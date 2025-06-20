20 июня: что празднуют и кого вспоминают в этот день в России и мире

20 июня в России профессиональный праздник отмечают специалисты минно-торпедной службы ВМФ, а в мире тем временем вспоминают о том, как нелегко приходится беженцам. День рождения 20 числа отмечает актриса Николь Кидман. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечаются 20 июня и какие приметы связаны с этим днем.

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Праздники в России

День специалиста минно-торпедной службы ВМФ России

С 1996 года 20 июня в России отмечают День специалиста минно-торпедной службы. Дату выбрали неслучайно: в этот день в 1854 году во время Крымской войны русские моряки Кронштадт. Одного удара хватило, чтобы поразить четыре корабля противника и сорвать его планы на захват крепости.

Праздники в мире

Всемирный день беженцев

В 2000 году Генассамблея ООН ООН выразила солидарность Африке и всем беженцам мира.

Какие еще праздники отмечают в мире 20 июня

Всемирный день защиты слонов в зоопарках;

Международный день Wi-Fi;

День флага в Аргентине.

Какой церковный праздник 20 июня

День памяти священномученика Феодота Анкирского

Феодот жил в Анкире Галатийской (нынешней Анкаре) на рубеже III и IV веков. Во время гонений на христианство он укрывал беженцев в собственном доме, где вместе с ними молился богу. Кроме того, он выкупал христиан, которых бросили в тюрьмы, и хоронил тела мучеников.

Последним его деянием стало захоронение семи христианок, которых утопили за их веру — Феодот нырял за ними в море, чтобы предать тела земле. Об этом донесли правителю Диоклитиану, который и организовал гонения. Он приказал доставить Феодота к нему и попытался принудить мужчину поклониться идолам и отказаться от веры в Христа. За неповиновение Феодота сначала подвергли пыткам, а потом хотели казнить, но поднялась буря, которая не дала это сделать. В итоге тело мученика погребли по всем христианским традициям.

Какие еще церковные праздники отмечают 20 июня

Дeнь пaмяти священномученика Маркеллина, папы Римского, и с ним святых мучеников Клавдия, Кирина и Антонина;

День памяти мученика Ликариона Ермопольского, Египетского;

День памяти мучеников Тарасия и Иоанна.

Приметы на 20 июня

Если необычно тихо в лесу — скоро разразится гроза.

Если гром долго гремит, ливень будет идти долго. А если коротко и в разных местах — ждать града.

Если 20 июня тепло — рожь уродится крупная и сочная.

Кто родился 20 июня

Один из самых знаменитых советских поэтов XX века, представитель шестидесятников. Первые сборники стихов Роберт Рождественский начал издавать с 1955 года, но полноценная слава пришла к поэту после того, как его строфы зазвучали в качестве песен в любимых народом фильмах. Стихи Роберта Рождественского можно услышать в произведениях «Песня неуловимых мстителей», «Погоня», «Мгновения», «Позвони мне, позвони».

В этот день в 1937 году родился советский и российский ученый-зоолог, профессор МГУ и телеведущий Николай Дроздов. Он обрел всесоюзную популярность, когда начал вести телепередачу «В мире животных» в 1977 году — ее бессменным ведущим он был 41 год.

Интересно, что родители Николая Дроздова тоже имели отношение к науке: его отец был химиком, а мать врачом. Между тем двоюродный прапрадед ученого, митрополит Филарет, в 1994 году был причислен к лику святых.

Кто еще родился 20 июня