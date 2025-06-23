24 июня 1945 года: как прошел первый Парад Победы

Парад Победы 1945 года стал символом окончательной победы над нацистской Германией и началом новой эпохи. Прошедший под проливным дождём на Красной площади, он объединил фронтовиков, полководцев и технику в едином строю. Многие традиции того торжественного дня сохранились в современной военной практике. Как проходил первый Парад Победы в 1945 году — в материале RT.

Почему первый Парад Победы был назначен на 24 июня

Дата проведения первого Парада Победы была выбрана неслучайно. Согласно договорённостям, достигнутым на Ялтинской конференции, Советский Союз обязывался вступить в боевые действия против Японии через три месяца после капитуляции нацистской Германии. Поэтому многие из тех воинских частей, что торжественно прошли по брусчатке Красной площади в июне 1945 года, уже вскоре были направлены на Дальний Восток для участия в завершающем этапе Второй мировой войны.

Многие элементы исторического парада стали основой современной традиции. Как и 80 лет назад, по Красной площади проходят торжественным маршем военные колонны, звучат патриотические марши, в построении участвуют курсанты военных учебных заведений, демонстрируется боевая техника. Сама церемония стала символом преемственности поколений.

В 1995 году, к 50-летнему юбилею Победы, был принят федеральный закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов». Согласно ему, проведение парадов Победы стало ежегодной государственной традицией, подчёркивающей память и уважение к подвигу предков.

Как проходил Парад Победы 24 июня 1945 года

24 июня 1945 года на Красной площади шёл дождь. Сильный, затяжной, пронизывающий. Но колонны фронтовиков — в боевых мундирах, с медалями — прошли сквозь этот ливень. Это был не просто парад. Это было прощание с войной и первый шаг к мирной жизни.

Кто командовал и кто принимал первый Парад Победы на Красной площади

24 июня 1945 года в 10:00 на трибуне Мавзолея Ленина собрались высшие руководители советского государства и партии. Центр внимания — Верховный главнокомандующий, нарком обороны СССР Иосиф Виссарионович Сталин, председатель Государственного комитета обороны.

Парад принимал его первый заместитель — Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков — верхом на белом коне. Он тогда командовал войсками 1-го Белорусского фронта.

Командовал парадом Маршал Советского Союза Константин Константинович Рокоссовский, командующий 2-м Белорусским фронтом. Он был верхом на вороном коне.

После объезда войск Жуков принял рапорт — и под сигнал «Слушайте все!» началась торжественная часть. Объединённый военный оркестр численностью 1,4 тыс. человек под управлением генерал-майора Семёна Чернецкого и полковника Василия Агапкина исполнил величественное «Славься» на музыку Михаила Глинки. Затем Жуков произнёс приветственную речь.

Государственный гимн СССР и 50 артиллерийских залпов стали кульминацией церемонии, после чего начался главный марш Победы.

Хронология мероприятия

Торжественное шествие началось по порядку фронтов, в соответствии с их размещением на театре военных действий к маю 1945 года — с севера на юг. Впереди каждой колонны шли командующие армиями, за ними — корпусные, дивизионные и бригадные командиры.

На Красную площадь вошли сводные полки от всех фронтов:

— Карельский фронт — маршал К.А. Мерецков;

— Ленинградский фронт — маршал Л.А. Говоров;

— 1-й Прибалтийский фронт — генерал армии И.Х. Баграмян;

— 3-й Белорусский фронт — маршал А.М. Василевский;

— 2-й Белорусский фронт — генерал-полковник К.П. Трубников;

— 1-й Белорусский фронт — генерал армии В.Д. Соколовский;

— 1-й Украинский фронт — маршал И.С. Конев;

— 4-й Украинский фронт — генерал армии А.И. Ерёменко;

— 2-й Украинский фронт — маршал Р.Я. Малиновский;

— 3-й Украинский фронт — маршал Ф.И. Толбухин.

Военно-морской флот представлял сводный полк под командованием вице-адмирала В.Г. Фадеева.

В составе колонны 1-го Белорусского фронта шли представители Войска Польского (во главе с генералом В.В. Корчицем), а в строю 4-го Украинского — бойцы 1-го Чехословацкого армейского корпуса, возглавляемого генералом Л. Свободой.

Особое место в параде заняла 1-я мотострелковая дивизия особого назначения НКВД имени Дзержинского. Её бойцы несли 200 опущенных до земли трофейных знамён гитлеровских дивизий, среди которых — штандарт 1-й танковой дивизии СС «Лейбштандарт СС Адольф Гитлер». Под гул 80 барабанов они были брошены к подножию Мавзолея — акт исторической силы.

Парад продолжили:— колонны Московского гарнизона во главе с генерал-полковником П.А. Артемьевым;— сводный полк Наркомата обороны СССР;— курсанты военных академий;— суворовцы и нахимовцы;— кавалерийская бригада (генерал-лейтенант Н.Я. Кириченко);— военная техника: мотоциклисты, воздушно-десантные части на автомобилях, артиллерия и бронетехника.

Завершилось грандиозное шествие парадом объединённого военного оркестра. Всё действо длилось около двух часов и стало вечным символом военной доблести и мира.

Участники первого Парада Победы

По распоряжению Генштаба от 24 мая 1945 года для участия в параде в Москве были сформированы десять сводных полков — от каждого фронта, действовавшего к моменту окончания войны. Кроме них, к параду готовили сводные полки Военно-морского флота и Народного комиссариата обороны СССР. Каждый полк насчитывал более 1 тыс. человек — солдат и офицеров, заслуживших право быть в этом строю.

Это были герои с орденами и медалями, участники ключевых сражений: от Сталинграда и Курской дуги до Берлина и Праги. В каждом полку были представители всех родов войск: пехота, артиллерия, танкисты, сапёры, связисты, кавалеристы и, конечно, лётчики.

Особое место в строю занимали знаменосцы. В каждом полку — по 36 боевых знамён прославленных дивизий и соединений. Их несли лучшие из лучших, а за ними стояли тысячи таких же выдающихся бойцов. Эти знамёна несли боевую славу от Бреста до Рейхстага.

Отдельной колонной шёл Военно-морской флот — представители Северного, Балтийского, Черноморского флотов, а также моряки Днепровской и Дунайской флотилий. Несмотря на «несухопутную» специфику, их выправка и сила вызывали восхищение даже у кадровых сухопутных генералов.

Участники парада начали прибывать в Москву на спецпоездах с 10 июня 1945 года. Их размещали в столичных казармах — Алёшкинских, Чернышёвских, Лефортовских, Октябрьских. Репетиции проводились на Ходынском поле, на центральном аэродроме имени Фрунзе. Тысячи шагов — синхронно, строго по команде, по мокрому асфальту. И ни одна строевая мелочь не ускользала от внимания командиров.