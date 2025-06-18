Объединение Германии: как Запад обманул СССР

Процесс объединения Германия начался с приезда 28 октября 1988 года в Москву канцлера ФРГ Гельмута Коля. Его в Кремле принимал генсек СССР Михаил Горбачёв. Через два года ГДР существовать перестала и стало понятно – Запад обманул Москву.

Торг уместен

На протяжении десятилетий своего существования ГДР играла для СССР роль своеобразного щита. На территории европейского государства были сконцентрированы советские военные и боевая техника. Но, несмотря на важное геополитическое значение, Горбачёв шёл на поводу у Коля, соглашаясь на все выдвинутые условия, касающиеся объединения ФРГ и ГДР.

Уже позже Михаил Сергеевич в книге «Как это было: объединение Германии» признается – стремился всеми правдами и неправдами между СССР и Западом установить «отношения взаимного доверия», хотя мог и получить за свою «покладистость» куда больше «плюшек». Например, в 60-х годах западногерманское правительство планировало заплатить 124 миллиарда марок в качестве компенсации за восточные земли. В дальнейшем, правда, сумма только снижалась.

Выгодная сделка

В начале нулевых Коль в интервью журналисту Хериберту Швану признался, что был готов заплатить и 100 миллиардов, но удалось «сторговаться» всего на четырёх. По словам немецкого политика, ГДР досталась ФРГ «по цене бутерброда». С ним трудно не согласиться. Бюджет республики составлял около 500 миллиардов марок, ещё в несколько триллионов оценивалось советское имущество, а в 50-х годах Москва перестала требовать с Восточной Германии послевоенные репарации.

По мнению политологов, Горбачёв таким поведением стремился добиться отказа от расширения НАТО на восток. Данное обещание ему удалось получить, но только на словах. После объединения Германии ГДР тут же стала частью военного блока. В 1999 году Североатлантический альянс пополнили Венгрия, Польша и Чехия, через пять лет – Болгария, государства Прибалтики, Румыния, Словакия и Словения, а ещё через пять – Албания и Хорватия.

Кроме того, Берлин обязался не размещать на территории бывшей ГДР иностранные войска и ядерное оружие, что было прописано в Договоре об окончательном урегулировании в отношении Германии. Нетрудно догадаться, что многие положения этого документа вскоре оказались нарушены.