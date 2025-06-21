50 вещей, которые вызывают ностальгию по Советскому Союзу

СССР уже нет, а память о легендарных вещах той эпохи до сих пор жива. От самолета Ту-144 до педального «Москвича» и авоськи.

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1. Ту – 144

«Советский Конкорд», первый сверхзвуковой самолет, который возил пассажиров. К сожалению, долго Ту-144 не пролетал. Из-за двух катастроф 1 июня 1978 года «Аэрофлот» прекратил пассажирские авиаперевозки Ту-144.

Но в начале 1990-х годов «Ту-144» работал на НАСА - в качестве летающей лаборатории.

2. Спутник

Первый искусственный спутник. ПС1 (простейший спутник) выглядел стильно: блестящий шар (диаметр 58 см) с четырьмя антеннами (2,9 и 2,4 метра). Весил он 83,6 килограмма. Слово «Спутник» стало интернациональным, а профиль «Спутника» до сих пор ни с чем не спутаешь.

3. Луноход

Луноход стал плодом творческой мысли советского инженера-конструктора Георгия Бабакина и его команды. У первого в истории Лунохода было восемь колес, причём у каждого из них был свой собственный привод, что обеспечивало аппарату вездеходные качества. Это было настоящее «чудо техники», нашинкованное первоклассной аппаратурой.

4. АК-47

АК 47 - живая легенда. Он занял первое место в списке самых значимых изобретений XX века по версии французского журнала «Либерасьон» и 4 место в списке «50 изделий, изменивших мир» по версии журнала Playboy.

Именем «Калаш» в Африке называют детей, автомат изображен на государственных флагах четырех государств (Мозамбик, Зимбабве, Буркина-Фасо, Восточного Тимора) и на гербе Мозамбика.

5. Космический корабль «Восток»

На нём отправился в космос Юрий Гагарин. Этого уже достаточно для того, чтобы назвать «Восток» легендарным. Советская промышленность выпускала модели космических кораблей «Восток» для детей, а взрослые пришпиливали на лацкан пиджака значок с его изображением.

6. Орбитальная станция «Мир»

Советские конструкторы орбитальной станции «Мир» показали всему миру, как должен выглядеть комический дом-лаборатория. «Мир» находился на орбите 15 лет. На борту станции побывало 135 космонавтов из 11 стран мира. В уникальной космической лаборатории было проведено почти 17 000 научных экспериментов. Одного лишь научного оборудования на станции было почти 12 тонн.

7. ППШ

ППШ-41 в годы Великой Отечественной войны был самым массовым и известным пистолетом-пулеметом в СССР. Создателем этого легендарного оружия, которое солдаты любовно называли «папашей», был оружейник Георгий Шпагин.

В послевоенный период производился в Северной Корее. Один из первых корейских ППШ (вариант с дисковым магазином) был подарен Сталину в 1949 году на 70-летний юбилей.

8. Танк Т-34

Танк Т-34 заслуженно стал одним из символов Победы. Это единственный средний танк, из пушки которого во время войны Героем России А.М. Фадиным был сбит летящий самолет противника. «Тридцатьчетверка» - самый экономичный танк по расходу топлива, а также самый массовый танк в мире: в СССР только в 1940-1946 годах было выпущено свыше 58000 танков Т-34

9. Граненый стакан

Советскими гранеными стаканами, изготовленными по особой технологии, можно было в прямом смысле колоть орехи. Появление «гранчика» в СССР связывают с Верой Мухиной. Якобы дизайн стакана был разработан ею в 1943 году в блокадном Ленинграде, где Мухина возглавляла Мастерскую художественного стекла.

Эти культовые фотоаппараты выпускались на Красногорском механическом заводе. «Зенит» серии Е стал самой массовой зеркальной камерой в мире. А в 1979 году престижный британский журнал What camera? признал Zenit EM лучшим фотоаппаратом года.

11. Экраноплан

Экраноплан «Лунь», испытания которого прошли в 1985 году, был настоящей машиной будущего. За огневую мощь он был окрещен «убийцей авианосцев». Экраноплан был одним из самых крупных летательных средств из когда-либо произведенных.

