Публичные дома в царской России: как они работали

В Российской империи проституция на протяжении нескольких веков была легализована. В стране официально функционировали публичные дома – дома терпимости, в которых действовали строгие правила, установленные властями.

Борцы за нравственность

Первые публичные дома в России появились в конце XVII столетия. При этом Пётр I активно боролся с проституцией, а его дочь, императрица Елизавета Петровна, изгоняла хозяек борделей из страны. Павел I же ссылал представителей древнейшей профессии в Иркутск и обязал их носить жёлтые платья, которые должны были указывать на «профессиональную принадлежность». Первым домом терпимости в Петербурге стало заведение немки Анны Фелкер. Она привезла из Германии нескольких девушек, которых поселили в доме на Вознесенской перспективе. Через некоторое время Фелкер заточили в Петропавловскую крепость, а проституток-иностранок выслали на родину. Но искоренению данного вида деятельности это не поспособствовало.

По закону

Ситуация кардинально изменилась при Николае I. Он издал специальный указ, легализующий институт публичных домов. Согласно нормативно-правовому акту, дамы могли заниматься проституцией, но под контролем полицейских и медиков. С 29 мая 1844 года работать в борделе разрешалось девушкам в возрасте от 16 лет, а несовершеннолетним молодым людям следовало отказывать в оказании услуг. Сами бордели не должны были иметь вывесок и работать по воскресеньям. Позже жриц любви начали ставить на учёт. Им выдавали «жёлтый билет» и обязывали регулярно посещать баню и проходить медосмотры.

Публичные дома делились на разряды. Самые дорогие заведения посещали представители высших слоёв общества, а их работницы были готовы выполнить любой каприз высокопоставленных клиентов. Дешёвые бордели больше напоминали притоны. В них работали девушки из бедных семей без образования и профессии. К 1901 году в Российской империи было зарегистрировано 2400 публичных домов, в которых трудилось более 15 тысяч представительниц прекрасного пола. Но с приходом к власти большевиков все они остались без официальной работы, так как проституция оказалась вне закона.