских войн и способствовала установлению в Европе нового международного порядка, просуществовавшего до середины XIX века. То, что войсками союзников при Ватерлоо командовал британский полководец Артур Уэлсли Веллингтон, усилило позиции официального Лондона на мировой арене.

© Вильям Сэдлер "Битва при Ватерлоо"

«Полёт орла»

Великая французская революция подтолкнула официальный Париж к конфликту с большинством европейских государств. Монархи Европы опасались распространения республиканских выступлений на территорию их стран, а новые власти Франции стремились расширить своё влияние и решить экономические проблемы военным путём.

В ходе боевых действий быструю карьеру сделал корсиканец Наполеон Бонапарт, который всего за несколько лет прошёл путь от младшего офицера до командующего французскими войсками в Италии. В 1799 году он устроил государственный переворот, объявив себя первым консулом Франции, а ещё через пять лет был провозглашён императором.

Серия военных побед сделала наполеоновскую Францию наиболее могущественной державой в континентальной части Западной Европы. Однако поход против России в 1812 году обернулся для Наполеона жестоким поражением. Противники Франции образовали международную коалицию, которая одержала победу в «Битве народов» под Лейпцигом. В 1814 году Наполеон отрёкся от французского престола и отправился в ссылку на остров Эльба.

Бывший император оперативно получал новости с континента. Он хорошо знал, что среди населения Франции крепнет недовольство реставрацией старой династии Бурбонов, а на Венском конгрессе между вчерашними союзниками произошёл раскол: Великобритания и Австрия сопротивлялись усилению влияния России в Европе.

В начале 1815 года Наполеон пришёл к выводу, что Франция готова к его возвращению. В ночь на 25 февраля он самовольно покинул Эльбу на бриге «Энконстан», а 1 марта высадился во французской бухте Жуан.

«Начался период, известный в историографии как «Сто дней», или «Полёт орла». Практически не встречая сопротивления, Наполеон дошёл до Парижа и вступил в него без единого выстрела. Сначала он хотел мира, был готов править в старых границах Франции, но другие европейские лидеры на это не согласились. Забыв о противоречиях, возникших на Венском конгрессе, они объединились против реставрации Наполеона», — рассказал в беседе с RT представитель московского отделения Российского военно-исторического общества Сергей Перелыгин.

© Карл Штейбен "Возвращение Наполеона с острова Эльба"

Другие европейские монархи объявили Бонапарта вне закона. Он в ответ стал быстро создавать новую армию, общая численность которой в начале лета составила почти 200 тыс. человек.

«Франция, побеждённая в 1814 году, измождённая, уставшая, вдруг воспряла духом. Огромная империя и великая армия вновь собирались», — заявил в разговоре с RT старший научный сотрудник ИВИ РАН Андрей Митрофанов.

Столкнувшись с нежеланием противников договариваться о мире, французский император, как в былые времена, собрался решить вопрос силой.

«Наполеон стремился взять реванш и стал готовиться к наступлению в северном направлении», — отметил в беседе RT доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Андрей Лотменцев.

Седьмая антинаполеоновская коалиция, в состав которой входили Россия, Великобритания, Австрия, Пруссия, Испания, Нидерланды, Швеция и небольшие германские государства, выставила против французского императора 700 тыс. человек и была готова довести численность своих сил до 1 млн.

«Расчёт Наполеона был только на то, что он разобьёт по отдельности передовые армии союзников — британскую и прусскую, а других противников после этого принудит к мирным переговорам», — подчеркнул Перелыгин.

14 июня Наполеон двинулся на территорию современной Бельгии. Два дня спустя он в битве при Линьи одержал победу над прусско-саксонской армией генерал-фельдмаршала Гебхарда Блюхера. Решив, что тот полностью разгромлен, Бонапарт отправил преследовать его маршала Эммануэля Груши, а сам сконцентрировался на противостоянии с английским военачальником Артуром Уэлсли Веллингтоном, командовавшим войском, в состав которого входили британские, нидерландские, бельгийские и германские силы.

Ход сражения

Армии Наполеона и Веллингтона встретились 17 июня на позициях близ селения Ватерлоо. Французские силы перед решающим сражением историки оценивают примерно в 72 тыс. человек, а численность войск их противника — в 68 тыс.

