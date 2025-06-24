История праздника «Алые паруса»

Яркое событие состоится в Санкт-Петербурге 28 июня.

Выпускной – самая приятная школьная церемония, которая проходит после сдачи всех экзаменов, когда все переживания позади. Школьники собираются вместе и отмечают окончание обучения. Самый популярный и яркий праздник выпускников – «Алые паруса», проходящий ежегодно в Санкт-Петербурге. Рассказываем о том, как пройдёт торжество в 2025 году.

История праздника

Название «Алые паруса» знакомо многим: для школьников известная повесть Александра Грина о девочке Ассоль стала символом окончания учёбы, ожидания светлого будущего, полного новых открытий и возможностей.

Впервые торжество состоялось в далёком 1968 году, тогда оно прошло в пятницу, 28 июня. В основном инициативу по проведению фестиваля приписывают члену союза кинематографистов СССР Александру (Аншелю) Бениаминовичу Клейнману-Орлеанскому. По другим предположениям, инициаторами были власти Ленинграда или выпускники.

На первый праздник на стрелке Васильевского острова и Дворцовой набережной пришли 25 тысяч молодых людей. Музыкальным сопровождением торжества стал «Гимн великому городу» Рейнгольда Глиэра, позднее он будет одним из символов «Алых парусов». По акватории Невы прошла эскадра катеров и корабль «Ленинград». Официально проведение праздника утвердили в 1969-м.

Шли годы, торжество становилось масштабнее, привлекая всё больше участников. Однако в 1979 году руководство города отменило проведение «Алых парусов» из-за рисков, связанных со скоплением людей и использованием пиротехники. Но это не помешало выпускникам собираться на набережных и главных улицах города. Праздник на время переехал в Сестрорецк, мероприятие было довольно масштабным: на воду выходили от 10 до 25 катеров, запускались фейерверки, а на сцене выступали артисты Ленконцерта. В 1991 году проводить мероприятие в таком формате запретили.

Официальная отмена такого важного события расстроила многих. Но, несмотря на это, некоторые владельцы кораблей продолжали чтить традицию и пусть не так масштабно, но всё же поздравлять детей с одним из главных дней в их жизни. В 1990-х и 2000-х в дни выпускных в акватории Невы проходили суда, владельцы которых по собственной инициативе меняли свои паруса на красные.

Официально в Санкт-Петербург «Алые паруса» вернулись лишь в 2005-м по инициативе Владимира Путина. Валентина Матвиенко, которая тогда занимала пост губернатора, распорядилась возобновить проведение большого праздника на открытой воде. С того времени торжество проходит ежегодно, как можно ближе ко дню летнего солнцестояния, 21 июня.

Конечно, символ торжества, отсылающий к повести Грина, – галиот «Секрет». За долгую историю праздника роль тех самых «Алых парусов» примеряли разные суда:

яхта «Металлист»;

шхуна «Ленинград»;

каравелла «Нева»;

шхуна «Кодор»;

фрегат «Штандарт»;

фрегат «Мир»;

парусник «Юный балтиец»;

бриг Tre Kronor — «Три короны».

С 2019 года в стиле знаменитого корабля на Неву выходит бриг «Россия». Специально для него были отшиты 18 парусов, общая площадь материала для которых составила 900 м².

Программа мероприятия

В 2025 году «Алые паруса» пройдут 28 июня. Праздничный концерт состоится на Дворцовой площади.

Музыкальная программа начнётся в 20:00 на главной сцене перед Эрмитажем и завершится лишь с наступлением утра следующего дня в 4:00. Праздник будет посвящён победам, что отразится в названиях площадок: «Победа воли», «Победа добра», «Победа любви», «Победа науки».

«В концертной части «Алых парусов» вместе с артистами и выпускниками будем рассуждать о том, что же нам всем помогает побеждать, какие качества для этого необходимы, что нужно, чтобы двигаться вперёд и достигать успеха. Конечно, вспомним о великих победах наших предков», — заявила генеральный продюсер концертной части на Дворцовой площади «Алых парусов» – 2025 Лидия Бутузова.

С напутственными словами к выпускникам обратятся Владимир Путин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. В своей торжественной речи они поздравят ребят со знаменательным событием – окончанием школы, которое открывает новый жизненный этап. Их слова станут для молодых людей добрым напоминанием о пройденном пути и вдохновением на будущие свершения.

А после выпускников будет ждать праздничный концерт с участием звёзд российской эстрады. На сцену выйдут Надежда Кадышева, Зара, Bearwolf и Akmal', а также популярные коллективы – «5УТРА», The Hatters и легендарные «Иванушки International». Особенным моментом станет выступление Вадима Самойлова, который представит хиты культовой группы «Агата Кристи».

Насыщенная музыкальная программа прервётся в 00:40, когда выпускники отправятся на Дворцовую набережную. Бриг «Россия» плавно пройдёт от Сенатской площади через разведённый Дворцовый мост вдоль набережной. Торжественный проход корабля будет сопровождаться музыкой и фейерверками. После шоу выпускники вернутся на Дворцовую площадь на концерт.

Как посмотреть?

Попасть на «Алые паруса» можно только по приглашению. Их выпускникам выдают бесплатно, с возможностью взять с собой кого-то из близких (им также выдаётся бесплатный билет). Однако ввиду масштабности праздника, его будет хорошо видно издалека из нескольких локаций Санкт-Петербурга, таких как:

отель «Санкт-Петербург» на Пироговской набережной;

видовой ресторан La Vue, где к празднику подготовили специальное меню;

ресторан-теплоход Volga-Volga;

смотровая площадка «Ленфильма» на Каменноостровском проспекте;

панорамный камерный ресторан «Невесомость» на Большом проспекте Петроградской стороны;

ресторан-корабль фрегат «Благодать»;

ресторан «Магадан» на корабле «Летучий Голландец»;

набережные в центре города;

Марсово поле и Троицкая площадь.

Ограничения

Рекомендуем обратить внимание на дорожные ограничения в городе. 28 июня будут закрыты стрелка Васильевского острова, берег у Петропавловской крепости, Троицкий мост и Летний сад. На Дворцовый мост и Дворцовую набережную смогут зайти только выпускники и гости с билетами.

Автомобилистам стоит быть внимательными в дни проведения «Алых парусов»: подробнее про ограничение движения читайте на сайте правительства Санкт-Петербурга. Запреты затронут не только территорию города, но и продажу алкоголя. Спиртное нельзя будет приобрести с 22:00 27 июня до 11:00 29 июня. Исключение составят бары, рестораны и дьюти-фри.

Настоящая сказка, атмосфера молодости и свободы – вот что ждёт ещё вчерашних школьников в Санкт-Петербурге в последнюю субботу июня.