Как русские войска отодвинули границу от Петербурга

Среди событий Северной войны мы хорошо знаем взятие Нарвы и победу под Полтавой. Но было еще одно, которое можно считать важным, даже поворотным, в ходе ведения боевых действий на Балтике. 315 лет назад, 23 июня 1710 года, русские войска взяли крепость Выборг.

© ГлагоL

Этот успех окончательно закрепил Россию на берегах Финского залива — до падения Выборга Швеция постоянно угрожала только что заложенному Санкт-Петербургу, и угроза его взятия неприятелем была более, чем реальной. Теперь же ситуация поменялась кардинально – уже русская армия стала угрожать шведской Финляндии. Таким образом стратегическая необходимость взятия Выборга не вызывает сомнений.

Но была еще одна причина – союзнический долг. В октябре 1709 года был заключен договор с Данией, по которому та обязывалась начать боевые действия против Швеции на юге этой державы – в Сконии. В свою очередь Россия должна была повести свои войска в Финляндию.

Надо сказать, что Дания все свои обязательства честно выполнила. Ее 15-тысячный корпус действительно вошел в Сконию и занял город Гельсинборг. Однако вскоре шведский генерал Штейнбок их оттуда выбил, а сам корпус петровских союзников вынудил покинуть Швецию. Но датчане не успокоились, не поджали хвост, а попытались нанести поражение врагу на море, однако снова были разбиты.

Для русских взятые на себя союзнические обязательства совпадали с насущной потребностью – надо было отодвигать границу от Петербурга. Поэтому уже в декабре 1709 года генерал-адмирал Федор Апраксин получил от Петра приказ готовить корпус для осады Выборга.

Первая попытка захватить эту опорную точку шведов была предпринята еще в октябре 1706 года. Тогда царь подошел с войсками, но совершенно не подготовленный – не знал особенности местности, не было флота для блокады с моря. А с суши можно было штурмовать только с восточной части, которая была сильно укреплена. Быстро поняв, что крепость на данный момент не взять, Петр снял осаду.

peter i equestrian portrait with the battlefield c. 1707 pikart

wikipedia.org

Теперь же, после победы под Полтавой, освободившиеся войска были переброшены на Балтику. Но главное, Петр уже знал характер местности под Выборгом, очень сложный для осады, и понимал, как ему надо действовать – у русских все же есть способность быстро учиться на ошибках и это даже не нами самими подмечено.

Государь план осады Выборга составил собственноручно и вручил Апраксину. К марту 1710 года на Котлине были сосредоточены 13-и тысячные войска при 24 пушках и 4 мортирах. Смотр войскам Петр провел самолично, а 16 (27) марта корпус Апраксина по льду Финского залива отправился к Выборгу.

Надо сказать, что мороз в тот день стоял изрядный. Иностранцы, которые при этом присутствовали были поражены, по их мнению, в такую холодину куда-то идти пешком совершенно невозможно. Датский посланник Юста Юля, откровенно писал, что на такое способны только русские: все остальные армии Европы непременно бы позамерзали.

Апраксин совершил то, что в принципе считалось нереальным – он так искусно составил маршрут, что все полыньи и торосы были обойдены. В результате, пройдя 150 верст, 21 марта (1 апреля) авангард Г. Чернышова появился под стенами крепости и пользуясь внезапностью занял северо-западное предместье Выборга выбив из него два шведских полка.

Началась осада. Гарнизон насчитывал 4 тысячи человек, командовал им Магнус Шернстроле (Стиринстроле). Крепость имела 141 пушку, 8 мортир и 2 гаубицы. Помимо старых, еще средневековых стен, имелись и более современные укрепления, а также замок на острове. При этом крепость начали модернизировать, но не успели. Самая защищенная – восточная часть. А тут русские с северо-западной появились. Было сюрпризом.

vyborg siege diagram ru

wikipedia.org

И все равно стены Выборга оказались неприступными для осаждающих – у Апраксина совсем не было осадных орудий, а без них бреши не пробить. Пришлось лишь обстреливать гарнизон, правда, весьма успешно – несколько крупных пожаров доставили неприятности. Но защитники держались, надеясь на скорую помощь своего флота.

Такую угрозу понимал и сам Петр. Помочь по суше невозможно – весенняя распутица. Поэтому готовил только еще создаваемый русский флот к походу под Выборг на помощь Апраксину — дожидались, когда лед сойдет в Финском заливе. В тот год это случилось лишь в начале мая.

Петр отправился к Выборгу со всей эскадрой. Он вез все необходимые припасы для осаждающих, еще 7 тысяч войска, а главное – осадные орудия. Риск был большой: по факту флот еще только создавался, никакого опыта. При этом шведы обладали одним из сильнейших военных флотов мира.

К тому же в море все еще плавали большие льдины, что составляли угрозу кораблям. Собственно, поэтому шведы и не рискнули войти в Финский залив. Наши же опять проявили смекалку. В качестве ледокола использовался фрегат, к носу которого прицепили обычную пушку, ей и ломали льдины. В результате эскадра прибыла к Выборгу практически без потерь, потонули несколько транспортных кораблей, но весь груз успели перетащить на другие суда.

portrait of count fyodor matveyevich apraksin

Федор Апраксин. wikipedia.org

Завидев мачты кораблей гарнизон Выборга обрадовался – думали это их флот прибыл. Тем горше было разочарование и сильнее уныние, когда увидели, что это русские. А Петр им еще и добавил – закатил знатную пирушку по случаю своего приезда — голодные осажденные в тот день с досадой облизывались.

Но уже на следующий день государь проинспектировал позиции, дал дополнительные указания Апраксину и скорректировал план взятия крепости. Через две недели Петр уехал, поскольку были неотложные дела.

Но за это время были устроены дополнительные батареи, которые методично разрушали стены. Подводились подкопы, чтобы заложить мины. По плану, как только стены начнут рушиться, в атаку должны были пойти «охотники» — добровольцы. За ними участники стрелецкого бунта в Астрахани, которые должны были таким образом искупить вину. Дальше – основные силы. Военные историки отмечают тщательную продуманность плана штурма, который был составлен очень творчески.

Шведы держались до тех пор, пока не рухнула Приморская, самая слабая, стена. Тогда комендант гарнизона собрал военный совет, на котором офицеры ему дружно заявили, что дальнейшее сопротивление бесполезно. 315 лет назад, 12 (23) июня 1710 года гарнизон капитулировал. По условиям шведы могли выйти со знаменами и оружием, но срочно прибывший Петр им в этом отказал и велел пленить до тех пор, пока шведские власти не создадут нормальные условия для русских пленных.

С взятием Выборга весь Кольский полуостров оказался в руках русских, угроза Петербургу была снята. Теперь уже и сама Россия могла угрожать финским владениям Швеции. Все солдаты были награждены серебряными медалями, а офицеры золотыми. Генерал-адмирал Федор Апраксин стал кавалером ордена Андрея Первозванного.