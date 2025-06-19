Кого в СССР высылали за 101-й километр

«Сослать за 101-й километр» - это вовсе не фигуральное выражение, как можно было бы подумать. Речь идет о реальной мере ограничения в правах, которая в Советском Союзе применялась к отдельным категориям граждан.

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«Запретная» зона

Еще до революции «неблагонадежным» гражданам, например, революционерам, могли запретить проживание в Москве и Санкт-Петербурге. А в начале 20-х годов идею активно подхватила большевистская власть. Как известно, в сталинском Уголовном Кодексе существовала 58-я статья, по которой следовало осуждение за «контрреволюционную агитацию». Конечно, за особо серьезные провинности следовали заключение и расстрел, но за обвинения «по мелочи» человека могли сослать.

Таким осужденным нельзя было селиться в пределах 100-километровой зоны от Москвы, Ленинграда и других крупных городов. Впоследствии эта мера стала распространяться и на членов семей репрессированных. Как правило, срок такой высылки составлял не менее пяти лет. Так, с 1921 по 1953 год более 3 миллионов граждан лишились права проживания в Москве, Ленинграде, Киеве, Минске и других столичных и крупных городах, а также в закрытых и портовых городах - Севастополе, Одессе, Днепропетровске, Владивостоке. Кроме «политических», за 101-й километр высылали рецидивистов и других осужденных по уголовным статьям, обычно после отбытия наказания в колонии.

Борьба с «антисоциальными» элементами

Со второй половины 40-х годов началась кампания по борьбе с тунеядством, и высылке начали подвергаться те, кто по каким-то причинам не был официально трудоустроен, например, жил за счет собственного натурального хозяйства. Преследование за «нетрудовые доходы» продолжалось и при Хрущеве, и при Брежневе.

Вот текст одного из протоколов за 1964 год:

«Инженер-технолог сварочного производства Василенко, 1914 года рождения, в 1947 году прекратил работу, оборудовал кролиководческую ферму и стал жить за счет приносимых ею доходов. Ежегодно Василенко сдавал несколько сот шкур кроликов, а мясо продавал на рынке. После того как Василенко был предупрежден о необходимости поступить на работу, он оформился для видимости подменным сторожем-конюхом. Кизлярский народный суд Дагестанской АССР принял решение о выселении Василенко на пять лет с конфискацией имущества: дома, коровы, быка и 340 штук кроликов».

«Под раздачу» часто попадали психически нездоровые люди, беременные женщины и прочие граждане, которые никак не могли оправдать свою безработицу. Могли выслать и за систематическое пьянство, «антисоциальный» образ жизни. В ссылке их обязательно привлекали к «общественно-полезному труду», чаще всего на производстве.

Также накануне больших праздников проводились «чистки». Например, перед празднованием в 1947 году 800-летия Москвы оттуда вывезли бомжей, нищих, цыган, проституток и всех, кто «портил лицо столицы». Подобная операция состоялась и летом 1980 года накануне Олимпиады.

Москвичей высылали в Егорьевск, Коломну, Шатуру,

Орехово-Зуево, Зарайск, Волоколамск, Можайск, Рузу, Дубну, Талдом, Ступино. Назад многие не возвращались. Сегодня в этих городах живут уже дети и внуки высланных в советские годы «антисоциальных элементов».

Криминальная обстановка там достаточно напряженная, если учесть, какой контингент селился в таких местах. С другой стороны, за 100 километров от столицы лучше экологическая обстановка (если город не является промышленным), некоторые даже переезжают туда добровольно, желая жить в тихом месте и «на природе».

Ссыльные знаменитости

Из известных людей высылке подвергся, к примеру, Осип Мандельштам. Сначала его сослали в Чердынь (Пермский край), затем в Воронеж. Вскоре после окончания ссылки поэт был арестован за «антисоветскую агитацию» и 10 марта 1938 года скончался в дальневосточном пересыльном лагере. Писатель Анатолий Рыбаков, получивший срок по политической статье в 1933 году, отбывал ссылку на предприятиях Калинина, Рязани и Башкирии.

Поэта Иосифа Бродского в 1964 году привлекли по статье «тунеядство» и осудили на пять лет принудительного труда. Ссылку он отбывал в архангельской деревне Норинская. Правда, провел там всего два года.

Знаменитого диссидента академика Андрея Сахарова в 1980 году выслали в Горький, где он числился лаборантом Физического института. В том же 1980 году за пристрастие к алкоголю была выслана за 101-й километр советская гимнастка, олимпийская чемпионка 1968 года Зинаида Воронина.

В настоящее время высылка «за 101-й километр» в качестве меры наказания не практикуется, хотя есть люди, которые выступают за то, чтобы ее вернуть. Вопрос это достаточно спорный.