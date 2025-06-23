Зачем Хрущев активно заселял Крым украинцами

Крымская область вышла из состава РСФСР и перешла к УССР в 1954 году. Так как «передача» проходила внутри одной страны, то рядовые крымчане изначально и не почувствовали изменений. Но в исторической перспективе решение генсека Никиты Хрущёва оказалось довольно противоречивым.

Спасение Крыма

Формальным поводом для передачи полуострова стала знаковая дата – 300-летие воссоединения Украины с Россией. Некоторые эксперты же уверяют, что таким образом Никита Сергеевич планировал поднять пришедшую в упадок экономику полуострова. Возрождаться Крым должен был в первую очередь за счёт сил Украины, с которой имел тесные культурные, хозяйственные и географические связи.

Положение в регионе действительно было удручающим. Так, на начало 1954 года урожайность крымских садов не превышала 20 центнеров с гектара, тогда как в 1940 году этот показатель держался на уровне 55 центнеров. А местные совхозы и колхозы были обеспечены кормами лишь на 37%. Оставляли желать лучшего социально-бытовые условия. На партконференции всё в том же 1954 году секретарь горкома партии Феодосии Николай Моисеев заявил – в городе нет воды, достаточного количества электроэнергии, не хватает продовольствия, а 40% жилого фонда находится в катастрофическом состоянии. Хрущёв был уверен, что навести порядок на полуострове смогут только «южане, которые любят сады, кукурузу, а не картошку».

С этого момента началось активное заселение Крыма украинцами. Уже в 1959 году население области превышало 1 млн 200 тыс. человек, хотя после войны оно едва достигало 380 тысяч.

Все в Крым!

Экономическая и социальная ситуация на полуострове начала постепенно улучшаться. В городах стала восстанавливаться инфраструктура, открывались продовольственные магазины и универмаги, росли многоэтажные жилые дома. Много внимания уделялось транспортной доступности. Силами 80 предприятий из 10 городов Украины южный берег Крыма оказался связан с Симферополем уникальной междугородней троллейбусной линией. А в 1963 году произошло и вовсе знаковое событие для всех крымчан – пресная вода по Северо-Крымскому каналу начала поступать из Днепра в крупнейшие города полуострова.

Постепенно Крым начал превращаться в туристический регион. К 80-м годам ежегодное число туристов достигло 8 млн человек. Понятно, что не все они могли рассчитывать на комфортабельный отдых в санатории, профилактории или гостинице. Многим приходилось довольствоваться турбазами с почти спартанскими условиями или съёмным жильём.

Правда, в разрекламированный Крым ещё нужно было попасть. Желающие отдохнуть на полуострове сталкивались с отсутствием билетов на популярном направлении. Решить этот вопрос порой можно было только с помощью полезных связей.

При этом у советской власти была твёрдая уверенность – все крымские проблемы непременно получится решить. Но наступили 90-е годы, которые ситуацию на полуострове только ухудшили.