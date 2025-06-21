Квартиры «вождей» CCCР: у кого была самая роскошная

Советские генсеки знали толк в роскоши. Несмотря на постоянный дефицит в стране, они себе могли позволить вести совершенно другой образ жизни. Это распространялось и на квадратные метры. Руководители СССР никогда не ютились в тесных квартирах и не жили в коммуналках.

Владимир Ленин

Основатель первого в мире социалистического государства после того, как столицу перенесли из Петербурга в Москву, решил поселиться в Кремле. Для него специально пришлось переделать третий этаж бывшего здания Сената. Для личного пользования Владимир Ильич взял три комнаты, а остальные помещения превратил в главный штаб с приёмной, рабочим кабинетом, залом заседаний политбюро, коммутатором и комнатой для телефонистов.

Отдыхал же Ленин в имении Горки. Там было паровое отопление, электричество, водопровод и даже телефон – неслыханные «чудеса техники» для того времени.

Там же проживал брат вождя Дмитрий Ульянов. Он настолько привык к роскоши, что даже отказался покидать дачу после смерти своего высокопоставленного родственника.

Иосиф Сталин

Иосиф Виссарионович, ещё не став генсеком, уже обживал Фрейлинский коридор Большого Кремлёвского дворца. Изначально в его распоряжении находилась одна маленькая комната, но через некоторое время он с семьёй переехал в Потешный дворец, в апартаменты побольше.

После смерти супруга Надежды Аллилуевой Сталин поселился в квартирах напротив Арсенала. Кроме того, генсек любил дачи. В Москве, Подмосковье и в южных регионах СССР их было построено около 20. Из них самой любимой являлась «Ближняя дача» на Поклонной горе, где Иосиф Виссарионович жил и работал на постоянной основе.

Никита Хрущёв

Никита Сергеевич с приходом к власти занялся строительством отдельного многоквартирного дома, в котором могли бы жить первые лица государства и члены их семей. Но в «Доме на Набережной» Хрущёв провёл не так много времени. При первой возможности глава государства перебрался в особняк на Метростроевской улице.

Параллельно велось строительство отдельного посёлка на Воробьёвых горах с элитными домами для членов Политбюро. А в середине прошлого столетия для генсека возвели в Крыму Госдачу №1, состоящую из 14 комнат.

Леонид Брежнев

Леонид Ильич получил квартиру ещё в 1952 году. Служебные 185 квадратных метров находились в доме, построенном для высших партийных и военных чинов на Кутузовском проспекте. Там же прописались Юрий Владимирович Андропов и Константин Устинович Черненко. В 60-х годах Брежневу дали госдачу «Заречье-6».

Михаил Горбачёв

После прихода к власти Михаил Сергеевич обосновался в элитном жилом доме на улице Косыгина. Ему как лидеру государства полагалась квартира на верхнем этаже площадью 250 квадратных метров с красивым видом на столицу.

Также для него построили госдачу «Барвиха-4» недалеко от Рублëво-Успенского шоссе. Двухэтажный особняк на участке площадью 66 га стал отличным доказательством того, что руководитель СССР отказывать себе ни в чëм не привык. Кстати, квартиру на Косыгина через пару десятилетия после распада Советского Союза Горбачёв продал композитору Игорю Крутому за 600 млн рублей.