Удар в 27 тысяч вольт и падение с 4000 метров: люди, которые чудом выжили

Этим людям реально повезло. Они избежали неминуемой гибели!

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Парапланеристка Эва Висниерска, которую унесло грозой

Немка польского происхождения Эва Висниерска усиленно готовилась к чемпионату мира по парапланерному спорту, который должен был пройти в Австралии, в Манилле. 14 февраля 2007 года она, как и другие 200 участников, решила провести в Южном Уэльсе тренировочный полёт.

Организаторы соревнования предупреждали спортсменов о приближении грозы и о так называемых «грозовых ячейках», в которых таится смертельная опасность для парапланеристов. Но азарт был слишком велик – и никто не прислушался к голосу разума.

Эва Висниерска считалась опытной спортсменкой. Ей стукнуло 35 лет, и она не раз становилась победительницей Германии по парапланерному спорту. Эва, по собственному признанию, даже не обратила внимания на прозвучавшее предостережение. И наивно посчитала, что любая стихия – не помеха для обычной тренировки.

Спустя час, уже в небе, Висниерска думала иначе. Женщина попала в такой переплёт, который мог только присниться в кошмарах. Эву занесло в самый эпицентр грозового облака. И будто открылись врата в настоящий ад! Удары молнии, ураганный ветер, ливень, крупный град величиной с голубиное яйцо и лютый холод сковали все действия спортсменки.

На высоте почти 10 000 метров, на которую её как пушинку подняли воздушные потоки, стоял 50-градусный мороз. Перчатки, руки, лицо и вся спортивная экипировка были покрыты бронёй льда. Планер беспомощно болтался в небе, потеряв управление. Эва готовилась к худшему: шансов на спасение не было.

Тело быстро коченело, мысли путались – и вскоре спортсменка потеряла сознание. Позже выяснится, что именно такое состояние помогло выжить Эве. От гибельной гипоксии – кислородного голодания – её, по словам самой парапланеристки, спасло то, что замедлились функции всего организма.

На высоте, на которой летают лишь пассажирские авиалайнеры, Эва Висниерска получила сильнейшее обморожение. Её тело было сплошь в синяках от ударов крупных градин. Она в прямом смысле слова едва не лишилась ушей, покрытых ледяной коркой.

На земле Висниерска в окружении врачей вдруг вспомнила, как стремительно поднималась вверх, молнии били уже рядом, стоял невообразимый шум, – а затем сознание покинуло спортсменку. Параплан, к изумлению спасателей, уцелел в борьбе с бушующей бурей и приземлился с Эвой между Баррабой и Ниагарой, в 60 км от места старта тренировок.

Позже, в интервью журналистам Висниерска рассказала о своём состоянии, когда пролетающее, казалось бы, мимо грозовое облако вдруг стало «заглатывать» её с бешеной скоростью.

«Вы вряд ли сможете себе представить его мощь. Я чувствовала себя листиком, сорванным с дерева сильным ветром. Меня всё время трясло. Последнее, что я помню – это непроглядная темнота».

Президент клуба парапланеристов и один из организаторов чемпионата мира по планеризму Годфри Уэннес назвал случившееся удивительным событием, чудом, которое свершилось по счастливейшей случайности.

Он сказал следующее:

«Она летела прямо под грозовой тучей на высоте более девяти тысяч метров. Ева находилась без сознания около получаса. Она очнулась на высоте, равной 6 км. После этого она начала медленно опускаться. Приземление оказалось удачным».

Вскоре в одной из известных газет Эву Висниерску назовут «самой удачливой женщиной в мире». Отметим, что в 2010 году вышел документальный фильм «Чудо в бурю», главной героиней которого стала парапланеристка из Германии. Картина, кстати, получила высокую награду Австралийского института кино.

Увы, в тот злополучный февральский день не обошлось без человеческих трагедий. Китайский спортсмен Хэ Чжон Пин был найден мёртвым в 75 км от стартовой площадки.

По словам экспертов, китайский парапланерист мог погибнуть по двум причинам. На высоте более девяти тысяч метров начинает активно действовать губительная гипоксия, а крайне низкие температуры приводят к смертельному обморожению. Второе предположение, не лишённое оснований, – что китайского спортсмена всё-таки сразил удар молнии.

Легкоатлетка Наталья Крайнова и удар током в 27 тысяч вольт

Повседневная жизнь полна опасных неожиданностей. И 19-летняя спортсменка из Кировской области Наталья Крайнова, как это ни грустно, могла претендовать на печально известную премию Дарвина, которая выдаётся за самую нелепую смерть.

Правда, судьба чудом уберегла её от неминуемой гибели. 1 апреля 2021 года – прямо в День смеха – Настя вместе с подругой занималась привычной пробежкой. Всё шло по знакомому плану, но на железной дороге застрял состав.

Чтобы преодолеть неожиданное препятствие, подругам пришлось перелезать через один из вагонов. И здесь Крайновой фатально не повезло! Она нечаянно зацепила рукой электрический провод: удар током в 27 тысяч вольт сбросил её на землю.

Уже в больнице, в отделении реанимации врачи диагностировали у спортсменки 70% ожогов тела. Также были обнаружены разрывы внутренних органов, повреждение сетчатки глаза и другие серьёзные травмы.

Жизнь Натальи висела на волоске, но медики сделали всё возможное, чтобы спасти девушку. К тому же молодой организм спортсменки оказался крепким, выдержал последствия операций и пошёл на поправку.

Крайнова почти полностью восстановила свои силы. И она не хотела расставаться с давней мечтой – вернуться в спорт. Заметим, что случай с легкоатлеткой побудил руководство железной дороги снять социальный видеоролик, наглядно рассказывающий о том, к каким трагическим последствиям ведёт человеческая беспечность.

Парашютистка Джоан Мюррей, упавшая с высоты 4000 метров

Она была обычной американкой, жила в городе Шарлотт, Северная Каролина, растила двух юных дочерей – Ариану и Кармен, работала менеджером банка. В 45 лет, к удивлению родных, Джоан увлеклась парашютным спортом.

По её признанию, небо манило её с самого детства, и девочка восторгалась отчаянными людьми, которым неведом страх. Через два года за плечами Мюррей было уже 35 прыжков различной сложности. Она успела поучаствовать в соревнованиях любителей.

29 сентября 1999 года Джоан на высоте 4400 метров совершала очередной прыжок. И вышло так, что основной парашют по непонятной причине не раскрылся. Мюррей сохранила спокойствие и хладнокровие. Она потянулась за резервным парашютом, который вдруг тоже дал сбой!

Он открылся лишь на высоте около 200 м, его стропы запутались, Джоан с огромной скоростью летела к земле. Она упала в лесу, угодив прямо в огромный муравейник. На теле парашютистки не было живого места. По мнению врачей, Джоан могла умереть от болевого шока.

Но яд огненных муравьёв вызвал мощный выброс адреналина в организм, сердце продолжало работать, поддерживая силы женщины. Многочисленные операции, в ходе которых Джоан собирали буквально по кусочкам, год в палате, когда днём и ночью с ней были рядом юные дочери, совершили чудо.

Позже Мюррей откажется от инвалидности и продолжит работать в банке. И Джоан вновь вернётся к любимому увлечению: она совершит очередной прыжок с парашютом.