Как Британия и Франция готовились напасть на СССР до вторжения Гитлера

Заключение пакта Молотова-Риббентропа привело к тому, что Франция и Великобритания начали воспринимать СССР как реального союзника Гитлера. Их опасения были оправданы, так как с момента подписания договора Москва стала поставлять немцам нефть на более выгодных условиях. Благодаря этому вермахт получил своевременно необходимое количество топлива для танков, кораблей и самолётов. Такая «дружба» не нравилась союзникам, поэтому и был разработан план «Копьё».

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Нефтяная «игла»

Главной целью атаки Англия и Франция выбрали Кавказ, а именно Бакинские месторождения нефти. Суть разработанной операции «Копьё» заключалась в бомбовом ударе по нефтяному району Баку. На тот период кавказская нефть давала стране 80% бензина для самолётов, 90% керосина и 96% масел для тракторов и автомобилей. Таким образом, удар по «советской топливной струе» должен был стать «нокаутом» для экономики и армии СССР.

Время для нападения выбрали идеальное – после начала советско-финской войны, которая вскрыла слабые стороны государства.

Но нападением на Азербайджан операция бы не завершилась. Далее должно было следовать наступление сухопутных сил в северном направлении, а в Финляндию направился бы 150-тысячный корпус для удара по Карелии.

Сорванное нападение

План будущей атаки согласовали к середине 1940 года. Предполагалось, что «главными действующими лицами» акта агрессии станут французский корпус, концентрирующийся в Сирии, британский флот и авиация.

О подготовке данного плана стало известно в СССР, поэтому власти сделали всё возможное для скорейшего завершения Зимней войны. Также была усилена оборона Кавказа.

Но осуществить задуманное Лондону и Парижу не удалось. План «Копьë» сорвал Гитлер, который в апреле 1940 года оккупировал Данию и Норвегию, а в мае перешёл на Францию и Бельгию.