По словам историков, Наполеон был уверен, что армия Блюхера не представляет для него угрозы, считал, что у него есть все шансы справиться с силами Веллингтона, и не торопился атаковать.

Французская армия перешла в наступление только в первой половине дня 18 июня 1815 года. Перед этим прошёл сильный дождь. Войскам было тяжело перемещаться по размокшей земле, а ядра наполеоновской артиллерии после выстрела не рикошетили, в результате чего их убойная сила резко снижалась.

Значительные силы Наполеон бросил против фланга Веллингтона — на замок Угумон. По словам историков, Бонапарт рассчитывал отвлечь силы с центральной части построения противника и обойти вражеские позиции. Однако Веллингтон отправил к Угумону свои элитные части. Сначала французам удалось прорваться в Угумонский лес и даже во двор самого замка. Однако прибывшее к британцам подкрепление оттеснило неприятеля. Несмотря на то что ожесточённые схватки продолжались целый день, сразить противника французские части так и не смогли.

Примерно в середине дня французская пехота атаковала центр союзных войск. К этому времени стало ясно, что Наполеон просчитался: прусские силы, совершив смелый манёвр, шли на помощь Веллингтону — у Бонапарта осталось всего два-три часа на то, чтобы попытаться разбить войска противника по частям. Кроме того, в наполеоновской армии наблюдались проблемы с координацией действий.

«Генералы и маршалы Наполеона не могли наладить между собой чёткую коммуникацию. Они ждали новых назначений, новых наград. Поэтому на поле боя начались путаница и неразбериха», — отметил Андрей Митрофанов.

Французская пехота потеснила англичан, однако в критический момент боя контратака тяжёлой британской кавалерии остановила наступление наполеоновских войск. Французы потеряли бесценное время — к их неприятелю подходили подкрепления.

Во второй половине дня французское командование бросило против центральных позиций британцев кавалерию без пехотного прикрытия. Кавалеристы Наполеона даже обратили часть подразделений Веллингтона в бегство, однако попали под мощный залп британской артиллерии с короткой дистанции и понесли огромные потери.

Преследовавший Блюхера маршал Груши не смог верно оценить ситуацию и вместо того, чтобы идти на соединение с Наполеоном, ввязался в бой с частью прусских войск, в то время как основные силы пруссаков двинулись на помощь Веллингтону.

Вечером Бонапарт отправил в бой свою гвардию. Она смогла отбросить британцев. Над англо-голландским центром нависла серьёзная опасность обрушения. Однако союзники отбросили французов, перейдя в штыковую атаку. Отступление гвардии вызвало панику у основных сил Наполеона, значительное число которых составляли неопытные новобранцы.

Силы Веллингтона перешли в масштабное наступление. Наполеоновская гвардия отказалась сдаваться и была уничтожена. Бонапарт хотел погибнуть на поле боя вместе с ней, но офицеры штаба его увезли.

«Среди причин поражения Наполеона при Ватерлоо следует отметить две ключевые: подход в самый критический момент битвы прусских частей под командованием Блюхера и слишком медленный манёвр маршала Груши», — отметил Андрей Митрофанов.

Потери войск под Ватерлоо вызывают у историков споры. Согласно наиболее распространённым оценкам, французы потеряли убитыми и ранеными 25—27 тыс., силы Веллингтона — 17 тыс., а армия Блюхера — 7 тыс.

Исследователи расходятся в оценках того, насколько решающим для Наполеона было сражение при Ватерлоо. Одни считают, что даже в случае победы в битве он всё равно не смог бы справиться в дальнейшем с объединёнными силами союзников, другие полагают, что у него появился бы шанс измотать противника в затяжной войне.

© Поль Деларош "Наполеон после отречения от престола в Фонтенбло"

После сражения при Ватерлоо французы одержали несколько небольших тактических побед, но это уже не смогло изменить ситуацию в целом. 21 июня Наполеон вернулся в Париж. На следующий день палата представителей сформировала временное правительство и потребовала отречения императора. Бонапарт окончательно отказался от трона.