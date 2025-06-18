Раскрыта тайна вырезанных на камне скандинавских рун

Профессор рунологии из Швеции расшифровал символы, вырезанные на камне, стоящем посреди леса в Канаде, и связал их с христианской молитвой. Об этом пишет CBC.

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Таинственный камень нашли в 2018 году на севере провинции Онтарио. В лесу упало дерево, и под ним оказался камень, на котором можно было разглядеть 255 символов, изображение лодки с 16 человеками в ней, а также 14 крестиков.

Фотографии находки получил директор Центра археологического образования Онтарио Райан Примроуз. Он сразу определил, что символы были рунами скандинавского алфавита футарка, и обратился за помощью к Хенрику Уильямсу — эксперту по рунам из Уппсальского университета. Ему удалось раскрыть тайну рунического послания.

Уильям приехал в Канаду, чтобы изучить символы. Как вспоминает ученый, в день его экспедиции шел дождь.

«Я стоял под брезентом с фонариком три часа, глядя на руны, а другие сидели снаружи и мерзли», — рассказал Уильямс.

Он определил, что на камне вырезана молитва «Отче наш» на шведском языке. Ей около 200 лет.

Примроуз предполагает, что молитву вырезал наемный работник канадской Компании Гудзонова залива. В 1800-х годах она часто привлекала к работе выходцев из Швеции. Почему и для чего таинственный резчик оставил молитву именно в этом лесу — неизвестно.

Возможно, как отмечает Примроуз, камень был местом религиозного поклонения для шведов, приехавших в Канаду на заработки. Вероятно, что к нему мог приходить только один человек. Примроуз также заметил, что надпись была спрятана под слоем почвы, то есть, скорее всего, ее намеренно закапывали.

Археолог заявил, что будет изучать эти руны и дальше. Он планирует арендовать землю, на которой стоит камень, и превратить ее в туристическую зону.

Ранее сообщалось, что во Франции археологи обнаружили в могилах римского некрополя свинцовые таблички с проклятиями. Латинские надписи на них сопровождались несколькими словами на вымершем галльском языке, входившем в кельтскую группу языков.