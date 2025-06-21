Как проводили лето русские классики - от Пушкина до Пастернака

Все мы любим лето, каникулы, отдых, дачный и отпускной сезоны - и чем короче этот период в нашей стране, тем желанней и любимей! А что поделывали русские классики летом? Предлагаем вспомнить.

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Пловец и курортник Александр Сергеевич

"Летнее купание было в числе самых любимых его привычек, от чего не отставал он до глубокой осени, освежая тем физические силы" (Петр Плетнев о любимых занятиях Пушкина в 30-е годы). Ну и, конечно же, Пушкин любил путешествовать: "С детских лет путешествия были моею любимою мечтою. Долго вел я потом жизнь кочующую, скитаясь то по югу, то по северу, и никогда еще не вырывался из пределов необъятной России" (А.С. Пушкин, "Путешествие в Арзрум").

Пушкин дважды побывал в Пятигорске на горячих источниках. Первый раз лечился там от пневмонии, которую получил, искупавшись в весенней речке по дороге в свою первую ссылку. Так что мимоходом заскочил на несколько недель на Кавказ подлечиться: "Воды мне были очень нужны и чрезвычайно помогли, особенно серные горячие, - писал Пушкин. - Впрочем, купался в теплых кисло-серных, в железных и в кислых холодных".

В 1829 году Пушкин вернулся туда и поразился изменениям: "Из Георгиевска я заехал на Горячие воды. Здесь нашел я большую перемену. В мое время ванны находились в лачужках, наскоро построенных. Источники, большею частию в первобытном своем виде, били, дымились и стекали с гор по разным направлениям, оставляя по себе белые и красноватые следы. Мы черпали кипучую воду ковшиком из коры или дном разбитой бутылки. Нынче выстроены великолепные ванны и дома. Бульвар, обсаженный липками, проведен по склонению Машука. Везде чистенькие дорожки, зеленые лавочки, правильные цветники, мостики, павильоны. Ключи обделаны, выложены камнем; на стенах ванн прибиты предписания от полиции; везде порядок, чистота, красивость..."

Настоящая утка Михаил Юрьевич

Как известно, главной достопримечательностью Пятигорска является тот факт, что там жил, служил и погиб Лермонтов. Так что странно было бы не найти и у него заметок о летнем отдыхе. Он, как и его кумир Пушкин, испробовал горячих вод ровнехонько после того, как тоже подхватил пневмонию, когда его отправили в ссылку после написания "Смерти поэта". Впрочем, как видим, время он проводил вполне сносно: "Я теперь на водах, пью и купаюсь, словом, веду жизнь настоящей утки".

"Синьор Николо"

Все мы знаем, как Николай Васильевич Гоголь любил Италию, в том числе Рим, как он быстро научился готовить пасту, а затем научил ее любить и русских людей, как он смотрел на Россию из далекой южной страны и с большого расстояния видел всю ее громаду.

"Когда въехал в Рим, я в первый раз не мог дать себе ясного отчета. Он показался маленьким. Но чем далее, он мне кажется большим и большим, строения огромнее, виды красивее, небо лучше, а картин, развалин и антиков смотреть на всю жизнь станет. Влюбляешься в Рим очень медленно, понемногу - и уж на всю жизнь" (Н. В. Гоголь - А.С. Данилевскому, Рим, 15 апреля 1837 года).

Охотник Иван Сергеевич

Тургенев нередко сетовал из-за холодного русского лета. Например, июнь 1865 года выдался особенно "зимним", о чем Иван Сергеевич писал в письме к Полине Виардо из Спасского: "Фет, который только что уехал, залезая в экипаж, запахнулся в толстую зимнюю шубу, даже увозившие его лошади дрожали от холода, и шерсть у них стояла дыбом. Встречные крестьяне укутаны в овчинные тулупы, здоровенные меховые шапки надвинуты до самой бороды… две полузамерзшие мухи - единственные, которых удалось увидеть в этом году…"

Но при этом Тургенев очень любил настоящую русскую охоту: "Охота… сближает нас с природой, приучает нас к терпению, а иногда и к хладнокровию перед опасностью".

Впрочем, всем известно, как Иван Сергеевич любил путешествия и Баден-Баден, что красочно описал в письме к Гюставу Флоберу: "Приезжайте в Баден-Баден, тут в долинах и на горах растут самые красивые деревья, которые я когда-либо видел в своей жизни. Каждое из них - сильное, молодое, поэтичное и вдохновляющее. Оно приносит радость глазу и душе. Когда ты сидишь под этим великаном, то чувствуешь, как в тебя вливаются его соки, и это дает тебе здоровье и бодрость. Приезжайте же в Баден-Баден хотя бы на несколько дней! Из Баден-Бадена вы сможете увезти новые краски для своей палитры".

Путешественник Федор Михайлович

Еще одним заядлым путешественником был и Достоевский. Все мы помним, как он играл и писал, писал и играл. И, видимо, очень сильно действовал на нервы своей жене, но что возьмешь с гения. А путешествовать он всегда любил: "Я был в Берлине, в Дрездене, в Висбадене, в Баден-Бадене, в Кельне, в Париже, в Лондоне, в Люцерне, в Женеве, в Генуе, во Флоренции, в Милане, в Венеции, в Вене, да еще в иных местах по два раза, и все это, все это я объехал ровно в два с половиной месяца" (Ф.М. Достоевский, "Зимние заметки о летних впечатлениях", 1862-1863 годы).

Труженик Лев Николаевич

Ну кто из нас не знает, как Толстой любил пахать и тяготел к прочей деревенской прелести: "Я на траве вот уже 6 недель, и не можете представить, до какой степени одурения - приятного - я дошел. Я только с трудом могу понимать и вспоминать ту жизнь, которой я живу обыкновенно, но жить ей не могу. Пью кумыс с башкирами, покупаю лошадь, делаю скачки, выбираю землю пахать, нанимаю жать, продаю пшеницу, сплю. Около 15 августа мы будем, бог даст, в Ясной, и тогда, очнувшись, тотчас же напишу вам и буду надеяться, что мы увидимся…" (Л.Н. Толстой - Н.Н. Страхову 24-25 июля 1875 года во время поездки в хутор в Самарской губернии).

Лентяй Антон Павлович

Все мы иногда немного Антон Павлович... "Посылаю Вам несколько рассказов. Прислал бы более и написал бы лучше, если бы не разленился. Летом я бываю страшным лентяем, хоть и мечтаю всю зиму о трудовом лете. Ничего с собой не поделаю" (А.П. Чехов - Н. А. Лейкину, 4 июня 1883 года, из Воскресенска).

А еще Чехов очень любил порыбачить: "В моей бедной душе до сих пор нет ничего, кроме воспоминаний об удочках, ершах, вершах... Не отвык еще от лета настолько, что просыпаюсь утром и задаю себе вопрос: поймалось ли что-нибудь или нет?" (А.П. Чехов - к М.В. Киселевой, октябрь 1885 года). Да и вообще он считал, что "многие лучшие произведения русской литературы задуманы за рыбной ловлей".

"Гениальный дачник" Борис Леонидович

Как известно, Борис Пастернак обожал дачу, любил копаться в грядках и собирал богатый урожай. У него есть стихи про все летние месяцы, да и про огород тоже есть:

У нас весною до зари

Костры на огороде, -

Языческие алтари

На пире плодородья.

Перегорает целина

И па́рит спозаранку,

И вся земля раскалена,

Как жаркая лежанка.

Я за работой земляной

С себя рубашку скину,

И в спину мне ударит зной

И обожжет, как глину.

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