12. Командирские часы

Если автомат, то «Калашников», если часы, то «Командирские». Изначально «командирскими» назывались наградные часы, которые могли вручить за подвиг. Уже после войны «Командирские» часы стал изготавливать на Чистопольском часовом заводе.

13. «Чайка»

Самая красивая машина Советского Союза, «Чайка» была самым массовым советским автомобилем представительского класса. По части своего внешнего облика автомобиль являлся компиляцией дизайнерских решений американского автопрома, так называемого плавникового стиля, или «детройтского барокко».

14. ЗАЗ 965. «Горбатый»

ЗАЗ 965 был настоящей «народной машиной». При его производстве за основу был взять итальянский Fiat 600. «Горбатый» был звездой, он снимался в таких фильмах как «Три плюс два», «Королева бензоколонки» и многих других. Появился «горбатый» даже в мультфильмах «Ну погоди» и «Каникулы в Простоквашино».

15. Значки

Значки в СССР были у всех. Их носили октябрята, пионеры, комсомольцы, члены партии, спортсмены и простые рабочие. Значки выпускались к памятным датам, к юбилеям генсеков, к праздникам. Они были конвертируемой валютой. Ценные значки ценились дорого.

16. ВАЗ 2101. «Копейка»

ВАЗ 2101, «Копейка» - автомобиль-легенда. За прототип первой модели «Жигулей» был взят итальянский Fiat 124. «Копейка» была любимым автомобилем не только в Советском Союзе, но и в странах социалистического блока. На Кубе до наших дней в ходу «копейки-лимузины», используемые в качестве маршрутных такси. В 2000 году журнал «За рулем» признал ВАЗ 2101 «лучшим российским автомобилем столетия».

17. «Белаз»

БелАЗ-540 был одним из лучших карьерных самосвалов в мире. Этот гигант стал первым обладателем Знака качества и был настоящим прорывом технологической мысли. Он был первым автомобилем, произведенным в СССР, с гидропневматической подвеской колес, объединенными гидросистемами усилителя руля и подъемника кузова.

18. Батарейки «Планета»

Плоские батарейки «Планета» не только питали различные портативные приспособления, но и были must have для каждого советского ребенка. Сверху они обычно были запечатаны полоской бумаги с надписью «Не проверив, не вскрывай», а проверить их можно было, только вскрыв - языком, если щиплет, значит годная.

19. Аккумулятор

Ещё один источник питания, аккумулятор, интересовал советскую ребятню совсем по другим причинам. Пригодность его к работе была неважна. Важны были свинцовые пластины, которые легко плавились и превращались в поделки - от кастетов до амулетов.

20. «Метеор»

Крылатые «Метеоры» и «Ракеты», спроектированные конструктором Ростиславом Алексеевым, были самыми быстроходными кораблями СССР. Первым капитаном «Метеора» стал прославленный лётчик Герой Советского Союза Михаил Девятаев, который в годы войны смог бежать из плена, угнав вражеский бомбардировщик.

21. Неваляшка

Все гениальное просто. Неваляшка была главной детской игрушкой нескольких поколений советских детей. Она учила детей стойкости. Те, кто выходил из возраста игр с ней, использовал неваляшку для создания «дымовухи».

22. Авоська

Хотя авоська ассоциируется у нас с СССР, придумал её чех Вавржин Крчил в конце XIX века. Однако именно в Союзе авоська стала культовой вещью. Есть мнение, что название «авоська» придумал в 1930-х годах писатель Владимир Поляков. Авоськи отличались компактностью и вместительностью. Зимой в них часто вывешивали за окна продукты. А воры авоськи потом с окон срезали.

23. Пылесос «Вихрь»

Кроме стильного дизайна пылесосы «Вихрь» отличались от других также невероятной мощью. До сих пор «Вихри» стоят у многих на дачах и используются для уборки даже промышленного мусора.

24. Аппараты газводы

16 апреля 1937 в столовой Смольного был установлен первый аппарат с газированной водой. Позже автоматы стали появляться в Москве, а затем и по всему Союзу. Просто газированная вода стоила одну копейку, газированная вода с сиропом продавалась за три копейки. Стаканчики были многоразовыми, они просто полоскались струей воды.

