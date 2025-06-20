Три миллиарда рублей испортили жизнь победительнице лотереи

Жительница Великобритании, выигравшая в лотерею 27 миллионов фунтов стерлингов (около 3 миллиардов рублей), перед смертью заявила, что деньги испортили ей жизнь. Об этом сообщает издание Daily Star.

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Маргарет Лафри выиграла в лотерею EuroMillions в 2013 году. В то время у нее не было работы, и она жила на государственное пособие. После победы в лотерее женщина подарила родственникам по миллиону фунтов и сделала крупные пожертвования благотворительным организациям в родном городке.

Победительница лотереи также приобрела несколько объектов недвижимости и множество роскошных автомобилей. Водить их она не могла, поскольку у нее не было водительских прав. Переехать в купленный особняк ей тоже не довелось: она до самого конца жила в том же доме, что и до выигрыша.

В 2015 году Лафри признали виновной в нападении на таксиста: утверждалось, что она разбила его очки и навигатор. Ее приговорили к 150 часам общественных работ. Спустя еще три года бывший сотрудник обвинил Лафри в издевательствах и незаконном увольнении. Суд встал на его сторону и потребовал, чтобы она выплатила ему 30 тысяч фунтов стерлингов (3,1 миллиона рублей).

В 2019 году Лафри считала, что без лотерейных миллионов ей было бы лучше.

«Деньги не принесли мне ничего, кроме горя. Они разрушили мне жизнь. Это продолжается уже шесть лет. Я не религиозный человек, но если ад существует, я там уже была. Настолько все плохо», — Маргарет Лафри.

К концу жизни психическое здоровье Лафри пошатнулось. В 2021 году она серьезно заболела, но отказывалась обращаться к врачу, перестала общаться с людьми и почти не выходила из дома. В сентябре того же года ее не стало.

Ранее сообщалось, что в американском штате Нью-Джерси пара нашла забытый лотерейный билет и разбогатела. Супруги выиграли миллион долларов.