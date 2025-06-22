История храма-крепости напротив села Монастырь

Сегодня «Российские древности» отправятся в Сочи, чтобы навестить один из многих малоизвестных памятников византийского времени эпохи Абхазского царства — храм-крепость у села Монастырь, который расположен в 20 с небольшим километрах от аэропорта Сочи и в 33 километрах от Красной Поляны, на скале над Новым Краснополянским шоссе с правой стороны. Главный редактор портала Алексей Паевский совершил небольшое восхождение к нему в День России и юбилей нашего проекта. Если вы захотите повторить этот путь, знайте — это возможно для любого здорового человека, но потребуется некоторая сноровка, удобная одежда и трекинговая обувь. Не стоит отправляться в это путешествие с маленькими детьми или в плохую погоду — это может быть опасно.

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Для начала о самой дороге. Заходить на храм нужно от села Монастырь, с площадки, откуда отправляются на водопады Пасть дракона: перейти по железному навесному мосту реку Мзымту (интересно, что с другой стороны моста написано, что он — в аварийном состоянии и проход закрыт), затем спуститься ко входу в Сочинский национальный парк. Здесь с вас возьмут плату за вход в сам парк — 250 рублей (можно оплатить и на сайте парка).

Дальше предстоит двигаться вправо — под и вдоль железнодорожной эстакады, а затем перейти ручей Глубокий Яр по небольшому железному мостику и оказаться на площадке, с которой начинается подъем к водопадам. Деревянная вымостка и лестница вверх в левой части площадки — это на водопады, нам же нужно подойти к правой части и разглядеть там небольшую тропинку, засыпанную курумником и круто поднимающуюся в гору. Нам — туда.

Дальше мы поднимаемся несколько десятков метров до развилки и идем по правой тропе. Местами дальше кто-то пробросил канаты, чтобы подниматься было легче. Эта тропа приведет нас прямо к храму. Так что вперед — и осторожнее на спуске, здесь он тоже коварен.

Памятник был обнаружен в 1948 году, а обследован двумя десятками лет позже. Храм был впервые опубликован археологом Юрием Вороновым в книжке «Древности Сочи и его окрестностей», где на сегодняшний день размещена единственная публикация плана этого уникального сооружения. Действительно, как пишет В.Б. Ковалевская, «случаев, когда церковь находилась бы на таком труднодоступном месте и была окружена крепостными сооружениями, ранее не встречалось».

Храм был поставлен на государственную охрану на основании решения Краснодарского крайисполкома №540 от 31 августа 1981 г. Паспорт объект культурного наследия был составлен в 1982 г. С.П. Орловским.

Паспорт сообщает, что здание выстроено в два строительных периода: первый период — строительство базилики, второй — прямоугольного двухчастного помещения, вытянутого в направлении север-юг и использовавшегося в качестве притвора и «трапезной». Вероятно, тогда же была выстроена ограда с башней. По археологическому материалу комплекс датируется им IX-X веком.

Стены главного зала храма поднимались на высоту 4-5 метров, местами достигнув 10-12 метров. Зал церкви разделен пилястрами на два объема.

Воронов пишет:

«С запада к храму примыкает придел, южная стена которого сохранилась почти полностью. В ее верхней части выступает камень, служивший, вероятно, опорой для арки свода. Здесь же видны и основания дверных арок. В придел вели два входа: с запада и с севера. Северный вход соединял придел с обширным помещением, имевшим два этажа. Первый служил, вероятно, погребом. Второй этаж освещался с помощью окон, остатки кото­рых сохранились в западной стене. К западу от первого придела отмечена площадка, где, по свидетельству старожилов, еще в конце 40-х годов возвышались каменные столбы высотой 3-4 м. Монастырский храм расположен на территории не­большого укрепления, от которого сохранились стены и большая башня. Она охраняла крепостные ворота, нахо­дившиеся юго-восточнее храма. Стены крепости сложены из грубо обработанного камня панцирной кладкой на из­вестковом растворе. Собранный по склонам в крепости и у храма материал включает обломки кирпича, плоской и гнутой черепицы, которой был покрыт храм, пифосов, кувшинов, кухонной посуды, прясел, датируемых IX­-X вв. н. э».

В 2007 году крепость была раскопана (но результаты раскопок до сих пор ждут публикации) и отреставрирован/законсервирован в 2010 году, для чего компанией «Памятники Кубани» была проведена целая операция. Вот как о ней пишут авторы в посвященной реставрации храма научной статье:

«Расположение памятника на крутом обрывистом участке отрога и отсутствие нормального доступа к нему, потребовало большой и сложной подготовительной работы. С помощью механических лебедок на высоту 150 метров было поднято около 13 тонн строительных материалов. При помощи системы насосов и шлангов подавалась вода общим объемом не менее 8 тонн. Электроснабжение объекта обеспечивалось за счет поднятого на высоту 150 метров кабеля. Подъем сотрудников реставрационной бригады и ценного оборудования решился за счет устройства трапов длиной около 200 м, с уклоном до 45 градусов, снабженных страховочными леерами. Мероприятия по сохранению памятника включали в себя два основных компонента: как собственно консервация, направленная на стабилизацию его физического состояния, так и реставрация, решавшая задачи частичного восстановления древнего церковного здания».

Что же это была за постройка?

Как отмечают сегодня специалисты Субтропического научного центра РАН, которые с 2024 года начали работу над каталогом христианских святынь Сочи, комплекс, существовавший в IX-Х веке во время развитого Абхазского царства и включавший в себя храм и крепостные сооружения, имел как минимум три назначения.

Во-первых, культовое — это была христианская церковь.

Во-вторых, это был перевалочный пункт, на террасах которого могли отдохнуть путники и караваны, шедшие по древнему торговому пути со стороны Абхазии к Мзымте: у храма сохранились остатки жилых или хозяйственных пристроек.

В-третьих, сигнальное: башня крепости, остатки которой тоже сохранились, были включены в цепь сигнальных башен. С одной стороны, с крепости было видно поселение в районе села Кепша, на котором были площадки для сигнальных костров, с другой — с него открывается отличный вид на гору Сахарная Головка, где тоже сохранились остатки храма. Поэтому, в случае необходимости, какие-то сигналы могли передаваться за считанные минуты от Красной Поляны (где распологалась Ачипсинская крепость, которую мы уже посетили и описали).

В 2024 году специалисты Субтропического научного центра РАН посетили храм для того, чтобы в рамках создания каталога христианских святынь провести фотограмметрическую фиксацию остатков храма и уточнить его планы. В результате мы получили не только новые научные данные, но и прекрасное видео, которым мы тоже делимся с вами.