25. Ракета «Сатана»

Советский стратегический ракетный комплекс Р-36М американцы не зря назвали «Сатаной». В 1973 году эта ракета стала самой мощной баллистической системой, которая когда-либо была разработана. Ни одна система ПРО не была способна противостоять SS-18, радиус поражения которой составлял 10000 километров

26. Мотоцикл «Урал»

«Урал» - король советских мотоциклов. Надежный, тяжелый, проходимый. История «Уралов» с конца 30-х годов и до 1964 года была историей военного мотоцикла. Даже когда мотоцикл стали продавать обывателям, владелец «Урала» был обязан встать на воинский учет, а ГАИ запрещала эксплуатировать мотоцикл без коляски.

27. Велосипед «Кама»

«Кама» была настоящим бестселлером. В конце 80-х этот велосипед стоил 100 рублей, что было не так уж мало, но за ним все равно выстраивались очереди. «Каму» активно «тюнинговали»: обклеивали наклейками с гоночными машинами, на «сидушку» и ручки руля вешалась бахрома, а на спицы надевались детали из конструктора.

28. Мотороллер «Муравей»

В СССР не было хипстеров, а мотороллеры были. Причем не только дорожные и туристические, но и грузовые. Кто помнит СССР, помнит и мотороллеры «Муравьи». На них любили ездить работяги, строители и слесари-сантехники.

29. Электронная игра «Ну погоди!»

Главный игровой гаджет 1980-х. Волк должен поймать в корзину как можно больше яиц, «поставляемых» курами с четырех сторон. За каждое пойманное яйцо засчитывалось очко, за каждое разбитое яйцо – очко отнималось. Набрав 200 очков, игрок получал призовую игру. Во время игры периодически в верхнем углу экрана являлся заяц, и тогда можно было заработать бонусные очки.

30. Буденовка

Буденовку называли и «фрунзенкой», и «богатыркой». Верх буденовки шутливо прозвали «умоотводом». Она была введена как часть зимнего обмундирования красноармейца в 1919 году. Вплоть до 1940 года буденовка неизменно соотносилась с бойцами РККА, но после Финской войны была заменена шапкой-ушанкой.

31. Кирзовые сапоги

Кирзовые сапоги - больше, чем обувь. Иван Плотников, который перед войной наладил их производство, получил Сталинскую премию. К концу войны в кирзовых сапогах ходило 10 миллионов советских солдат. После войны в «кирзачах» ходили все - от стариков до школьников.

32. Электрички рижские

В позднем СССР самыми лучшими электричками считались электропоезда Рижского вагоностроительного завода. Они действительно были передовыми. На Рижском заводе проходил практику изобретатель троллейбусного поезда Владимир Веклич.

33. Двухэтажный троллейбус ЯТБ-3

С 1939 по 1953 годы в Москве были двухэтажные троллейбусы Ярославского автомобильного завода ЯТБ-3. Большинству жителей бывшего СССР этот троллейбус знаком по фильму «Подкидыш», в котором он появляется в одном из эпизодов, а в фильме 1947 года «Весна» в кадр попадают одновременно обе уцелевшие после войны машины. Также встречается в эпизоде в фильме «Счастливый рейс».

34. Электробритва «Харьков»

Культовая советская электробритва с триммером Харьков 109. Тираж её составил более 30 миллионов штук. Бритва работала от источников тока с разным диапазоном. Именно поэтому она была незаменима в командировках и дальних поездках.

35. Тельняшка

Тельняшка появилась у моряков задолго до СССР, но именно в Союзе тельняшка стала больше, чем тельняшкой - от моряков она перекочевала в гардероб десантников. Официальная премьера тельняшек с голубыми полосками пришлась на пражские события августа 1968 года: именно советские десантники в полосатых фуфайках сыграли решающую роль в прекращении Пражской весны.

36. Телогрейка

Власти СССР увидели в ватнике идеальную одежду, которая функциональна как для работы, так и для войны. В 1932 году телогрейки фактически становятся форменной одеждой для строителей Беломорканала.

В 1930-ые годы телогрейки начинают продвигаться через кинематограф. Например, в культовом фильме «Чапаев» в ватниках щеголяют Анка и Петька, демонстрируя тем самым «универсальность» этой одежды.

Великая Отечественная война превратила телогрейку в настоящий культ, сделав ее одеждой победителей.

