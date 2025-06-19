Кто в СССР мог получить разрешение на огнестрельное оружие

Требования к приобретению, хранению и ношению оружия в Советском Союзе за время существования страны то смягчались, то ужесточались. Однако обычные граждане в массе своей все же не могли рассчитывать на официальное обзаведение каким-либо другим «стволом», кроме охотничьего ружья.

Наганы и пистолеты дозволялись только большевикам

После революции, в Гражданскую войну по стране гуляло множество самого разнообразного стрелкового и холодного оружия. Молодой Советской власти необходимо было принять меры по его немедленному изъятию у тех, кому оно не полагалось. Декабрьский декрет СНК в 1918 году «О сдаче оружия» предписывал населению в обязательном порядке сдавать любое стрелковое оружие, а также сабли, штыки и шашки вне зависимости от степени исправности. В противном случае грозили упечь в заключение на срок до десяти лет.

Однако членам РКП(б) иметь одну единицу боевого оружия – пистолет (наган, маузер и т.п.) или винтовку – дозволялось, на него выдавалось специальное разрешение, а право на владение подтверждал партбилет. К слову, убийца Сергея Кирова партиец Леонид Николаев застрелил соратника Сталина в 1934 году как раз из такого разрешенного к хранению и ношению револьвера.

Охоту пострелять поумерили

С 20-х годов к выдаче разрешений на приобретение охотничьего оружия (другого широким народным массам по-прежнему не полагалось) начал иметь отношение НКВД. Появляются декрет «Об охоте», первый Уголовный Кодекс РСФСР и соответствующее постановление ЦИК СССР, в этих нормативных правовых актах ограничивается перечень граждан, получающих право на владение оружием, и устанавливается ответственность за его незаконное хранение – до 1 года тюрьмы. В 30-х годах наказание ужесточилось до 5 лет, в том числе, и за вольности с холодным оружием.

В Великую Отечественную войну гражданское население должно было сдать в милицию все личное охотничье оружие. То же самое касалось трофеев, оставшихся после отступивших оккупантов – их надлежало сдавать нашим войскам, НКВД или местным властям в течение суток. Уличенные в хранении оружия также привлекались к уголовной ответственности.

Первая «проталина» - похороны Сталина

Со смертью И. В. Сталина в 1953 году советским гражданам разрешили было свободную продажу охотничьего гладкоствольного оружия без обязательного предъявления охотничьих билетов, как прежде. Но этот порядок просуществовал всего немногим более 5 лет, затем покупатель опять должен был предварительно зарегистрироваться в обществе охотников. Вместе с тем, с введением в 1960-м году нового Уголовного Кодекса существенно смягчилась ответственность за незаконный оборот огнестрельного оружия – до 2 лет лишения свободы. Хранить холодное оружие теперь законом не запрещалось. Спустя 14 лет наказание за незаконное приобретение, хранение и ношение оружия снова было ужесточено – до 5 лет лишения свободы. Но добровольно сдавший незарегистрированный «ствол» от ответственности освобождался.

… В СССР самым распространенным объединением, формально не входящим в систему МВД, и чьи сотрудники носили боевое оружие, была ВОХР – военизированная охрана стратегически важных объектов и материальных ценностей. Сотрудники этих подразделений вооружались пистолетами (револьверами), карабинами и в отдельных случаях даже автоматическим оружием.