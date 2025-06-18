Крымская война: как оборона Севастополя изумила «просвещенную» Европу

Оборона Севастополя в Крымскую войну совершенно изумила «просвещенную» Европу. Также как и сейчас, там были уверены, что Россия быстро рухнет по экономическим причинам. Но нарвались на фактор, который вечно забывают учесть – дух и стойкость русского солдата. Что это такое англо-французские войска познали почти сразу, но в полной мере ощутили 170 лет назад, когда 18 июня 1855 года по новому стилю был отбит Первый штурм Севастополя.

Подгонять какие-то события под красивые даты свойственно многим политикам и военным. Вот и в том 1855 году союзникам очень захотелось добиться победы в значимый для англичан день – годовщину победы в битве при Ватерлоо 18 июня 1815 года. А потому на это число был назначен решительный штурм главного пункта обороны Севастополя – Малахова кургана.

Зимой противник особых действий не предпринимал. Присоединясь к туркам в ее войне с Россией в 1854 году, они были уверены, что все действия завершат еще до наступления зимы. Но уперлись в Севастополь и его защитников.

Пришлось зимовать. Гусарские мундирчики, такие симпатичные на лондонских улицах, не спасали даже от мягкой крымской зимы. А вся теплая одежда была на дне морском – осенние шторма тоже свое дело знали. Мечтой любого денди в тот момент был бараний тулуп.

В результате всю зиму 1854-1855 годов союзники ограничивались, за небольшим исключением, лишь артиллерийскими обстрелами города. Правда, очень болезненными для нас – рушились дома, гибли сотни людей. Нам особо отвечать было нечем — снабжение осажденного города было поставлено из рук вон плохо — ни одной приличной дороги, не говоря уже о железнодорожных путях.

С весенним теплом активность неприятеля заметно возросла, начались более массированные обстрелы. Так. только с 28 марта (9 апреля) по 7 (19) апреля во время массированной бомбардировки было произведено 165 тысяч орудийных выстрелов. Мы в ответ смогли дать только 89 тысяч. Кроме того, за зиму удалось доставить подкрепление и количество войск союзников достигло 175 тысяч против 45 тысяч в Севастополе.

Одним словом, противник посчитал, что уже полностью готов к решительному штурму города и был уверен в успехе. А тут и красивая дата замаячила – 40 лет победы под Ватерлоо над Наполеоном. На нее и назначили штурм.

Накануне, 17 июня, была проведена массированная бомбардировка. Утром французы начали наступление. Командование отправило на штурм Малахова кургана огромные силы – 13 500 человек, в их число входили отборные батальоны зуавов. Главная задача – овладеть бастионом Корнилова, потому что он был ключом ко всей обороне Малахова кургана.

В тот день обороной бастиона командовал генерал Юферов. Его войска встретили противника ураганным картечным огнем, под которым дрогнули колонны французов. Две попытки штурма были отбиты.

© Малахов курган, 1855

Тогда начали наступление на батарею полковника Жерве – в случае успеха Малахов курган можно было обойти с тыла. Батарею защищал сильно поредевший Полтавский полк. Как писал русский и советский историк Евгений Тарле, который еще застал живых защитников Севастополя, солдаты «прямо в лоб били ружейным огнем». Все подступы к батареи были усыпаны телами зуавов.

И все-таки те продолжали упорно ползти по ним и упавшим раненым. В результате зуавам удалось занять батарею Жерве. Следом в прорыв ринулись линейные войска, вскоре они оказались на Корабельной, 1855 стороне. Тут многие дома были разрушены, но часть уцелели — вот там и закрепились, открыв сильный огонь по нашим войскам.

Но терпеть такое оборонявшиеся вовсе не собирались. Командовавший французами полковник Гарнье отправляет одного за другим трех курьеров к генералу Отмару с требованием подкрепления. В донесениях он сообщал, что если его не окажется, то «я буду раздавлен скоро».

До генерала добрался лишь четвертый курьер, но было уже поздно – французов выбили, и батарея Жервье вновь стала нашей. Во время штурма были убиты французские генералы Мейран и Брюне.

Англичане наступали на 3-й бастион. Они шли двумя колоннами и оборонявшиеся расстреливали их буквально в упор. Особенно пострадал офицерский состав. Еще одна их колонна наступала на бастион с востока. Атака была упорной и кровопролитной, вскоре захлебнулась, и англичане были отброшены. Погиб генерал Кэмпбелл.

Упорство и моральный дух русских высоко оценивал и противник. Генерал Уиндгэм писал: «… враг оказался стойким и хорошо подготовленным; его орудия были заряжены, и они развили такой картечный обстрел, что все наше дело провалилось». Ему вторил французский генерал Вимпфен: «Их энергичная и умная оборона заставляет нас уважать нацию, против которой у нас никогда не было серьезных обид…»

Первый штурм Севастополя 6 (18) июня 1855 года был отбит. Потери союзников по разным оценкам составили от 7 до 10 тысяч человек – все поле битвы было буквально усеяно их телами. Оборонявшиеся потеряли около 4 500 человек. Вот такое получилось «Ватерлоо».