37. Фонарик «Жучок»

Такие электродинамические фонарики были практически в каждой семье. Эргономичные и практически вечные - успевай только лампочку менять. Перед использованием рукоятка динамо-машины снималась с предохранителя, что вкупе с приличным весом фонаря давало ощущение оружия в руках. Самое то, чтобы идти в темный подвал под тревожную музыку.

38. Отрывной календарь

Советские отрывные календари дарили ощущение праздника. Каждый день. Там отмечались памятные события, публиковались шахматные этюды и репринты картин. Также отмечалась долгота дня и время рассвета и заката. На календарях ещё удобно было делать заметки.

39. Ледокол «Арктика»

СССР славился своими ледоколами. Одним из лучших был атомный ледокол «Арктика». Он был спущен на воду в 1975 году и считался крупнейшим из всех существующих на тот период времени: его ширина составляла 30 метров, длина — 148 метров, а высота борта — более 17 метров.

«Арктика» стала первым судном, достигшим Северного полюса.

40. Прибор для выжигания

Иметь прибор для выжигания мечтал каждый советский мальчишка. Это был почти паяльник, но до паяльника ещё нужно было дорасти. Ко многим моделям приборов поставлялся комплект игл разного размера, поэтому фантазии ребенка были ограничены только размером дощечки, на которой он собрался выжечь узор.

41. Сберкнижка

Дебет с кредитом советские люди сводили по Сберкнижке. Это была, пожалуй, самая важная книжка в доме. На ней хранили сбережения, её клали в пакетик, а пакетик в другой пакетик. Лишь бы ничего не утекло. Но потом наступила перестройка и лето 1991 года.

42. Ковер «Русская красавица»

Ковер показывал статус хозяина дома, грел стену и приглушал звуки за ней. Лучшими коврами считались туркменские, азербайджанские, грузинские, армянские и дагестанские, а самой популярной моделью - ковер «Русская красавица».

43. Ремень с пряжкой

Начищенная бляха ремня - главный фетиш советского моряка и солдата и объект для прикладных лайфхаков. Например, пряжки затачивали, крепили к ним черкаши от коробков, с помощью этих блях брились. Незаменимы ремни с пряжками были во время драк.

44. Магнитофон «Электроника»

Магнитофоны «Электроника» «трехсотой серии» должны были быть у каждого уважающего себя советского парня. Особым шиком считались портативные магнитофоны, с которыми можно было выйти на улицу и гордо прогуляться.

45. Весы торговые

В торговом деле в советские времена ценилась не столько умение продавца считать, сколько его умение проводить ловкие манипуляции с гирьками на весах. Способов обсчитать покупателя при помощи весов была масса: от полых гирь до неточно настроенной градуировки.

46. Швейная машинка «Подольск»

Швейные машинки «Подольск» - родные дети знаменитых «Зингеров». Американская компания открыла свой завод в Подольске ещё в 1902 году. После революции фабрику у американцев отняли и сделали свой бренд - «Подольск»- очень популярный в СССР.

47. Пишущая машинка «Ятрань»

Машинистки называли эти машинки «Янтарь» и «Ядрань». Пишущие машинки «Ятрань» было сложно отличить от немецких машинок Olimpia. Все потому что украинский завод по производству машинок «Ятрань» построили сами немцы. Эти электрифицированные машинки использовались в типографиях.

48. Педальный «Москвич»

Мечта любого советского мальчишки. Почти настоящая машина, только привод педальный. Главное было не перенять навыки такого давления на педали во взрослой жизни. Далеко не уедешь.

49. Портянки

Портянки неразлучно связаны с «кирзачами». В плане практичности они дадут носкам фору: портянки не скатываются на пятку; если они намокли, их можно замотать другой стороной, они меньше снашиваются, в холода можно наматывать двое портянок, прокладывая между ними для тепла газеты.

50. Пистолет Стечкина

«Стечкин» - до сих пор один из самых уважаемых у знатоков пистолетов. Принят на вооружение он был в декабре 1951 года и целое десятилетие не имел аналогов в мире. Стечкин полюбился не только в СССР. Фидель Кастро спал со «Стечкиным» под подушкой, любил этот пистолет и Че Гевара.